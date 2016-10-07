Спецпроекты10 мест, куда пускают с домашними животными в Москве
Кафе, коворкинг и студия йоги для тех, кто не готов расставаться со своим питомцем
В совместном проекте с Whiskas® и Pedigree® мы выделили десять интересных мест, куда пускают с домашними животными не только в праздник. В поддержку дня животных Whiskas® и Pedigree® провели в них праздничные мероприятия. А если вы хотите узнать, в каких местах питомцам дарят подарки, загляните на сайт деньживотных.рф.
1 Ресто-бар Lюstra
Бывший «Шоколад» на Академической получил новое название, но не изменил формат: днем — семейное кафе с большим меню для взрослых и зоной отдыха для детей, вечером — вечеринки. Прийти с питомцем можно как днем, так и вечером.
Адрес: пр-т 60-летия Октября, 27
2 Nym Yoga
Если вы давно искали место, где можно спокойно оставить питомца на время занятий йогой, то Nym Yoga — именно оно.
Адрес: Плотников пер., 4/5
3 Coffee Piu
Открывшийся в Москве в 2012 году Coffee Piu сразу стал популярен, ведь он объединял в себе кафе и маникюрный салон. Теперь здесь гостеприимно принимают посетителей с собаками.
Адрес: Чистопрудный б-р, 9
4 Коворкинг Deworkasy
Больше половины хозяев жалеют о том, что домашних животных нельзя брать с собой на работу. Ведь дома питомец очень скучает и может нашкодить от тоски. Если ваша работа не предполагает ежедневное посещение офиса, можно отправиться в Deworkaсy вместе с питомцем.
Адрес: Берсеневская наб., 6/3
5 Кафе «Шардам»
Семейное кафе «Шардам» славится вниманием к детям — здесь можно играть, мастерить, лепить, клеить, резать, моделировать, печь пирожные (а еще кричать и громко смеяться). Домашним питомцам вход всегда открыт, здесь их любят и дарят подарки.
Адрес: Крымский вал, вл. 2, или Ленинский пр-т, 30
6 Кафе Shaggy dog
Кафе с таким названием просто обязано быть особенно дружелюбным к питомцам. Забежать за стаканчиком пива или лимонада можно, не оставляя собаку за дверью.
Адрес: ул. Льва Толстого, 5/1
7 Музей современного искусства
Ваш любимец может наслаждаться современным искусством вместе с вами. Отдельный билет ему покупать не нужно — для него вход на любую экспозицию бесплатен.
Адреса: Ермолаевский пер., 17; Тверской б-р, 9; Гоголевский б-р, 10; Б. Грузинская ул., 15с
8 Бар-сидрерия «Ветка»
Последнее время формат бара с сидром становится все популярнее — новый тренд захватил Москву так же стремительно, как в свое время это сделали митбольные и крафтовое пиво. От большинства сидрерий «Ветка» отличается не только бесконечным ассортиментом (больше 50 сортов), но и любовью к животным.
Адрес: ул. Александра Солженицына, 44/10
9 Ресторан Potato House
Potato House — ресторан для любителей мексиканской кухни: яркий интерьер, незамысловатые мексиканские буррито в меню, мариачи и сальса в качестве аудиосопровождения. А еще Potato House стали едва ли не первым рестораном в городе, где рады и кошкам, и собакам, и даже хомячкам.
Адрес: Лазаревский пер., 4
10 Паб «Джон Донн»
Многие хозяева привыкли смотреть телевизор вместе со своим питомцем. А в «Джон Донн» приходят именно за этим: посмотреть матч и пропустить пинту пива. Так что можно смело брать своего четвероногого друга и идти в паб — там вам будут только рады.
Адреса: Никитский б-р., 12; ул. Верхняя Радищевская, 15/2; ул. Льва Толстого, 18б; ул. Пятницкая, 56/4
Мы любим их
и заботимся о них
каждый день
Но 4 октября для наших питомцев особенный
день – #деньживотных
Этот день еще сильнее сблизил нас с домашними любимцами. Узнайте, как праздновала вся страна на сайте деньживотных.рф
и отмечайте вместе с Whiskas® и Pedigree®:
1
Разместите фото
или видео с вашим питомцем
2
Добавьте
#деньживотных
Уже более 200 000 человек празднуют с нами
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