Какие зоны надо организовать в квартире, чтобы кошке было комфортно, как лучше кормить домашнего питомца и как обезопасить его жизнь дома? В рамках совместного проекта с брендом Whiskas® мы поговорили с экспертами и узнали, что на самом деле нужно нашим питомцам.

Люся Цивилева и Наталья Крикунова основатели центра «Котодом» и фонда помощи животным «Подбери друга»

Всем кажется, что обустроить квартиру для кошки просто: запустил ее в дом — и дело сделано, она сама все организует для себя. Мы же подходим к этой задаче гораздо серьезнее. Кошка по своей природе — врожденный интроверт. Это не страшно, интроверт может быть и компанейским, и отзывчивым, но ему обязательно нужно свое место, где он может побыть один и отдохнуть. Жить в общежитии для интроверта — мука, он лучше откажет себе во многом, но квартиру снимет. Вот для кошки тоже очень важно собственное место: лежанка, домик или защищенный уголок. И если вы об этом не позаботитесь, то она сама найдет такое местечко, и, возможно, там, где вас совсем не устраивает.

Так что в первую очередь нужно дать питомцу собственный спальный уголок и личную территорию, где он будет чувствовать себя в покое и безопасности. Обычно кошки выбирают для сна труднодоступное место на возвышенности, чтобы можно было наблюдать за обстановкой, и с запасным ходом для бегства в случае опасности.

Очень часто кошкам не хватает игровой зоны. Не стоит забывать о том, что по природе кошка — это охотник, ей нужно много двигаться: прыгать, бегать, куда-то залезать. Люди этого не учитывают, а потом удивляются тому, что кошка начинает заниматься разрушением квартиры. Кошачья мускулатура рассчитана на работу в мгновенном режиме. Если уж гормоны по какой-либо причине выплеснулись в кровь, силу нужно приложить сразу, здесь и сейчас. Ждать, пока тебя выведут на выгул или площадку, где можно сбросить напряжение, кошка биологически не приспособлена.

Поэтому квартира, где живет кошка, должна быть оборудована специальными полками, гамаками, прочными и функциональными когтеточками, существует даже беговое колесо для кошек. В доме нужно создать особое место, где кошка могла бы поиграть в свое удовольствие, поточить коготки, поспать или просто спрятаться и вести слежку из укрытия. Тогда и кошки будут довольны, и дом останется цел.

Для еды нужно одновременно две миски: кормушка и поилка. Если животное питается преимущественно сухим кормом, поилка или миска для воды должна быть больше кормушки, так как животное будет чаще и больше пить. Миска ни в коем случае не должна скользить по полу или опрокидываться. Как для кошек, так и для собак не рекомендуется покупать миски с низким бортиком. Животные не пользуются ложками и вилками, поэтому корм часто вылетает за пределы таких мисок. Самое распространенное место для кормления кошек — это, конечно, кухня. Но все очень индивидуально. Если в семье есть собака, миску лучше поставить высоко, чтобы кошку не объедали. Но нужно учитывать, что кошки любят играть с мисками, а это значит, шумного падения вам не избежать.

И еще один очень важный момент: если у вас живет кошка — забудьте об открытых окнах, их надо всегда держать закрытыми. Открывать их можно только в одном случае: когда окна защищены надежной сеткой. Часто обычные противомоскитные сетки могут не выдержать вес кошки, так что надо обязательно проверить их и укрепить.

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