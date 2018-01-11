Совет депутатов Марьина проведет референдум об объединении с муниципальным округом Люблино в один округ «Марьинский». Голосование пройдет в день президентских выборов, 18 марта. Решение подписано главой совета Виктором Сотсковым, при этом в документе отмечается, что с идеей референдума к депутатам обратилась некая инициативная группа. The Village собрал все, что известно о предстоящем районном голосовании на данный момент.

С инициативой провести референдум, по сведениям «Медиазоны», выступила общественная организация «За комфортную среду». Руководитель этой организации Екатерина Абраменко в прошлом году проиграла выборы в совет муниципальных депутатов в Люблине, а Артем Испалатов выдвигался от этой организации в депутаты зеленоградского района Силино, но тоже не прошел. Сама РОО зарегистрирована по одному адресу с Фондом имени Святителя Тихона, который занимался установкой палаток для сбора гуманитарной помощи Донбассу в 2015 году. Кроме того, в «Комфортной среде» состоит несколько руководителей столичных казачьих обществ. Журналист Сергей Смирнов написал в своем телеграм-канале со ссылкой на источники внутри муниципальных собраний, что «сейчас в районе сильно недовольны, что про референдум стало известно. Публичным и широко обсуждаемым это должно было стать только в начале марта».

Леонид Волков, глава штаба Алексея Навального, связывает идею референдума с попыткой властей искусственно увеличить явку на предстоящих президентских выборах. Кроме того, Волков сомневается, что марьинский референдум вообще возможно было организовать законно. Об этом он рассказал в своем твиттере: «Якобы 27 декабря была зарегистрирована инициативная группа по проведению референдума, а 10 января он уже назначен. Это значит, что за каникулы были собраны подписи 5 % (!) избирателей Марьино и Люблино, что невозможно никак… Каждый, кто имел дело со сбором подписей, знает — 5 % собрать нереально. Тем более за две недели. Тем более в каникулы. Тем более так, чтобы об этом никто не знал. Вы живете в Люблино или Марьино? Видели толпы сборщиков, прочесывающих все квартиры?» — заключает политик. В Марьине, кстати, живет и Навальный.

Однако необходимость собирать подписи в Люблине может исчезнуть, если референдум заявит местный орган власти, как это и сделали в Марьине. Депутат округа Люблино Александр Ачкасов подтвердил «Известиям», что с идеей референдума к ним обратилась инициативная группа, но решение о самом назначении голосования совет депутатов примет только на съезде в конце января. Кроме того, Ачкасов подчеркнул, что, по его мнению, слияние районов уже давно произошло на практике.

Политик Максим Кац, чья кампания «Объединенные демократы» на прошлых муниципальных выборах привела в районные советы больше 200 депутатов, напротив, сомневается, что референдум может быть связан с явкой на президентских выборах: «Я не понимаю, как это может прийти в голову. Если человек решил бойкотировать выборы или просто на дачу уехать собирался — он не побежит на избирательный участок, узнав, что границы его муниципального округа могут измениться. В Москве вообще никого не интересует административное деление, оно ни на что не влияет, не связано с жизнью людей, такого районного патриотизма просто нет». Кац предположил, что референдумы собираются проводить по всей стране, как «некую новую технологию». Однако ранее журналисты обнаружили, что власти других регионов отказываются от любых местных голосований одновременно с президентскими выборами 18 марта 2018 года. Например, в Севастополе отменили плебисцит о гербе города, а в Коми — о переносе столицы региона.

Общая цель референдума об объединении Марьина и Люблина остается неясной, считает Максим Кац: «Идея укрупнения районов давно витает в воздухе, но непонятно, зачем делать это через референдумы? Кто будет голосовать за, как они собираются сделать 50 % явки? А иначе референдум будет не признан. Если округа будут объединены, в новом Марьинском округе придется выбирать новых депутатов, и это хорошо для нас — сейчас у демократов в этих районах нет ни одного представителя. Если в теории так власти попробуют избавиться от оппозиционных депутатов в районах — логичнее объединять, например, Тропарево-Никулино, где у нас десять из десяти, с Обручевским, где тоже ни одного. Но не Марьино и Люблино», — подытоживает политик.

Местные жители, опрошенные корреспондентом The Village в Марьине, ничего не знают о предстоящем референдуме. Юлия, живущая в доме на Новочеркасском бульваре, рассказала, что в день голосования будет в отъезде: «Я в первый раз слышу об этом. Хорошо, что объединенный район они хотят назвать Марьинским, а не Люблинским, но смогу ли я взять открепительный и в Амстердаме проголосовать против?»

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