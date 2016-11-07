СпецпроектыГид по денежным местам Санкт-Петербурга
Исторические места города, которые всегда притягивали к себе деньги, — от старинных универмагов и банков до кофейни с фарцовщиками
Первые российские банки появились в Санкт-Петербурге и привлекли в город значительные капиталы. До сих пор культурная столица привлекает множество туристов и их сбережения.
Для совместного проекта «Сбербанка» и The Village мы составили прогулочный гид по самым денежным местам Санкт-Петербурга.
1Монетный двор и Музей истории денег
Монетный двор располагается в сердце города, в Петропавловской крепости. Он открылся в 1724 году — именно тогда император Петр Великий повелел «золотую монету в Санкт-Петербурге делать в крепости». С тех пор практически без перерывов на Заячьем острове чеканятся общегосударственные золотые, платиновые, серебряные и медные монеты всех достоинств. До сих пор мы пользуемся монетами, которые были изготовлены именно здесь.
При Монетном дворе работает нумизматический салон — в нем можно приобрести коллекционные и памятные монеты из серебра и золота. А в Петропавловской крепости министр финансов Антон Силуанов открыл Музей истории денег: в экспозиции представлены как предметы, служившие деньгами с древнейших времен, — меха, ракушки, серебряные слитки, — так и современные деньги. Пока музей не работает в постоянном режиме, так что лучше заранее узнавать расписание.
36500
рублей
Стоит сегодня серебряный рубль, отчеканенный в 1725 году
8
миллионов рублей
Cтолько стоит монета из золота номиналом в 50 000 рублей, изготовленная в 2010 году в Петербургском монетном дворе к 150-летию Банка России
2Конюшенный двор и таксопарк — клубный кластер на Конюшенной площади
Здание на Конюшенной площади изначально входило в комплекс сооружений придворной конюшенной конторы и предназначалось для хранения придворных экипажей. По воспоминаниям очевидцев, Конюшенная площадь была транспортным центром города — именно здесь сотни экипажей сдавались в аренду и использовались для частных заказов. Позже здесь появился Музей придворного экипажа, а площадь продолжили использовать для частных повозок.
В советское время здание занимал автобусный парк, а после 1950 года — таксомоторный парк и центр диспетчерской службы такси. Рынок такси в советском Ленинграде стал двигателем неформальной экономики — таксисты были своеобразными гидами по городу и могли узнать, купить или найти что угодно для приезжих туристов.
Сегодня Конюшенная площадь ожидает реконструкции, а здание бывшего музея превратилось в центр развлечений — со стороны площади здесь работают сразу несколько ресторанов, во дворах же гремят популярные ночные клубы.
5
рублей
Cтолько стоила средняя поездка на такси в Ленинграде в 70-х годах.
500
рублей
Cтолько стоит коктейль Лонг Айленд в клубе “Танцплощадка” на Конюшенной площади в 2016 году
3Дом Фаберже — ювелирный магазин "Яхонт"
Дом под номером 24 на Большой Морской улице, построенный в 1900 году, стал знаменит благодаря ювелирной фирме Фаберже. На первом этаже дома век назад размещался магазин драгоценностей, в других помещениях были мастерские ювелиров. Средняя цена изделия составляла 100 рублей. Так, золотое обручальное кольцо 56 пробы весом в 1 золотник (4,26 грамм) стоило 6 рублей, а карат бриллиантов — 60–120 рублей, в зависимости от качества. Известно, что в доме Фаберже был оборудован уникальный сейф, который находился под током и при помощи специальной конструкции поднимался на ночь на второй этаж.
В советское время на первом этаже дома располагался «Ювелирторг», а сейчас — ювелирный магазин «Яхонт», принадлежащий этой же сети. Таким образом, специализация места сохранена.
9700
рублей
Столько стоило ювелирное пасхальное яйцо «Колыбель с гирляндами» в магазине Фаберже в 1907 году
1,179
миллиона рублей
Столько стоит кольцо из белого золота с бриллиантом и танзанитом в магазине «Яхонт» в 2016 году
4Универмаг Гвардейского экономического общества — ДЛТ
Торговое здание с огромными витринами и атриумом открылось в 1909-м на Большой Конюшенной улице. Здесь расположился универмаг Гвардейского экономического общества с очень большим по тем временам ассортиментом: в здании работали мануфактурный, канцелярский, бельевой, парфюмерный, хозяйственный, стеклянный, фруктовый, кондитерский и колбасный отделы. В народе магазин тут же стали называть «Гвардейской экономкой»: прийти туда мог каждый, но особые скидки и привилегии имели гвардейские и флотские офицеры, которые в конце года получали доход от собственных покупок в универмаге, потому что сами же являлись пайщиками.
