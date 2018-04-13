Россия впервые станет страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. The Village разбирается, как проведение одного из самых популярных в мире спортивных мероприятий повлияет на жизни бездомных животных по всей стране.

В конце 2017 года на портале госзакупок стали массово появляться тендеры (то есть государственные заявки) на отлов, регуляцию численности или уничтожение бездомных животных по всей стране. Наиболее крупные из них проводятся для городов-участников ЧМ по футболу. Что именно происходит с животными, непонятно: зоозащитники уверены, что города будут «зачищены», как перед Олимпиадой 2014 года в Сочи — животных просто убьют. Как утверждает оргкомитет FIFA, приняты все меры, чтобы бездомных собак и кошек отлавливали и перевозили в приюты, стерилизовали, вакцинировали и отпускали на волю.

Первой о тендерах публично заговорила глава Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. Она подсчитала, что на истребление собак и кошек в регионы будет выделено более 100 миллионов рублей. Вместе с журналисткой Лидией Кадашевой они создали петицию против отлова и убийств бездомных животных: на данный момент собрано 1 781 605 подписей.

Петиция адресована Владимиру Путину и призывает пересмотреть политику государства в отношении бездомных животных и остановить государственные заказы на отлов и убийство. «Наша цель — отмена живодерской политики государства и формирование политической воли не убивать. Мы хотим, чтобы животных простерилизовали, вакцинировали и выпустили обратно, — говорит Дмитриева. — Если особи требуют ухода, не социализированные, не ориентированные на людей, больные, то в приют. Есть люди, которые готовы этим заниматься, даже за свой счет. Им надо просто немного помочь».

Законодательство о защите животных (245 статья УК РФ) не регулирует этот вопрос. Квалифицирующие признаки преступления не были пересмотрены, и, чтобы вынести обвинение по этой статье, необходимо доказать, что целью преступления было причинение животному «боли и страдания» или хулиганство. Даже в «деле хабаровских живодерок» (в 2016 году две девочки-подростка из Хабаровска жестоко убивали взятых из приюта животных, снимали это на камеру и выкладывали записи в интернет) основные сроки заключения были вынесены не за жестокое обращение с животными (по этой части обвинения они получили всего 150 часов исправительных работ), а за избиение бездомного.

Тендеры на отравление

В Волгограде тендер в данный момент приводится в исполнение: по словам местных зоозащитников и волонтеров, животных отлавливают с улиц и закрытых предприятий.

Администрация города активно отчитывается о проделанной работе по решению вопроса о безнадзорных животных перед чемпионатом. Волонтерам даже пустили пыль в глаза и убрали из тендеров слово «уничтожение». Но ничего не изменилось: животных продолжают уничтожать самыми негуманными способами. 3 апреля сотрудники МКП «Горпитомник» при свидетелях отравили из духового ружья и загрузили в машину трех собак. Животные находились во дворе жилого дома — одна собака была домашней, в ошейнике, две другие курировались волонтерами. Собаки не проявляли агрессию: все выросли в этом дворе и отлично ладили с местными жителями. Одна из кураторов животных увидела происходящее в окно и выбежала в момент, когда животных уже грузили в машину. На просьбу вернуть собак назад волонтера просто послали... и уехали. Ей удалось сфотографировать машину и человека, который проигнорировал ее требования вернуть животных. Она была готова доказать, что животные не проявляют агрессии, но ей не позволили это сделать, да и собаки уже в этот момент были отравлены.

Надежда Сергеева активистка (Волгоград) Были случаи, когда мы прятали собак, если нам сообщали, что отлов выезжал и присматривался. Я не вижу особой разницы между ситуацией раньше и сейчас, кроме увеличенных денежных сумм на отлов перед чемпионатом. Все было очень плохо, все плохо и осталось, куда еще хуже, не знаю. Мне ни разу не удалось вернуть отловленных животных. Когда я пыталась зайти в питомник, меня не пускали». В Краснодарском крае активисты сняли и выложили в сеть погрузку трупов бездомных собак после отлова на улицах. Также в Instagram появились фото убитых собак под общим хештэгом #тендернаубийство. Сейчас, по сообщениям активистов, авторам фото поступают угрозы от местных властей, «не связанных с чемпионатом».

