СпецпроектыКошкин дом: Как подготовить квартиру к появлению домашнего питомца
Эксперты объясняют, как сделать жизнь кошки комфортной
Какие зоны надо организовать в квартире, чтобы кошке было комфортно, как лучше кормить домашнего питомца и как обезопасить его жизнь дома? В рамках совместного проекта с брендом Whiskas® мы поговорили с экспертами и узнали, что на самом деле нужно нашим питомцам.
Люся Цивилева и Наталья Крикунова
основатели центра «Котодом» и фонда помощи животным «Подбери друга»
Всем кажется, что обустроить квартиру для кошки просто: запустил ее в дом — и дело сделано, она сама все организует для себя. Мы же подходим к этой задаче гораздо серьезнее. Кошка по своей природе — врожденный интроверт. Это не страшно, интроверт может быть и компанейским, и отзывчивым, но ему обязательно нужно свое место, где он может побыть один и отдохнуть. Жить в общежитии для интроверта — мука, он лучше откажет себе во многом, но квартиру снимет. Вот для кошки тоже очень важно собственное место: лежанка, домик или защищенный уголок. И если вы об этом не позаботитесь, то она сама найдет такое местечко, и, возможно, там, где вас совсем не устраивает.
Так что в первую очередь нужно дать питомцу собственный спальный уголок и личную территорию, где он будет чувствовать себя в покое и безопасности. Обычно кошки выбирают для сна труднодоступное место на возвышенности, чтобы можно было наблюдать за обстановкой, и с запасным ходом для бегства в случае опасности.
Очень часто кошкам не хватает игровой зоны. Не стоит забывать о том, что по природе кошка — это охотник, ей нужно много двигаться: прыгать, бегать, куда-то залезать. Люди этого не учитывают, а потом удивляются тому, что кошка начинает заниматься разрушением квартиры. Кошачья мускулатура рассчитана на работу в мгновенном режиме. Если уж гормоны по какой-либо причине выплеснулись в кровь, силу нужно приложить сразу, здесь и сейчас. Ждать, пока тебя выведут на выгул или площадку, где можно сбросить напряжение, кошка биологически не приспособлена.
Поэтому квартира, где живет кошка, должна быть оборудована специальными полками, гамаками, прочными и функциональными когтеточками, существует даже беговое колесо для кошек. В доме нужно создать особое место, где кошка могла бы поиграть в свое удовольствие, поточить коготки, поспать или просто спрятаться и вести слежку из укрытия. Тогда и кошки будут довольны, и дом останется цел.
Для еды нужно одновременно две миски: кормушка и поилка. Если животное питается преимущественно сухим кормом, поилка или миска для воды должна быть больше кормушки, так как животное будет чаще и больше пить. Миска ни в коем случае не должна скользить по полу или опрокидываться. Как для кошек, так и для собак не рекомендуется покупать миски с низким бортиком. Животные не пользуются ложками и вилками, поэтому корм часто вылетает за пределы таких мисок. Самое распространенное место для кормления кошек — это, конечно, кухня. Но все очень индивидуально. Если в семье есть собака, миску лучше поставить высоко, чтобы кошку не объедали. Но нужно учитывать, что кошки любят играть с мисками, а это значит, шумного падения вам не избежать.
И еще один очень важный момент: если у вас живет кошка — забудьте об открытых окнах, их надо всегда держать закрытыми. Открывать их можно только в одном случае: когда окна защищены надежной сеткой. Часто обычные противомоскитные сетки могут не выдержать вес кошки, так что надо обязательно проверить их и укрепить.
Егор Кузин
владелец котокафе «Котики и люди»
Прежде чем ставить домик для кошки, лучше посмотреть, куда именно она любит забираться, на какую высоту, — и там поставить этот домик. Еще важно, чтобы в доме находились когтеточки. Понаблюдайте, где кошке нравится точить когти, и поставьте на это место когтеточку.
Типичная ошибка — считать, что то, что подходит людям, подойдет и кошкам. Любому животному нужно место, где бы его не трогали. Если кошка там спряталась, значит, ее лучше не трогать. В идеале нужно организовать несколько таких укромных мест по всей квартире: домик, лежанку и многоуровневую площадку.
Также люди совсем не думают о том, что кошки могут выпрыгнуть из окна, а ведь кошки — охотники, они очень импульсивные. Если кошка увидит птичку, она может забыть о том, что высоко, и прыгнуть за ней. Поэтому очень важно иметь на окнах в доме специальную сетку, она отличается от обычных москитных сеток особой прочной конструкцией.
Юлия Хохлова
главный врач ветеринарной клиники «Миг»
Прежде чем взять в дом кошку, нужно организовать место, где она будет ходить в туалет, — лоток. Лотки бывают закрытые и открытые, приспособленные для наполнителя или сеточные. Надо понаблюдать за поведением кошки в туалете и выяснить, какой лоток ей больше подойдет.
Некоторые кормят кошек едой со стола — это неправильно. Если у вас много животных, можно приобрести автоматические кормушки и поилки — это удобно.
В доме обязательно должна быть игровая зона, где кошка может поточить когти. Это ее естественное желание. Некоторые вешают маленькие панели на стенку, но это кошкам не совсем удобно. Лучше уж привезти полено из леса. Или купить большую когтеточку в зоомагазине.
Спать кошка будет там, где хочется ей, а не там, где хочется вам: на подоконнике, на шкафу, около когтеточки, в вашей кровати, — где угодно. При этом переучить ее невозможно. Если ей понравится домик, который вы ей купили, она будет там спать, если не понравится, то вы ее туда не загоните. Но есть один секрет: кошки любят спать в тепле, так что место у батареи будет популярнее, чем на сквозняке.
Часто домашним животным не хватает внимания. Хозяева работают с утра до вечера, и у них нет сил и времени заниматься с животным. Но еще хуже, когда хозяева окружают кошку гипервниманием, наделяют ее человеческими качествами и носятся, как с ребенком. Этого делать нельзя, животное от этого страдает.
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