Московская мэрия разрешила оппозиции провести шествие в центре города 6 мая. Об этом один из организаторов акции Александр Рыклин написал на своей странице в Facebook.

Шествие начнется в 13:00 и пройдет по внутренней стороне проспекта Сахарова — от Бульварного до Садового кольца. Сбор участников назначен на 12:00.

По словам соорганизатора акции Геннадия Гудкова, шествие пройдет под лозунгом «Против произвола и репрессий». «Тема митинга — и протест на Болотной площади 6 мая пять лет назад, и те репрессии, которые идут сегодня, и убийство Бориса Немцова, и создание драконовских условий для действующей оппозиции», — рассказал он агентству «РБК».

Акция проводится активистами «Гражданской инициативы», «Яблока», «Партии народной свободы», Оргкомитета протестных действий и других оппозиционных партий и движений.