В Сочи животных истребляет компания «Служба Бася», которая занималась тем же перед Олимпиадой 2014 года: тогда были уничтожены тысячи бездомных кошек и собак. Активисты сообщают, что «Бася» не гнушается убивать даже домашних животных — для отчетности, поскольку администрация платит по контрактам «поголовно»: чем больше убил, тем больше заработал. От жителей поступают тревожные сообщения о найденных мертвых животных. Один из сотрудников службы был задержан в Туапсе, когда скидывал трупы животных в канаву. Среди них были породистые животные в ошейниках. У него был найден яд для усыпления животных.

Так средства, выделенные на гуманное регулирование численности бездомных животных в городе, реализуются крайне не гуманными методами.

Ксения Серебренникова зооволонтер (Сочи) Мэр Сочи Анатолий Пахомов говорит в своем обращении, что «никаких отстрелов нет и не было никогда», что «у нас все по закону, а по закону у нас положены отлов и содержание». Но посмотрим фактам в глаза: администрация города Сочи в 2018 году заключила с фирмой по отлову животных (ООО «Служба Бася») контракты на общую сумму более 5 миллионов рублей. (http://www.zakupki.gov.ru Закупки №0118300018718000120, №0118300018717001990, №0118300018717002329, №0118300018718000223 ). В описание тендеров указано: «Специалист, производящий иммобилизацию, должен удостовериться в наступлении смерти животного». Очевидно, что основным условием выполнения работ является умерщвление животного уже на стадии отлова, ни о каком временном содержании, вакцинации и стерилизации животных речи не идет. Проживание отловленных безнадзорных животных в приютах или на временных передержках никак не подтверждено, потому что животные не отлавливаются, а изначально истребляются, их трупы утилизирует «Служба Бася». Кроме того, в городе некуда помещать отловленных животных. Частные мини-приюты переполнены, они не имеют ни физической, ни финансовой возможности принять животных. Администрацией города на совещании с рабочей группой было принято решение построить пункт временной передержки на территории Адлерской птицефабрики. Но за два месяца до чемпионата приюты выглядят вот так:

Где обходятся без убийств

В некоторых регионах ситуация лучше. Например, количество приютов в Санкт-Петербурге позволяет распределить и обработать всех бездомных животных. Об этом в интервью журналу «Город 812» упомянул Андрей Волков, член Общественного совета при правительстве Петербурга по вопросам отношения к домашним животным и руководителю приюта «Друг»: «Во многих городах к чемпионату планируются „акции устрашения“ по отношению к бездомным животным. У нас такого нет, потому что ситуация в Петербурге достаточно спокойная, благодаря тому, что уже более десяти лет действует программа стерилизации безнадзорных животных. <...> Благодаря программе количество безнадзорных собак значительно сократилось».

В Нижнем Новгороде в конце марта депутаты регионального законодательного собрания приняли поправки в областной закон, чтобы увеличить срок содержания безнадзорных кошек и собак с обычных десяти дней до 46. Это позволит администрациям Нижнего Новгорода, Бора и Дзержинска содержать отловленных животных в приютах в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу — с 10 июня по 25 июля.

Крупные тендеры (например, заявка на регулирование численности животных в Самаре стоимостью почти 9 миллионов рублей) не прошли контроль надзорных органов и не реализуются. Самый дорогой тендер на 32 миллиона рублей прошел в Екатеринбурге, но и в нем нет ни слова об убийствах: объект закупки — оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных собак. Это подтверждает екатеринбургская активистка Анна Вайман: «Все по контракту: на отлов запланировано 4 600 собак — это меньше, чем в предыдущие годы. Никаких массовых убийств нет, все собаки приезжают в приют, там карантин, стерилизация, вакцинация от бешенства и пристрой. Эвтаназия есть, но гуманная и только для тех, кто агрессивен и не социализируется в течение длительного времени. К нам в Екатеринбург даже приезжал председатель комитета Госдумы по экологии с проверкой. Слухи о массовых убийствах — неправда».

Кто поддерживает активистов

После создания петиции ситуация с бездомными животными получила широкий резонанс: зоозащитников поддержала общественность, российские звезды; даже Бриджит Бардо написала Владимиру Путину открытое письмо. Но к массовой отмене тендеров это не привело. Волонтеры смогли отменить лишь одну закупку в Ростовской области: они обжаловали тендер, и ФАС приняла решение о его отмене. Однако, по словам зоозащитников, по заявлению на отмену аналогичного заказа в другом городе ФАС отказала. Единого механизма нет, а значит, отмена каждого решения зависит лишь от человеческого фактора. По закону полномочия по регулированию численности животных отданы органам местной власти — чиновники принимают решения, руководствуясь только собственной гуманностью.

