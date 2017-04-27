Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков рассказал на своей странице в Facebook о безуспешных попытках администрации президента разместить заказные материалы о деятельности политика в социальных сетях.

На Навальном сейчас хайп. В этих условиях — когда аудитория требует дать еще и еще Навального — делать про него джинсу и заказуху равно самоубийству Леонид Волков, глава предвыборного штаба Навального

По его словам, все топовые видеоблогеры и владельцы популярных пабликов во «ВКонтакте» — это «люди, свою аудиторию выстрадавшие и очень хорошо ее чувствующие». Они отлично понимают «связь между искренностью и размером аудитории», поэтому любые попытки опубликовать через них «джинсу» даже с двойной наценкой обычно проваливаются.

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