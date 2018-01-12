Перед Новым годом на Воробьевых горах включили разноцветное освещение деревьев. С тех пор каждый вечер небо над Раменками, Хамовниками, Академическим и Гагаринским районами переливается всеми цветами радуги. Этому предшествовала полугодовая борьба местных жителей с установившим иллюминацию за 2,5 миллиарда рублей департаментом ЖКХ.

Активисты, экологи и зоологи считают, что размещение такого оборудования на Воробьевых горах — в природном заказнике со статусом особо охраняемой природной территории — может навредить парку, птицам и другим животным. Сами власти утверждают, что иллюминация, «которую видно из космоса», экологии не вредит и что ее установка необходима для привлечения в город туристов. The Village узнал историю вопроса и поговорил с биологом и экологом о том, как неестественное освещение может повлиять на птиц и животных, а также на проживающих рядом с Воробьевыми горами людей.

«Повышение общего статуса Москвы как столицы»

В июле 2017 года власти заявили, что хотят уйти от намотки освещения на деревья в пользу прожекторного освещения, которое сможет менять цвет в соответствии с различными сценариями. Тогда же объявили конкурсы на установку необходимого оборудования. Помимо Воробьевых гор, власти решили установить подсветку за 3,5 миллиарда рублей на Бульварном кольце.

Обязательное общественное обсуждение завершилось 26 июля, очные публичные слушания прошли 2 августа. При этом первые стойки с прожекторами местные жители обнаружили на Воробьевых горах задолго до окончания обсуждения — 5 июля. На сайте госзакупок жители писали о возможном вреде экологии и животным от установки освещения, однако в департаменте ЖКХ активистам заявляли, что проблем от иллюминации не будет. «Искусственное освещение городского пространства является неотъемлемой частью градостроительной политики крупнейших городов мира», — говорится в ответе департамента. Необходимость установки чиновники объяснили желанием привлечь туристов, что приведет к «повышению общего статуса города Москвы как столицы» и, как следствие, увеличению бюджета города. В итоге власти посчитали, что во время обсуждения подсветки «нарушений зафиксировано не было».

«На Воробьевых стало светло, как днем»

Общественная кампания против установки иллюминации на Воробьевых горах также началась летом. Активисты координируются в группе «Воробьевы горы — лес в центре Москвы» в фейсбуке. В частности, горожане выяснили, что установка прожекторов проводилась без разрешительной документации, из-за чего было заведено дело об административном правонарушении.

Тестировать подсветку, по словам местных жителей, начали осенью. Тогда же в социальных сетях появились фотографии с сиянием над Воробьевыми горами. Официально о включении подсветки власти объявили 29 декабря. Новость об этом вышла в «Российской газете» под заголовком «На Воробьевых горах стало светло, как днем».

«Круглосуточное освещение приводит к сбою биологических часов всех живых организмов, от беспозвоночных до человека»

Ксения Авилова кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Животные Воробьевых гор привыкли к более интенсивному режиму освещения, неизбежному в городе. Птицы в Москве гнездятся раньше, чем в загородном лесу, так как здесь не только теплее, но и светлее. Но все должно быть, как говорится, в меру. В ландшафтном заказнике, где сохранилась настоящая среднерусская дубрава, та световая вакханалия, которую здесь устроили, запрещена законом. Подсветка на Воробьевых горах — пример светового загрязнения. Это явление становится все более нежелательным во всем мире. Во Франции, Чехии, США и других странах растет движение за упорядочение ночного освещения городов, принимаются законы, ограничивающие время и интенсивность освещения. Искусственное изменение длины дня и ночи приводит к сбою биологических часов всех живых организмов, нарушению настройки на покой в одно время или активность в другое. У перелетных птиц изменение длины дня — один из важнейших сигналов к целому комплексу явлений, обусловленных изменением уровня гормонов. Это веками отработанная программа, от которой зависят все этапы жизненного цикла. Многие птицы, которые в обычное время активны днем, например дрозды, совершают перелеты ночью. Яркий ночной свет дезориентирует их, они теряют направление перелета. В Нью-Йорке во время пика миграций птиц выключают подсветку небоскребов. В безвыходной ситуации оказываются ночные животные, такие как совы и летучие мыши, чья активная жизнь протекает при слабом ночном освещении. Им остается только покидать ярко освещенные территории. Все эти отрицательные последствия проявляются не по одному, а совместно: стресс и реакция избегания, дезориентация во время миграций, десинхроноз и блокирование синтеза гормонов. Последнее очень вредно и для людей, бодрствующих при ночном освещении.

«В Москве такие проекты не сопровождаются серьезной экологической экспертизой»

Василий Яблоков руководитель исследовательской программы Гринпис Россия В больших природных парках не предусмотрено освещение, потому что это подразумевает прокладку кабелей, что неестественно для лесов и природных ландшафтов — установка такой техники нарушает почвенный покров, растительный покров. Это явно не первая в мире идея сделать освещение на природной территории. Но в Москве такие проекты не сопровождаются серьезной экспертизой. Зачастую она или вообще не делается, или делается задним числом. Защитники Воробьевых гор уже обращались к нам. Тогда я говорил, что у нас нет конкретных исследований про освещение, которое установили на Воробьевых горах, и это сильное упущение. При этом ночное освещение в целом неестественно для природных ландшафтов средней полосы России. У нас есть день и есть ночь, это не северные широты, где есть полярный день и полярная ночь. Из-за этого у нас по-другому устроены растения и животные. Насекомых, например, этот свет привлекает, и они залетают туда, где их быть не должно. Ночь — достаточно спокойное время для животных, живущих на природных территориях, с появлением освещения там появляется больше людей, которые создают беспокойство для животного мира. Освещение на бульварах в центре Москвы и на Воробьевых горах — разные вещи. На бульварах отдельно стоящие деревья больше декоративного предназначения. Воробьевы горы же — охраняемая территория, сложившийся природный комплекс, вторгаться в жизнь которого неправильно.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, департамент ЖКХ и ГПБУ «Мосприрода» не смогли предоставить The Village оперативный комментарий. Представители парка Горького, на балансе которого находится территория Воробьевых гор, отказались от комментариев.

Фотографии: Лёва Левченко