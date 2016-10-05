В совместном проекте с Pedigree® мы узнали у экспертов ответы на самые волнующие вопросы о собаках: как подготовить дом, как кормить, воспитывать и наказывать питомца. И выяснили, с чего начать, если вы решили взять собаку.

Маруся Саяпина музыкальный продюсер и хозяйка двух бультерьеров Нужно ли покупать новому питомцу клетку У меня два бультерьера: Федор и Беляш. Федор рос как трава в поле: никаких вольеров, переносок и прочего; спал на кровати или в месте, которое выбрал сам. Беляша, который младше Федора на десять лет, мы покупали в известном питомнике, и, так как дома уже жил взрослый пес, по совету заводчика мы установили дома вольер-клетку. Парням нужно было адаптироваться к тому, что их теперь тут двое, и каждому нужно было дать личное пространство. Клетка для щенка — не крайняя мера, на самом деле это удобно.

Первые недели щенок особенно много спит, ему нужно безопасное пространство, чтобы хозяева могли отлучаться из дома и не беспокоиться, что щенок сгрызет проводку, убьется током и устроит пожар. А грызть все, что на зуб попадет, для щенков — милое дело. Стресса от клетки у щенка нет — наш меньше чем за месяц благополучно вольер перерос, двигал и сносил его при любом удобном случае, и мы поняли, что это уже бесполезно, и вольер убрали. Тогда Беляш выбрал себе комнату, которую мы так и называем теперь, — Беляшина комната: это его укромное место, и там мы его закрываем, когда уходим из дома надолго. Личное пространство для собаки Собаке нужно свое укромное место, где можно отдыхать, хранить игрушки, если надо — спрятаться от хозяев. В этом месте нельзя наказывать, даже если собака нашкодила, — это личное пространство, которое должно быть безопасным. Там, наоборот, следует давать лакомства, поощрять и гладить. Собака должна знать: что бы она ни натворила, у нее всегда есть свой безопасный угол. Чтобы найти и обустроить такое место для питомца, нужно обратить внимание на то, где ему нравится отдыхать. Если псу нравится прятаться и отдыхать в темных укромных местах, установите в удобном месте лежачок, просторную переноску или клетку. Для Федора мы организовали лежак под моим рабочим столом. Cтол большой, он отбрасывает тень, под ним всегда неяркий свет, и Федору комфортно спать рядом, когда я работаю. Первая прогулка на улице и дрессировка Первый раз выводить на улицу щенка можно только после плановых прививок. У щенков обычно слабый иммунитет, и можно подхватить любую заразу. Кроме того, если первая прогулка выпала на теплое время года, стоит надеть ошейник от клещей и обработать холку специальным составом. Это правило действует и за городом, и в городе — клещей много везде. Иначе щенок может не пережить укуса клеща. Как и любой ребенок, щенок все пытается попробовать на вкус, а на улице съесть что-то опасное несложно. Поэтому гулять следует только на поводке, пока собака четко не усвоит, что брать с земли что ни попадя и убегать в любом направлении нельзя. Волк — дикое животное, поэтому поводки не нравятся никому. Но на поводке гораздо безопаснее. Гуляйте так, пока собака не освоит четкое выполнение начальных команд и не выработает привычку всегда быть рядом с хозяином. Дрессировка и наказание Начинать дрессировать собаку стоит в квартире. Начните занятия в игровой форме: собаки легко увлекаются, когда выполнение команд превращается в веселую игру с вознаграждением лакомством и поощрением от хозяина. Начинать лучше дома, а продолжать уже на улице. Для этого захватите на прогулку лакомства, которыми будете поощрять собаку за успешно выполненные задания. Объясняя правила, нельзя бить питомца. Если действительно надо наказать, лучше шлепнуть по попе газетой: удар должен быть звонким и эффектным, но по факту не больным. Также правильное место воздействия на собаку — шкура на холке. Вспомните, как собаки и кошки носят детенышей, держа за шкурку. Собаки знают, что тот, кто держит за холку, главный и сейчас управляет ситуацией. Таким образом собаку можно и научить, и успокоить, и сконцентрировать внимание. боковая собака 1

