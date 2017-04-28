Инициативная группа в Facebook «ЮВАО против реновации» 2 и 12 мая проведет встречи с заместителем префекта Юго-Восточного административного округа и депутатом Госдумы от округа Петром Толстым по поводу сноса пятиэтажек. Об этом The Village сообщил администратор группы Михаил Каверин. В остальных округах встречи пройдут 24 мая.

«Мы добились такой договоренности с руководством управы Кузьминок, не смотря на то, что все встречи по югу Москвы перенесли на конец мая. Я не могу назвать конкретные имена. Видимо, хорошо мы их прижали, когда пикетировали секретную встречу Собянина на Рязанском проспекте», — заявил Каверин.

По его словам, на встречу придут «только 10–15 человек от инициативной группы». Также там будут «и отдельные спецы по вопросам корректировки закона, которые мы подняли в письме». «На встрече с управой я честно сказал, что не буду включать запись. Встреча пройдет, будет официальное решение, тогда пожалуйста. Сейчас идет процесс переговоров, поиск компромисса», — отметил он.

В посте на Facebook о встрече Каверин призывает активистов подготовить письма с «подетальными предложениями по корректировке закона». Он добавляет, что участникам группы предложили «войти в общественный совет управы (до двух человек от дома). В том числе и в основную рабочую группу совета (несколько человек)».

Встреча с заместителем префекта пройдет 2 мая, с Толстым — 12 мая.