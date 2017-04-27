Мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении шествия 6 мая от Октябрьской до Болотной площади в связи с подготовкой к проведению парада в честь 9 Мая. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Заявителям предложили два альтернативных маршрута. Первый вариант предполагает, что шествие пройдет от станции метро «Октябрьское поле» до станции метро «Щукинское», а митинг состоится на проезжей части напротив дома 13 на улице Маршала Василевского. Во втором случае власти предлагают перенести шествие и митинг в Марьино.

По словам одного из организаторов акции Александра Рыклина, в четверг, 27 апреля, оргкомитет решит, что именно ответить мэрии. Скорее всего, заявители будут настаивать на согласовании новой площадки в центре города.