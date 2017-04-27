В московском офисе «Открытой России» по адресу Фролов переулок, дом 2/4, начались обыски. Об этом «Новой газете» сообщила координатор правозащитного направления Мария Баронова.

«Проведение следственных мероприятий» в офисе «Открытых выборов». Пришли ребята pic.twitter.com/vyQSh5L3hu — Открытая Россия (@openrussia_org) 27 апреля 2017 г.

«В 16:00 в подъезд здания, где расположен офис, зашли около трех десятков человек. Среди них бойцы ОМОН, представители полиции, понятые и в гражданском. Прошли мимо — на пятый этаж. Я жду приезда адвоката», — рассказала она агентству «РБК».

В микроблоге организации уточняется, что следственные мероприятия проходят в центральном штабе. Там же расположен офис проекта «Открытые выборы». Накануне в этом здании проводилась эвакуация из-за пожарной тревоги.

Пришли в штаб Открытой России. Авторитаризм в фас и в профиль. pic.twitter.com/CSJ2hvgrcn — Ходорковский Михаил (@mich261213) 27 апреля 2017 г.

26 апреля Генпрокуратура признала зарегистрированные в Великобритании одноименные организации «нежелательными» в России из-за создания «угрозы основам конституционного строя страны и безопасности государства». При этом официальный представитель ведомства заявил, что они «ничего не имеют» против деятельности местного движения «Открытой России».