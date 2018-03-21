Утром 21 марта в центральную больницу Волоколамска обратились 50 детей из разных школ города. Они жаловались на плохое самочувствие, рвоту, кровотечение из носа. Местные жители связывают ухудшение самочувствия детей с выбросом газа на мусорном полигоне «Ядрово». Администрация Волоколамского района подтвердила, что в ночь на 21 марта случился мощный выброс свалочного газа. По сообщениям пресс-службы, на месте работает оперативный штаб, который уже выявил и ликвидировал источник газа.

Власти разрешили детям не посещать школу и детский сад 21 марта. Местные жители утверждают, что им приходится сидеть на работе в повязках. С самого утра в городе ощущается «запах неизвестного происхождения». При этом Роспотребнадзор не нашел превышений уровня сероводорода в воздухе Волоколамска. Заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков сообщил, что причина выброса газа — низкое атмосферное давление.

Источник The Village в местной больнице сообщает, что в 16:36 там уже не было ни одного пострадавшего ребенка. «Детей привезли родители вчера. У всех были одинаковые симптомы — тошнило или болела голова», — рассказал источник, отметив, что ситуация похожа не на отравление, а на «массовый приступ паники». По его словам, у детей взяли анализы крови — результаты токсикологической экспертизы будут известны 23 марта. Следственный комитет начал проверку по факту отравлений в городе. Скоро ее начнет и Генпрокуратура.

Около 16:00 в больницу Волоколамска приехала политик Ксения Собчак, которая поговорила с родителями отравившихся детей и другими местными жителями. Также она встретилась с главврачом больницы, замглавы областного Минздрава Владимиром Ющуком и омбудсменом области Мариной Юденич.

«Я сделаю все возможное, чтобы свалку закрыли. Мы обсуждали этот вопрос со специалистами, они говорят, что дегазация требует времени. За один день это не произойдет, но Воробьев обещал, что через неделю все вредные последствия свалки будут устранены, мы сейчас требуем, чтобы это обещание губернатора было выполнено. Они могут постараться обмануть меня, но я сделаю все, что от меня зависит», — пообещала Собчак на своей странице в фейсбуке.

Губернатор области Андрей Воробьев также приехал в больницу, посетив перед этим мусорный полигон «Ядрово». Он обещал вывезти пострадавших детей из города в детские лагеря, а также построить в Волоколамске станцию по сортировке мусора.

Также к больнице приехала полиция и ОМОН. Журналист «Коммерсанта» Александр Черных пишет, что местные жители забросали полицейских снежками, скандируя «Позор!», «Продажные шкуры», «Путин, давай уж армию вводи». В ходе стихийного митинга глава Волоколамского района получил удар по голове, а Андрея Воробьева толкали и кидались в него снежками. После того как губернатор области уехал, большая часть жителей разошлась, и митинг закончился.

Сообщается, что местные жители подали в суд на владельцев свалки «Ядрово». В иске восемь человек указывают, что работа свалки нарушает их конституционные права. Интересно, что в Волоколамском районе зафиксирована самая низкая явка избирателей в Подмосковье на прошедших президентских выборах.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий от свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

Фотографии: Михаил Почуев/ТАСС