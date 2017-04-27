Следственный комитет опроверг сообщения о перегрузе разбившегося Ту-154, на борту которого летели хор имени Александрова и Елизавета Глинка. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По словам представителя СК, окончательные выводы о причинах трагедии можно будет делать только после проведения комплекса летно-технических экспертиз.

Следовавший в Сирию Ту-154 разбился 25 декабря сразу после вылета из аэропорта Сочи. Он упал в Черное море. На борту самолета находились 92 человека, включая главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналистов каналов «Звезда», НТВ и Первого канала. 26 апреля СМИ сообщили о том, что самолет разбился из-за перегруза.