16 апреля Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, которые Telegram использует для обхода блокировки в России. Вечером в понедельник количество адресов, внесенных в реестр запрещенных сайтов, не превышало 40 тысяч, а к полудню 17 апреля список расширили до 2,5 миллиона записей.
Первыми в выгрузку попали сетевые адреса Amazon и Google. Позже пользователи пожаловались также на неполадки в социальной сети «Одноклассники», мессенджере Viber и стриминговом сервисе Spotify.
Сайт Роскомнадзора во время блокировки подвергся многочисленным DDoS-атакам, из-за которых тоже какое-то время не работал. При этом ведомство отрицает причастность к блокировке ресурсов и для борьбы с ложной информацией запустило горячую линию.
The Village выяснил, какие еще сайты попали под раздачу в попытке заблокировать Telegram.
Какое-то время был также недоступен Twitter. Связано ли это с попытками заблокировать Telegram, пока неизвестно.
Тем временем основатель мессенджера Павел Дуров представил переделанную эмблему Роскомнадзора.
13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, если они помешают блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений и призвал не удалять приложение в случае потери связи.
Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.
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