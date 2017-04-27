В Москве из-за репетиций парада Победы третий день максимальная загруженность дорог составляет девять баллов, что на два балла больше, чем обычно. Об этом The Village рассказали в пресс-службе «Яндекс.Пробок».

«Сегодня заторы в Москве превышают норму на один-два балла в течение всего дня и не опускаются ниже шести. После утреннего часа пик загруженность не спала, а наоборот выросла до отметки семь баллов. Кроме того, к вечеру заторы начали расти на два часа раньше обычного: пробки достигли восьми баллов уже к 15:40 — это самая ранняя восьмерка на неделе», — заявили представители сервиса.

Там отметили, что самая сложная ситуация сложилась в центре города внутри Третьего транспортного кольца — в особенности от Нижегородской улицы до проспекта Мира. Скорость потока на этом участке — семь километров в час, длина — 26,1 километра, время проезда — три часа 51 минута.

На внутренней стороны МКАД стоит участок от Ленинского проспекта до Волоколамского шоссе. Длина пробки — 23.2 километра. Загруженность Кутузовского проспекта — 10 баллов, Ленинградского шоссе в центр — восемь баллов, что на шесть баллов выше обычного, по направлению из центра — ноль баллов, что на шесть баллов ниже обычного.