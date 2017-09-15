Возведенный на месте гостиницы «Россия» парк «Зарядье» открылся для посетителей 11 сентября. В первый же день работы там повредили стеклянный купол и медиацентр. Позже выяснилось, что посетители успели также уничтожить около 10 тысяч растений — причем некоторые уносили цветы домой в сумках. Впрочем, день спустя сотрудники «Зарядья» уже назвали историю с воровством цветов домыслами, но на всякий случай решили приобрести противокражное оборудование на 880 тысяч рублей.

Полный список потерь «Зарядья» в первые дни работы Уничтожено практически 30 % зеленого покрова Вытоптано около 10 тысяч растений Повреждено световое окно медиацентра Разбит сегмент стеклянного купола Разбиты несколько напольных фонарей

Неурядицы парка стали причиной шуток в социальных сетях. Однако администрация «Зарядья» отнеслась к ситуации весьма серьезно и со вчерашнего дня изменила режим работы парка — чтобы устранить последствия действий вандалов.

The Village решил выяснить, как обстоят дела с порчей имущества и кражами в других парках Москвы, которые обычно не рассказывают об уроне публично.

Директор также владеющего большой коллекцией растений «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм не смог вспомнить случаев, когда в ботаническом саду посетители что-то портили или вытаптывали. Также он не смог назвать ни одного случая кражи. По его словам, подобные инциденты происходят в «Аптекарском огороде» крайне редко. Директор считает, что причиной тому может быть платный вход в сад. «Странно платить 300 рублей, чтобы прийти и украсть цветок», — заметил он. В саду имени Баумана заявили, что с января этого года у них не было ни одного случая вандализма или воровства. То же самое сказали в саду «Эрмитаж». В Таганском парке на ущерб от посетителей пожаловаться также не смогли. «В детском парке тоже вандализма не было и никто ничего не крал», — рассказали там о периоде после открытия детского парка, который обновили в этом году и площадка с водными помпами в котором пользуется летом большой популярностью. «Сокольникам» посетители хлопот также не доставляют. «У нас ничего такого не наблюдается. Возможно, мелкие случаи происходят, но до нас об этом информация не доходит. Последняя заметная история была зимой — пытались украсть статую феи бухгалтерии, но эту попытку сразу пресекли сотрудники службы безопасности», — сообщили в пресс-службе парка. «Цветы у нас не выкапывают, возможно, потому что мы ежегодно проводим акцию „Вторая жизнь тюльпана“, в рамках которой раздаем луковицы цветов, которые мы выкопали», — отметили там.

Чуть больше проблем оказалось в расположенном на территории «Сокольников» парке «Акведук». «Лавочку, ограждения могут сломать. Цветы тоже крадут: молодые люди своим любимым девушкам, я так предполагаю. Но сказать, что массово, не могу, не регулярно», — рассказал куратор площадки.

В Коломенском отметили, что в парке все охраняют и «таких проблем особо нет». В Царицыне проблем с вандалами также не возникает. В Парке Горького и «Музеоне» рассказать о ситуации с вандалами не захотели, сославшись на нежелание комментировать проблемы «Зарядья». Однако удалось выяснить, что при перезапуске «Музеона» с проблемами такого характера администрация не сталкивалась. Также стало известно, что случаи порчи имущества в самом парке Горького случаются, но нечасто.

В управляющей столичными парками организации «Мосгорпарк» были немногословны — там подвели итог, отметив, что «случаи вандализма в парках имеют место, но они не носят системный характер».

Директор «Зарядья» Павел Трехлеб не захотел комментировать ситуацию. Пресс-служба парка не смогла оперативно ответить на вопрос о том, в чем они видят причину столь значительного ущерба в первые дни работы.

Обложка: Людмила Андреева