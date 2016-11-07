Первые российские банки появились в Санкт-Петербурге и привлекли в город значительные капиталы. До сих пор культурная столица привлекает множество туристов и их сбережения.

Для совместного проекта «Сбербанка» и The Village мы составили прогулочный гид по самым денежным местам Санкт-Петербурга.

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1 Монетный двор и Музей истории денег

Монетный двор располагается в сердце города, в Петропавловской крепости. Он открылся в 1724 году — именно тогда император Петр Великий повелел «золотую монету в Санкт-Петербурге делать в крепости». С тех пор практически без перерывов на Заячьем острове чеканятся общегосударственные золотые, платиновые, серебряные и медные монеты всех достоинств. До сих пор мы пользуемся монетами, которые были изготовлены именно здесь.

При Монетном дворе работает нумизматический салон — в нем можно приобрести коллекционные и памятные монеты из серебра и золота. А в Петропавловской крепости министр финансов Антон Силуанов открыл Музей истории денег: в экспозиции представлены как предметы, служившие деньгами с древнейших времен, — меха, ракушки, серебряные слитки, — так и современные деньги. Пока музей не работает в постоянном режиме, так что лучше заранее узнавать расписание.