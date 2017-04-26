Самолет Ту-154, на борту которого летели хор имени Александрова и Елизавета Глинка, разбился из-за перегруза. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на специалистов, занимавшихся расследованием причин катастрофы.

Стало известно, что 24 декабря при взлете с подмосковного аэродрома Чкаловский, вес самолета топливом составлял 99,6 тонны. После дозаправки в Адлере Ту-154 уже 110 тонн вместо предписанных для этой модели 98 — 100 тонн.

По данным издания, пилоты не знали, что самолет перегружен, иначе они отказались бы от полета, или управляли судном с учетом этого фактора.

Следовавший в Сирию Ту-154 разбился 25 декабря сразу после вылета из аэропорта Сочи. Он упал в Черное море. На борту самолета находились 92 человека, включая главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналистов каналов «Звезда», НТВ и Первого канала.