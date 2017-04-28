Европейский суд по правам человека обязал Россию принять срочные меры в связи с жалобами фигурантов «болотного дела» на избиения в колонии. Об этом сообщает «Общественный вердикт».

Согласно решению ЕСПЧ, в течение 48 часов заключенных должны обследовать независимые врачи в присутствии их защитников. При этом российские власти должны предоставить доказательства, что им предоставили беспрепятственный доступ к заключенным.

Также Россия должна будет сообщить о результатах официальных разбирательств по жалобе на избиения в колонии. Отчет необходимо предоставить до 4 мая.

Иван Непомнящих является последним осужденным по «болотному делу». В конце 2015 года его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. В апреле 2017-го он пожаловался на избиения в ярославской колонии № 1. Также о применении силы заявили два других заключенных — Руслан Вахапов и Евгений Макаров.