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Ольга Орлова специалист по поведению собак, директор и тренер «Школы волонтеров приютов для собак» Если вы решили взять собаку из приюта, надо быть готовым к тому, что первое время вам будет сложно. В приюте собака живет в своем социуме, для нее попасть к человеку в квартиру или в дом — это стресс. Реакцию собаки нельзя предсказать. В приюте она могла быть милой и спокойной, но это была ее привычная обстановка. В новом доме собака может вести себя неадекватно: рычать, грызть мебель, срываться с поводка на улице. Собака слышит в два раза больше звуков, чем человек, поэтому в любой момент она может услышать что-то, испугаться и убежать. C этим нужно смириться и потерпеть в первые две недели. Возвраты собак потому все и бывают в этот период: люди не ожидают такого поведения, они думают, собака сразу будет благодарна и счастлива. Как справиться со стрессом Мне нравится книга «Что должны знать все хорошие собаки». Авторы — американские кинологи Джек Вулхард и Мелисса Бартлетт — советуют первым делом, когда привели нового питомца домой, посадить его в домик или в защищенный уголок, где его никто не тронет. У животного должно быть свое место, в котором оно всегда может спрятаться. Многие думают, что, если собака прячется, это плохо, но это совсем не так: она не от вас прячется, она от стресса прячется. И только так, спрятавшись, она может пережить этот стресс. Когда собака трясется и боится, люди начинают ее уговаривать и гладить, а собака думает, что это поощрение, значит, так и надо себя вести. Таким образом, мы не даем ей установку на выход из стрессового состояния, и она продолжает постоянно нервничать. Это как снежный ком. Собака обязательно должна научиться самостоятельно справляться со своим страхом. Поэтому сперва дайте ей время, не трогайте ее. Пусть она осмотрится, поймет, что никто ее не напрягает, что ее кормят, гуляют с ней, любят ее. Как общаться с собакой Когда вы заводите собаку в дом, она не должна входить первой. Сначала идете вы, потом приглашаете ее, чтобы она понимала, что она здесь не главная. Если вы будете ее, как кошку, впереди себя водить, то это потом плохо закончится. Собака будет думать, что она тут главная, начнет капризничать и перестанет вас слушаться. Многие хозяева сразу начинают тискать нового питомца и не понимают, почему он агрессивно реагирует на это. Надо понимать, что в стае собаки кладут лапы друг другу на холку, проявляя доминирование перед дракой. Получается, что, когда люди начинают обнимать собаку, они доминируют, оказывают давление. Обнимая собаку, вы насильно ее себе подчиняете, а она не готова к такому, поэтому может укусить или неадекватно отреагировать. Так что с лаской стоит подождать до момента, когда питомец к вам привыкнет и начнет сам подчиняться. Как гулять с собакой из приюта Во время адаптационного периода не стоит спускать собаку с поводка. Она должна понять, что вы — ее стая. Когда вы забираете собаку из приюта, ее стая остается там. И она пойдет искать своих. Это очень распространенная реакция. Следите за собакой все время. Машины — главная опасность. Вторая опасность — это отрава, которую разбрасывают дог-хантеры. Тут можно только порекомендовать иметь при себе витамин B6 в ампулах, чтобы в экстренном случае можно было быстро сделать укол и отвезти животное в ветеринарную клинику. Щенков можно выводить с намордником, чтобы они ничего не могли съесть с земли. Приютские собаки всегда подбирают то, что видят, — ведь все они фактически с улицы и учились добывать себе еду именно таким образом. Чтобы отучить от этой дурной привычки, попробуйте брать на прогулку лакомство. Когда собака что-то нашла, подзовите ее и дайте вместо этого свою еду — она поймет, что у вас в кармане всегда есть что-то вкусное и ей не нужно ничего искать, достаточно просто подойти к человеку и попросить. Этот метод работает, но требует времени. Другой метод — это электронный ошейник. Многие к этому относятся очень отрицательно. Но, с другой стороны, получив мощный негатив несколько раз, собака очень быстро отучится подбирать и не отравится со смертельным исходом. Электронные ошейники стоят дорого, поэтому проще надевать собаке намордник. боковая собака 2-1 боковая собака 2-2

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Константин Карапетьянц ректор Первого профессионального кинологического института, президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Когда берешь собаку из приюта, надо понимать, что она может вести себя асоциально и агрессивно. Поэтому нужно очень хорошо взвесить это решение и посоветоваться со специалистами, которые помогут со всей необходимой информацией. Знакомство с собакой из приюта Лучше заранее познакомиться с собакой, чтобы она приняла человека как компаньона. Есть хороший приём: взять собаку к себе сначала на время, на один-два дня, а потом отвезти обратно в приют. Может быть, пару раз в неделю приезжать, брать на поводок и гулять вместе, наблюдая за поведением животного. И только после этого принимать решение и приводить собаку в дом. Как кормить собаку Систем кормления много. Самая простая по калорийности и полноценности — это готовые корма с витаминно-минеральным комплексом. Пользоваться ими просто: положил в миску, налил воды, поставил — и все. Это удобно, так как не надо ничего готовить, не надо следить за тем, чтобы пища не испортилась. С этой точки зрения готовые корма намного лучше, потому что они сделаны специально для собак. О взрослении и воспитании собаки Важно помнить, что, когда собака взрослеет, у нее появляется необходимость утверждаться в стае, то есть в семье. Собака начинает вести себя так, как ей диктуют законы природы, а не законы человеческого общества. Поэтому с первых дней появления в доме надо начинать воспитывать собаку, иначе рано или поздно она вырвется из-под контроля и будет вести себя так, как нужно ей, а не так, как нужно вам. Занятия, дрессировка и воспитание позволяют социализировать собаку. С собакой надо общаться и позволять ей общаться с окружающими. Общение — это главное условие социального развития. Если собака не приобретет опыт общения с другими животными, результат, как правило, один: панический страх или агрессия. Можно играть, можно соперничать в беге, в детском возрасте собаке можно бороться за любимую игрушку и так далее. Главное — дать понять, что другие животные не проявляют к ней агрессивных намерений, и собака быстро привыкнет к общению. Я замечал многих животных, которых владельцы боялись отпустить с поводка на протяжении долгого времени. Эти собаки очень стремились к общению в молодом возрасте, и поскольку их не пускали, они вырастали или с безудержной агрессией, или с паническим страхом. Не бывает чего-то среднего; если собаке запретить общение, не ждите, что вырастет замечательно социализированное животное. Где можно совмещать прогулку с дрессировкой В спальных районах есть множество площадок для выгула питомцев. Обычно там размещены спортивные снаряды для самостоятельной дрессировки собаки. А есть площадки, которые совмещают и выгул, и занятия специалиста с собакой, — это, наверное, самый правильный подход к воспитанию. На таких прогулках можно и обучить собаку, и дать ей возможность вволю набегаться, пообщаться с сородичами. В Москве крупнейшая такая площадка находится в Сокольниках. Очень неплохой дрессировочный центр есть в Ясеневе. Неплохо занимаются дрессировкой собак в районе Измайлова. Есть площадка «Первомайская» в том же Измайлове. В Южном округе — это Чертаново. Москва, по сравнению с другими городами, имеет много дрессировочных площадок, хотя их и стало несколько меньше ввиду урбанистических проблем. боковая собака 3

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