В январе традиционно вступают в силу десятки законов и правительственных постановлений, которые успели утвердить еще в прошлом году. The Village напоминает, какие изменения должны помочь россиянам, а какие, наоборот, усложнят жизнь.

Выплаты первенцам

Малообеспеченные семьи теперь могут рассчитывать на дополнительные пособия на детей. За первенцев до полутора лет будут ежемесячно доплачивать сумму в размере действующего в регионе прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 10,5 тысячи рублей. Также родители могут получать ежемесячные выплаты на второго ребенка из материнского капитала и тратить деньги в том числе на дошкольное образование.

Кроме того, сироты, чьи родители неизвестны, начнут получать социальную пенсию. Размер выплат составит чуть больше 10 тысяч рублей в месяц. Деньги будут поступать до достижения ребенком совершеннолетия. Если он поступит в вуз на очное отделение, срок выплат продлят до 23 лет.

Запрет на анонимность

С 2018 года вводится запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров. Идентификация будет осуществляться при помощи номера телефона на основании договора между мессенджером и оператором связи. Последние также обязуются передавать в неизменном виде номер позвонившего или отправившего СМС абонента. А администраторы сервисов для обмена сообщениями теперь должны ограничивать передачу запрещенной информации и предоставлять госорганам каналы для связи с пользователями.

Проверка путевок и ОСАГО

С 2018 года все пакетные туры должны регистрироваться в новой государственной информационной системе. По номеру электронных путевок туристы смогут отслеживать успешность бронирования авиабилетов и отелей. Если туроператор нарушит договор, система поможет уладить ситуацию через «Турпомощь». Также она упрощает взаимодействие между участниками рынка и госорганами.

Похожее нововведение применяется и в сфере ОСАГО. На полисы добавили QR-код, с помощью которого можно проверить договор о страховке в онлайн-режиме. Также автовладельцам теперь предоставляют не пять дней, а две недели, чтобы отказаться от предложенных страховщиками дополнительных услуг без каких-либо последствий.

Развитие телемедицины

Если раньше врачи могли только консультировать пациентов онлайн, то теперь они смогут выписывать им электронные рецепты, а также проводить дистанционные консилиумы. Оцифрованные медицинские карты смогут просматривать любые специалисты, к которым обратится больной. Полис ОМС можно будет оформить онлайн. Особое внимание при этом потребуется уделить защите персональных данных.

Увеличение акцизов

С 1 января 2018 года увеличились акцизы на бензин и дизельное топливо — на 50 копеек за литр. Также власти скорректировали значения акцизов для легковых автомобилей. Для машин с мощностью двигателя от 200 до 300 лошадиных сил ставка составляет 714 рублей за лошадиную силу, с мощностью двигателя от 300 до 400 лошадиных сил — 1 218 рублей, с мощностью от 400 до 500 — 1 260 рублей, а у сверхмощных автомобилей — 1 302 рубля.

Кроме того, увеличились акцизы на табачные изделия. На сигары — до 188 рублей за штуку, на сигариллы — до 2 671 рубля за тысячу штук, на табак — до 2 772 рублей за килограмм, на вейпы — до 44 рублей за штуку, а на жидкости для них — до 11 рублей за миллилитр.

Наказания для хакеров

Кибератаки на критическую информационную инфраструктуру России теперь уголовно наказуемы. За посягательства на работу компьютерных сетей госорганов, банков, оборонных и энергетических предприятий, организаций здравоохранения, транспорта и связи хакеров могут осудить на срок до десяти лет лишения свободы.

Реестр коррупционеров

С 2018 года в России начнут вести реестр госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия на фоне коррупционных скандалов. Сведения о провинившихся государственных и муниципальных служащих, сотрудниках прокуратуры, Следственного комитета, таможни, пожарной службы, Центробанка и госкорпораций будут храниться в системе в течение пяти лет.

Повсеместные госуслуги

Госуслуги стали доступнее. Теперь подавать запросы и документы можно в любом подразделении госорганов, внебюджетных фондов и МФЦ вне зависимости от места жительства или пребывания.