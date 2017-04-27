Из программы сноса хрущевок в Москве исключили три района Центрального административного округа: Хамовники, Арбат и Якиманку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на префекта ЦАО Владимира Говердовского.

«Мы по району Хамовники работали, и в ходе обсуждения с жителями ни один из домов пожеланий вступить в эту программу не высказал. Исходя из этого, мы сделали заключение, что Хамовники не участвуют в программе», — заявил он. Желающих переселяться в районах Якиманка и Арбат также не обнаружилось.

Если впоследствии жители этих районов все-таки захотят участвовать в программе реновации жилья, то власти вернутся к обсуждению этого вопроса.

Ранее глава Хамовников пообещал, что в его районе не снесут ни одной пятиэтажки. По словам активистов, этого удалось добиться благодаря тому, что местные жители изучили законопроект и оказались подготовлены к встрече с властями.