Свою специализацию здание на Большой Конюшенной сохранило и в советское время, когда универмаг получил новое название — Дом ленинградской торговли (ДЛТ). После войны он стал специализироваться на детских товарах и постепенно превратился в лучший семейный универмаг города. Тот же бренд поддерживается и сегодня. С 2002 года здание находится под управлением компании Mercury, лидера российского ретейла по продаже товаров роскоши. В 2012-м ДЛТ открылся после реконструкции в качестве флагманского филиала московского ЦУМа.
19
рублей
Столько стоило демисезонное пальто в Торговом доме Гвардейского экономического общества в 1912 году
42 740
рублей
Cтолько стоит шерстяное однобортное пальто Hugo в ДЛТ в 2016 году
5 Банкирский дом Вавельбергов — Центральные кассы Аэрофлота
Здание в стиле итальянского Возрождения было построено в 1912-м для Санкт-Петербургского торгового банка. Оно принадлежало предпринимателю Михаилу Вавельбергу. Исследователь городских мифов Наум Синдаловский приводит в одной из своих книг легенду: принимая здание, хозяин банка Вавельберг долго и придирчиво ходил по лестницам и переходам и, не найдя к чему придраться, сделал все-таки одно замечание: «У вас на дверях табличка „Толкать от себя“. Это не мой принцип. Переделайте: „Тянуть к себе“».
В советское время после войны в этом здании был открыт магазин «Березка» — первый в послевоенном Ленинграде магазин, принимающий иностранную валюту. Здесь продавался советский дефицит и набор импорта, напоминающий ассортимент сегодняшнего Duty Free, — алкоголь, сигареты, трикотаж, парфюмерия. Советского человека, пытавшегося проникнуть в магазин, ожидали неприятности, поэтому обладатель валюты договаривался со знакомым иностранцем, а потом расплачивался с ним за покупки рублями по цене выше официального курса.
А с 60-го года до недавнего времени в доме Вавельберга находилось Центральное агентство воздушных сообщений и кассы «Аэрофлота». Сейчас же новый собственник ведет реконструкцию здания: здесь расположится отель международной гостиничной группы Jumeirah.
5
миллионов рублей
Cтолько составлял уставной капитал Банкирского дома Вавельбергов в 1912 году
100
миллионов рублей
Cтолько составят инвестиции в отель в доме Вавельберга
6Дом Зингера — офис самой популярной социальной сети в России
Дом Зингера всегда был связан с коммерческой историей города. Роскошное здание архитектора Павла Сюзора словно притягивает большие деньги. В 1904 году в только что построенный шестиэтажный модерновый дом со стеклянной башней въехала Акционерная компания «Зингер». Влиятельная американская корпорация мечтала построить в Петербурге символ богатства — офисный небоскреб, не хуже, чем в Нью-Йорке, — но правила городской застройки не позволили развернуться с этажностью. До 1911 года часть дома сдавалась в аренду Санкт-Петербургскому частному коммерческому банку.
После революции Дом Зингера стал центром книжной торговли в городе. И до сих пор там продолжает работать петербургский Дом книги, а на трех верхних этажах дома расположен офис «ВКонтакте» — успешной интернет-компании. Шесть лет назад основатель социальной сети Павел Дуров стал бросать из окон своего офиса в толпу бумажные самолетики с прикрепленными к ним пятитысячными купюрами — неоднозначный перформанс эпатажного предпринимателя будто бы сообщал: Дом Зингера и деньги — две неразделимые вещи.
40
миллионов рублей
Cтолько в 1913 году составлял пиковый основной капитал Санкт-Петербургского частного коммерческого банка, расположенного в Доме Зингера
1,28
миллиарда рублей
Cтолько составляла выручка «ВКонтакте» в первой половине 2015 года, по данным последней официальной отчетности
7Елисеевский магазин
Елисеевский магазин на Невском проспекте, он же Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы», построен в 1903 году по проекту известного архитектора Гавриила Барановского. Более ста лет здесь можно было купить колониальные товары: устрицы, свежие трюфели, необычные фрукты и сыры, кондитерскую продукцию, вино и кофе. В советское время здание сохранило свою торговую специализацию и получило название «Гастроном №1 „Центральный“»
Все городские легенды о магазине так или иначе связаны с деньгами и роскошью. Так, например, многие верят, что в 1917 году Елисеев перед бегством из России обратил все свое богатство в золото, из которого была отлита люстра в торговом зале. Она должна была дожидаться хозяев из эмиграции после падения советской власти. Но в действительности люстры в то время в зале не было, а появилась она там только в 1930-х годах для освещения касс, установленных в центре торгового зала.
Сегодня Елисеевский магазин на Невском проспекте принадлежит ресторатору Евгению Пригожину.
3
миллиона рублей
Столько составлял капитал Торгового дома купцов Елисеевых в 1903 году
810
миллионов рублей
За столько городские власти продали Елисеевский магазин частным владельцам в 2016 году
8Здание Ассигнационного банка — Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Здание, построенное в 1790 году архитектором Джакомо Кваренги на Садовой улице, изначально предназначалось для Государственного ассигнационного банка, который должен был выпускать бумажные ассигнации и обменивать их на монеты. Но дефицит серебра и «тягость медной монеты» заставили российских властей искать альтернативу чеканки — и именно в здании на Садовой появились первые в России бумажные деньги.