Владимир Бурматов председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Мы против убийств животных, поэтому потребовали от Минспорта и оргкомитета чемпионата мира по футболу обязать регионы перейти на гуманные методы регулирования численности безнадзорных животных, то есть строить для них приюты или реконструировать имеющиеся. Эти приюты нужно внести в программу «Наследие» чемпионата, чтобы они остались в регионах и после окончания спортивного мероприятия стали объектами инфраструктуры. После моего депутатского запроса в адрес министра спорта и вице-премьера правительства регионам были направлены соответствующие рекомендации. В Мордовии было принято решение о строительстве новых приютов — до этого там ничего подобного не было. В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде было решено использовать имеющиеся приюты: они абсолютно пригодны для этого. В Екатеринбурге мы осмотрели имеющиеся в наличии объекты, после чего было принято решение об их модернизации и выделении земли для строительства дополнительных приютов. Типовой приют может стоить от 12 до 25 миллионов рублей — это сравнительно небольшие деньги для региона. Мы продолжаем осуществлять парламентский контроль за действиями Минспорта и оргкомитета чемпионата мира по футболу в этом направлении, находимся в постоянном контакте с зоозащитниками. При необходимости принимаем вместе с ними участие в выездных рейдах, как это было, например, в Екатеринбурге, где мы забраковали предложенный региональными властями для использования приют, поскольку он не соответствовал общепринятым стандартам. Мы считаем, что чемпионат дал правильный вектор в решении этой проблемы, и необходимо действовать аналогичным образом не только в городах-участниках чемпионата, но и в других регионах. Убивать животных нельзя, это негуманно, неэффективно и дорого».

Но инициатива строительства новых приютов вызывает сомнения у зоозащитников. Председатель «Альянса защитников животных» Юрий Корецких говорит: «Несмотря на нашу всероссийскую акцию „За #ЧМ-2018 без убийств“ и большой общественный резонанс, ситуация с отловом безнадзорных животных в городах-участниках чемпионата меняется очень медленно. И хотя в некоторых городах было заявлено о начале строительства приютов, которые пообещали ввести в эксплуатацию в начале мая, пока складывается впечатление, что эти действия были сделаны только для отвода глаз. Даже если приюты построят, есть большие сомнения по поводу их полноценного функционирования. Несмотря на большое общественное возмущение и прямые приказы высших органов власти, руководство некоторых регионов не спешит выполнять поручения и продолжает убивать бездомных животных. Единственное, что могло бы решить ситуацию, — это принятие закона «Об ответственном обращении с животными», но его постоянно откладывают на неопределенное время.

Почему так сложно отменить тендеры

Зоозащитники уверены, что убийство животных — выгодный кровавый бизнес. «Тендеры сложно отменить из-за коррупционного фактора, на этих закупках просто отмывают деньги, — говорит Лидия Кадашева, журналист портала „Активатика“, первая написавшая о тендерах. — На стерилизованной собаке денег не заработаешь. Особь надо стерилизовать, она должна быть в клинике, ей нужно содержание».

Этого же мнения придерживается Владимир Бурматов: «Единственная возможность реального сокращения популяции — это отлов и последующая стерилизация. Однако именно по причине дороговизны убийство животных является столь популярной мерой. Морожеными головами мертвых собак отчитываются по пять раз. Это огромный коррупционный бизнес емкостью в миллиарды рублей».

FIFA и Оргкомитет «Россия-2018» с конца 2017 года давали рекомендации по гуманному обращению с безнадзорными животными, а в феврале 2018-го совместно с министерством спорта провели специальный семинар для регионов-организаторов ЧМ-2018, чтобы познакомить их с лучшими практиками гуманного обращения с животными. «Мы призываем регионы использовать только гуманные меры для контроля популяции бездомных животных и создавать пункты передержки, приюты, а также повышать уровень образования населения в вопросах содержания животных», — сообщает пресс-служба оргкомитета. Однако дальнейшая реализация этих мер все равно зависит от местных властей.

Фотографии: обложка, 2 — Pavlo — stock.adobe.com, 1 — Ксения Серебренникова