В Госдуме открылась весенняя сессия. На ее рассмотрении находятся 1 338 законопроектов. 449 из них готовы к первому чтению, 227 — ко второму, а еще три — к заключительному. Уже сегодня парламентарии успели обсудить 67 вопросов.

Обычно в списке присутствуют предложения, сформулированные по итогам обращения президента страны к Федеральному собранию, но в 2017 году Владимир Путин не выступал с речью к законодателям. Он собирается наверстать упущенное до выборов, поэтому пока среди приоритетных значатся 139 инициатив.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в первую очередь парламентарии сосредоточатся на защите интересов обманутых дольщиков, улучшении инвестиционного климата и развитии цифровой экономики. Последнюю уже назвали главной темой 2018 года.

The Village изучил законодательную повестку и отобрал инициативы, принятие которых может обернуться скандалом.

Криптовалюты

В конце 2017 года Минфин уже представил законопроект о регулировании оборота криптовалют. Майнинг в нем рассматривается как предпринимательская деятельность, которой смогут заниматься только ИП и юридические лица с обязательной уплатой налога. Так поручил Путин.

Также в документе описываются правила проведения ICO. Сумму привлечения средств планируется ограничить миллиардом рублей. Граждане без статуса квалифицированных инвесторов смогут вложить в один стартап не больше 50 тысяч рублей. Требования к проектам еще уточнят.

От идеи создания крипторубля власти пока отказались. Вместо этого Центробанк собирается предложить членам ЕАЭС и БРИКС запустить новую наднациональную криптовалюту.

Краудфандинг

Также излишнее регулирование угрожает краудфандингу. Это уже устоявшаяся за несколько лет практика привлечения денег как на коммерческие, так и на благотворительные проекты, но власти только сейчас задумались обеспечить защиту жертвователей от мошенников. Основные требования будут предъявляться к репутации владельцев и менеджмента площадки, системе управления рисками, хранению и работе с данными инвесторов и соблюдению принципа «знай своего клиента».

Чтобы избежать перегибов в регулировании, новые правила сперва протестируют вместе с участниками рынка. Среди них, например, значатся Planeta.ru, Boomstarter, Loanberry и другие.

Отчасти внезапно возникший интерес властей к краудфандингу связан с тем, что аналогичным образом устроено и ICO.

Искусственный интеллект

В весеннюю сессию также планируется принять закон о регулировании отношений человека и искусственного интеллекта. Поправки могут затронуть как производителей беспилотных автомобилей, так и разработчиков роботов. С одной стороны, парламентарии хотят защитить машины от оскорблений и издевательств и сформировать собственный этический киберкодекс. С другой стороны, не исключается активное введение различных ограничений: для защиты граждан от безработицы, хакеров и военной угрозы. В последнем случае речь идет в том числе о возможном запрете на использование иностранных технологий.

Культура

Описанные выше инициативы только подтверждают, что 2018 год не зря назвали годом цифровой экономики. Однако нововведения затронут не только технологическую сферу. На фоне скандала вокруг дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова было принято решение о разработке нового закона о культуре. Действующий не претерпевал существенных изменений с 90-х годов и уже устарел. Особое внимание при обсуждении поправок планируется уделить повышению прозрачности финансовой деятельности учреждений культуры, чтобы не ставить — цитата по Путину — «работающих здесь людей в двусмысленное положение».

Обложка: Анна Исакова/Фотослужба Государственной думы