А в 1771 году Ассигнационному банку было также дозволено принимать вклады от частных лиц и раздавать ссуды в размере 10 000–25 000 рублей каждая.
Свою финансово-экономическую специализацию здание сохраняет до сих пор. В 1930 году в нем открылся Ленинградский финансово-экономический институт, позже известный как Финэк (сейчас — СПбГЭУ), именно отсюда выходят будущие финансовые директора, управляющие компаниями с многомиллионными капитализациями.
836
миллионов рублей
Столько ассигнаций выпустил Государственный ассигнационный банк к 1817 году
42 000
рублей
Столько стоит обучение по двухмесячной программе Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) в ВЭШ СПбГЭУ.
9Главное казначейство - Центральный банк
В монументальном здании, построенном в 1913 году на набережной Фонтанки, располагалось Управление сберегательных касс и Главное казначейство Государственного банка Российской империи. Специально для ведомства создали самый большой в Петербурге операционный зал, площадью около 3000 квадратных метров. По сути, главное казначейство было кассой, занимавшейся разассигнованием бюджетных средств, а также хранилищем кредитных капиталов государственных учреждений.
В советское время в здании расположилась Ленинградская городская контора Государственного банка СССР, затем оно перешло по наследству Северо-Западному главному управлению Центрального банка Российской Федерации
1,94
рубля
Столько составлял установленный Государственным банком курс рубля к американскому доллару в 1913 году
63
рубля
Столько составляет сегодня официальный курс рубля к американском доллару, устанновленный Центральным банком в 2016 году
10Кафе «Сайгон» - Отель всемирной сети
В 1850-х годах купцы Ротины открыли на углу Невского и Владимирского проспектов гостиницу и ресторан «Москва». Отель пользовался особенной популярностью у купцов — в нем часто останавливались московские и европейские предприниматели, которые заключали сделки с петербургскими торговцами.
Гостиница с рестораном сохранились и в советское время. В 1964 году при ресторане открылось небольшое безымянное кафе, которое чуть позже получило в народе название «Сайгон». Легендарное место, которое больше известно как центр притяжения ленинградского андеграунда, до 80-х годов было еще и важной точкой неофициальной торговли. Постоянные посетители вспоминают, что наряду с художниками всех мастей, хиппи, панками, звездами рок-клубов, актерами и режиссерами здесь всегда можно было встретить фарцовщиков и спекулянтов самого разного профиля. «Политэкономию капитализма мы ежевечерне проходили и в „Сайгоне“», — вспоминал о тех временах поэт и переводчик Виктор Топоров. В условиях дефицита и закрытой экономики «Сайгон» стал местом встречи продавцов и потенциальных покупателей — своеобразной биржей для тех, кто хотел приобрести джинсы и обувь, привезенные из-за границы.
В конце 80-х «Сайгон» закрылся, а в 90-х на его месте появился магазин элитной итальянской сантехники, где среди прочего, по воспоминаниям горожан, продавали золотой унитаз. Сейчас на Невском проспекте, 49 работает респектабельный отель, который, как и дореволюционная «Москва», пользуется популярностью у бизнесменов.
28
копеек
Столько стоила чашка кофе, «маленький двойной», в «Сайгоне» в середине 70-х годов
200
рублей
Столько стоит чашка кофе ристретто в баре гостиницы в 2016 году
11Гильдейский дом петербургского купечества, здание Городской Думы - Сбербанк
В 1752 году власти города постановили отдать место на Невском проспекте возле тогда еще деревянного Гостиного двора «петербургскому купечеству под строение Гильдейского дома». Рядом был возведен корпус с торговыми лавками и рядами, впоследствии он стал центром городской торговли. Позже здесь появилось здание городской думы, а после революции 1917 года здание заняли железнодорожные кассы и Техникум общественного питания. Долгое время здание находилось на ремонте.
Сегодня фасад, Думская башня и Александровский зал отреставрированы при поддержке «Сбербанка». В знаменитой башне был восстановлен часовой механизм и расположился Музей истории сберегательного дела. Неподалеку — на Казанской улице, 7 — был расположен первый офис сберегательных касс: именно здесь первый вкладчик Николай Антонович Кристофари открыл первый вклад в 10 рублей серебром. В честь этого события в здании на Думской улице в 2015 году заработал еще и «исторический» офис «Сбербанка», оформленный в стиле XIX века.
7 000
рублей
Столько вложило петербургское купечество в строительство гильдейского дома в 1752 году
более 1,4
триллиона рублей
Cейчас хранится в Сбербанке на счетах жителей и компаний Северо-Западного региона
КомментарииПодписаться