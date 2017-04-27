В Москве подростков, участвовавших в протестной акции 26 марта, и их родителей начали повторно вызывать на допросы по поручению Следственного комитета. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По данным издания, допрос подростков длится не менее четырех часов, хотя по закону несовершеннолетнего нельзя допрашивать более четыре часов в день. Родителей допрашивают еще полтора часа.

Следователи расспрашивают подростков про Алексея Навального, оппозиционные движения, коррупцию и «некое событие, запланированное на 5 ноября 2017 года». Также у допрашиваемых уточняют, угрожали ли им за отказ участвовать в акции и обещали ли денежное вознаграждение за участие или задержание на акции, а также возмещение затрат на юристов и на оплату штрафов. Кроме того, силовики узнают, испытывают ли подростки недостаток в еде и одежде, дают ли им родители деньги на карманные расходы и как в принципе обстоят дела в семье.

У родителей следователи спрашивают, увлекаются ли их дети политикой и правом, с кем они общаются и откуда узнали об акции. Также полицейских интересует, как мероприятие было преподнесено родителям и намеревались ли дети получить вознаграждение за участие в нем.

Ранее проект «Открытая Россия» опубликовал опросник, из которого силовики берут вопросы для подобных допросов.