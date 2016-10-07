1 Ресто-бар Lюstra Бывший «Шоколад» на Академической получил новое название, но не изменил формат: днем — семейное кафе с большим меню для взрослых и зоной отдыха для детей, вечером — вечеринки. Прийти с питомцем можно как днем, так и вечером. Адрес: пр-т 60-летия Октября, 27

2 Nym Yoga Если вы давно искали место, где можно спокойно оставить питомца на время занятий йогой, то Nym Yoga — именно оно. Адрес: Плотников пер., 4/5 собака 2 кошка 1

3 Coffee Piu Открывшийся в Москве в 2012 году Coffee Piu сразу стал популярен, ведь он объединял в себе кафе и маникюрный салон. Теперь здесь гостеприимно принимают посетителей с собаками. Адрес: Чистопрудный б-р, 9

4 Коворкинг Deworkasy Больше половины хозяев жалеют о том, что домашних животных нельзя брать с собой на работу. Ведь дома питомец очень скучает и может нашкодить от тоски. Если ваша работа не предполагает ежедневное посещение офиса, можно отправиться в Deworkaсy вместе с питомцем. Адрес: Берсеневская наб., 6/3

5 Кафе «Шардам» Семейное кафе «Шардам» славится вниманием к детям — здесь можно играть, мастерить, лепить, клеить, резать, моделировать, печь пирожные (а еще кричать и громко смеяться). Домашним питомцам вход всегда открыт, здесь их любят и дарят подарки. Адрес: Крымский вал, вл. 2, или Ленинский пр-т, 30

6 Кафе Shaggy dog Кафе с таким названием просто обязано быть особенно дружелюбным к питомцам. Забежать за стаканчиком пива или лимонада можно, не оставляя собаку за дверью. Адрес: ул. Льва Толстого, 5/1

7 Музей современного искусства Ваш любимец может наслаждаться современным искусством вместе с вами. Отдельный билет ему покупать не нужно — для него вход на любую экспозицию бесплатен. Адреса: Ермолаевский пер., 17; Тверской б-р, 9; Гоголевский б-р, 10; Б. Грузинская ул., 15с

8 Бар-сидрерия «Ветка» Последнее время формат бара с сидром становится все популярнее — новый тренд захватил Москву так же стремительно, как в свое время это сделали митбольные и крафтовое пиво. От большинства сидрерий «Ветка» отличается не только бесконечным ассортиментом (больше 50 сортов), но и любовью к животным. Адрес: ул. Александра Солженицына, 44/10

9 Ресторан Potato House Potato House — ресторан для любителей мексиканской кухни: яркий интерьер, незамысловатые мексиканские буррито в меню, мариачи и сальса в качестве аудиосопровождения. А еще Potato House стали едва ли не первым рестораном в городе, где рады и кошкам, и собакам, и даже хомячкам. Адрес: Лазаревский пер., 4