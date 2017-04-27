В местах проведения массовых мероприятий и в расположенных рядом с ними магазинах 1, 8 и 9 мая нельзя будет приобрести алкоголь. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Временные ограничения распространятся на торговлю крепкими спиртными и слабоалкогольными напитками, в том числе пивом. Также власти запретят продавать прохладительные напитки в стеклянной таре.

По словам главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова, эти меры необходимы для предотвращения травматизма и профилактики противоправных действий.