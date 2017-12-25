Сегодня около 14:45 следовавший из «Сколково» автобус № 818Э (Sk) съехал в подземный переход у дома № 3 по Славянскому бульвару.

По словам очевидцев, водитель «специально протаранил людей». Девушка, выходившая из перехода в момент аварии, рассказала The Village, что «эта махина просто летела» на прохожих. Никаких предупреждающих об опасности сигналов при этом не звучало.

По предварительной версии, автобус либо подрезала другая машина, либо у него отказали тормоза. На видео с моментом падения видно, что автобус свернул с проезжей части на тротуар и проследовал прямиком к подземному переходу.

Публикация от Makar (@makargeneralov) Дек 25, 2017 at 4:01 PST

Водитель — 58-летний Виктор Тихонов — уже задержан полицией. По его словам, он ждал пассажиров на конечной и решил уступить место другому автобусу.

Водитель автобуса Я подъехал на остановку «Славянский бульвар». Это конечная. У меня в салоне было три человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус. Я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить его, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше.

По последним данным, в результате аварии погибли пять человек. В ГИБДД официально подтверждают информацию о четверых погибших. По разным версиям, еще от шести до 15 человек пострадали.

На месте ДТП работают экстренные службы. Туда же вылетели санитарные вертолеты.

Водителей просят объезжать место аварии по Третьему транспортному кольцу, Большой Филевской улице и Мичуринскому проспекту. Съезд с ТТК на Кутузовский проспект временно закрыли.

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