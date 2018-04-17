16 апреля Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, которые Telegram использует для обхода блокировки в России. Вечером в понедельник количество адресов, внесенных в реестр запрещенных сайтов, не превышало 40 тысяч, а к полудню 17 апреля список расширили до 2,5 миллиона записей.

Первыми в выгрузку попали сетевые адреса Amazon и Google. Позже пользователи пожаловались также на неполадки в социальной сети «Одноклассники», мессенджере Viber и стриминговом сервисе Spotify.

Сайт Роскомнадзора во время блокировки подвергся многочисленным DDoS-атакам, из-за которых тоже какое-то время не работал. При этом ведомство отрицает причастность к блокировке ресурсов и для борьбы с ложной информацией запустило горячую линию.

The Village выяснил, какие еще сайты попали под раздачу в попытке заблокировать Telegram.

роскомнадзор заблокировал viber, одноклассники, skyeng, tezis, guild wars, vainglory, guns of boom, spotify, trello, сервера службы доставки "Птичка", два банка, кассы в маркетах, сервера частных клиник, платежную систему, частично amazon и google. а ещё себя. а телеграм работает pic.twitter.com/Mxrij3Fptq — керосин (@KIR4SIN) 17 апреля 2018 г.

Роскомнадзор поломал сайт цирка в Автово — Дмитрий Сухарев (@D_Suharev) 17 апреля 2018 г.

Представитель РКН (террористическая организация, пока не запрещенная на территории РФ) пригрозил каждый день блокировать по 10 миллионов IP-адресов до тех, пока Telegram не передаст ключи шифрования, миллион долларов, наркотики и самолет. — Олег Козловский (@kozlovsky) 17 апреля 2018 г.

Альфа банк полностью легли все банкоматы в Екатеринбурге pic.twitter.com/DNSpvDz3A8 — FREEDOM (@SHREDER_CRYPTO) 17 апреля 2018 г.

Сообщают, что из-за блокировки роскомнадзором телеграм, перестал работать вайбер



СУУУУУУУУУУУУУУУУУУУКАААААААААА! Хоронили телеграм - порвали пару вайберов! Это очень смешно — Сталингулаг (@StalinGulag) 16 апреля 2018 г.

Судя по всему, благодаря "гениям" Роскомнадзора, Россия нажила себе ещё одного врага. Это Китай. Из-за запуска системы обхода блокировок, запрещенный Telegram заработал в Китае без VPN. "Великий китайский фаерволл" не смог его заблокировать 😆😆😆 pic.twitter.com/Cc8FJ9JbYA — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 17 апреля 2018 г.

Мы хотели бы принести извинения перед всеми, у кого со вчерашнего дня не работает наш сайт и приложение.



Хотели бы, но не будем, потому что это не наша вина, а последствия работы сами-знаете- кого по разрушению интернета.



Используйте VPN. — Лайфхакер (@ru_lh) 17 апреля 2018 г.

Пишут, что роскомнадзор заблокировал одноклассники. ОДНОКЛАССНИКИ СУКА! ЭТО ЖЕ ИХ ЕДИНСТВЕННЫЙ ОПЛОТ ПОДДЕРЖКИ! Ставь класс если ждёшь, что роскомнадзор заблокирует вообще всё — Сталингулаг (@StalinGulag) 17 апреля 2018 г.

Огромное "СПАСИБО" @roscomnadzor, который ограничил доступ к сайту Microsoft. Теперь я не могу работать, зато без проблем могу смотреть мемасики в своем любимом @telegram без VPN/Proxy. pic.twitter.com/xzqUejqSPH — Nikita Gerasimov (@fsqgera) 17 апреля 2018 г.

Роскомнадзор заблокировал более 600 тысяч IP-адресов Amazon, поэтому теперь не работают несколько платежных систем и два банка



Уже всё заблокировали, кроме самой телеги — #MDK (@mudakoff) 16 апреля 2018 г.

Какое-то время был также недоступен Twitter. Связано ли это с попытками заблокировать Telegram, пока неизвестно.

Тем временем основатель мессенджера Павел Дуров представил переделанную эмблему Роскомнадзора.

13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, если они помешают блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений и призвал не удалять приложение в случае потери связи.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.