Вечером 25 декабря после наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе у станции метро «Славянский бульвар» в Москве объявили внеплановую проверку автопарков. В мэрии заявили, что уже к 05:00 диагностику прошли свыше 8 тысяч автобусов Мосгортранса и частных перевозчиков, выполняющих госконтракты. Также специалисты провели медосмотр более 9 тысяч водителей. Нарушений при этом не выявили.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Специалисты провели диагностику всех систем и оборудования, влияющего на безопасность перевозок: двигателей, трансмиссий и тормозных механизмов, электронного оборудования и других бортовых систем. Также проверена документация о прохождении планового технического обслуживания подвижного состава. Результаты диагностики: все автобусы регулярных маршрутов находятся в исправном техническом состоянии.

Вскоре после заявлений об окончании проверки на сайте радиостанции «Говорит Москва» появились жалобы одного из водителей на то, что вместо проведения диагностики механики просто ставили штампы «система проверена», а старые автобусы в одном из автопарков выехали на линии через запасной выход. В течение часа эту новость удалили.

В Дептрансе заявили, что водители не могут знать, как диагностировали автобусы, так как сами они в это время находились на медосмотре или еще не приступили к работе. Автопарк, из которого поступили сообщения о недостаточно качественных проверках, установить не удалось.

The Village обратился к специалистам, чтобы выяснить, сколько времени уходит на диагностику и реально ли проверить тысячи городских автобусов за одну ночь.

Как проводится диагностика

Техническое обслуживание автобусов проводится для того, чтобы предупредить появление или вовремя устранить неисправности, которые угрожают сохранности транспортного средства, а также безопасности водителя, пассажиров и пешеходов.

Ежедневное обслуживание проводит сам водитель. Перед выездом на линию он должен проверить чистоту автобуса и наличие охлаждающей жидкости, убедиться в отсутствии подтеканий и осмотреть тормоза, руль, колеса, шины, сцепные устройства, фары, сигнальную систему и механизмы открытия и закрытия дверей. По окончании смены водитель проводит уборку, мойку, осмотр и заправку автобуса. На эти работы должно отводиться как минимум полчаса. В случае с автобусами ЛиАЗ, один из которых и попал в аварию, это время превышает час.

Водитель автобуса (пожелал остаться анонимом) Конечно, лучше всех состояние автобуса знает водитель, который на нем работает. Правда, при условии, что он работает на нем постоянно. Он проводит ЕТО и дает заявки на ремонт в случае неисправности. Диагностика тормозов проводится на пункте техосмотра по истечении предыдущей диагностической карты раз в полгода. По времени это занимает около 10 минут. Машина заезжает на тормозной стенд, он раскручивает колеса, а водитель по команде нажимает тормоз. Установка замеряет эффективность тормозов, на основании чего делается заключение о допуске транспортного средства к эксплуатации. Таким образом поочередно проверяются тормоза на всех осях.

Сервисный центр «БизнесБас» В автобусах есть много разных систем: воздушная, тормозная, топливная, двигатель. Каждая диагностируется по-своему в соответствии с нормативами, которые устанавливаются заводом-изготовителем или автосервисом. В первую очередь проверяются системы, на которые жалуются водители. Если жалоб нет, сперва проверяются стандартные вещи — например, ходовая часть. Диагностика занимает от одной минуты — допустим, при проверке освещения — до нескольких часов, когда надо поднять автобус и осмотреть его снизу. Опять же, иногда неисправность можно найти быстро — минут за десять, а иногда — нет. Полная диагностика занимает несколько часов. Точное время зависит от того, сколько лет машине и какова ее изношенность.

Станция технического обслуживания ТСК «Техинком» Визуальный осмотр можно провести за 15 минут. Если проводить диагностику, может потребоваться разборка. Например, она нужна для проверки исправности тормозов. Работа займет около четырех-пяти часов.

Представители компании «Атмосфера-СК» подтвердили The Village, что на комплексную диагностику автобуса ЛиАЗ-5262.60 потребуется до трех часов, а в службе «Синтез» уточнили, что на проверку одних только тормозов уходит полтора часа.

Что о проверке говорят чиновники

Оперативно ответить на вопрос о том, сколько человек участвовали в сегодняшней проверке автобусов, в департаменте транспорта не смогли. В Мосгортрансе также не располагали дополнительной информацией о длившейся всю ночь диагностике нескольких тысяч автобусов. Дозвониться до госучреждения «Организатор перевозок», отвечающего за проверку московских автобусов, не удалось. По данным Дептранса, за 2017 год организация провела более 800 инспекций и выявила свыше 18 тысяч нарушений. Но не в этот раз.

В подготовке материала участвовала Ульяна Бондаренко.