Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов рассказал, что на следующий день после того, как он проголосовал против принятия законопроекта о сносе хрущевок в Москве, его квартиру подожгли. Подробности опубликованы на его странице в социальной сети Facebook.

Шаргунов — один из четырех депутатов, не поддержавших законопроект о реновации жилья в столице в первом чтении. За его принятие проголосовали 397 парламентариев. Второе чтение документа состоится в мае.