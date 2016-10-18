Вместо того чтобы покупать породистых животных, горожане все чаще берут кошек и собак, от которых отказались предыдущие хозяева. В рамках совместного проекта с брендом Whiskas® и Pedigree® мы поговорили с сотрудниками кошачьего приюта и узнали, как помочь их питомцам и к чему готовиться, забирая их домой.

Чем занимается приют

Приют «Муркоша» помогает бездомным кошкам и котятам. Мы спасаем животных, выхаживаем их, а потом отдаем в добрые руки. Мы не боимся брать инвалидов, стареньких и тяжело больных животных, мы лечим их в клиниках, а потом находим для них хозяев. Приют частный, существует силами и средствами его основателя Григория Доброго. Ведением дел в «Муркоше» занимается большая команда волонтеров и сотрудники, зарплаты которым выплачивает сам Григорий. Он сам, кстати, принимает активное участие в судьбе приюта – это не только руководитель, меценат, но и член команды, который всегда поддержит и поможет.

Наш приют работает уже более двух лет, и за это время мы нашли дом для более 2000 питомцев. Сейчас в «Муркоше» содержится более 500 кошек и котят. Каждого из наших подопечных мы любим как своего, потому очень трепетно и ответственно относимся к подбору новых хозяев для них.

В приют «Муркоша» животные попадают из разных неблагополучных мест. Например, команда волонтеров во время боевых действий в Донецке вывезла несколько десятков кошек в «Муркошу». Все они уже нашли дом. Еще мы спасаем котов из «усыпалок» — это заведения в России и ряде стран бывшего СССР, куда кошек и собак привозят с улицы на семь дней. Если за это время не появляется хозяин, питомцы обречены на смертельный укол. Спасаем также из так называемых «стихийников» из «бабкиных квартир»: например, старушка тяжело заболела или умерла, а у нее дома остался целый прайд кошек, которые не нужны наследникам. «Любящие хозяева», к сожалению, зачастую и сами сдают своих домашних животных в приют: по причине переезда, внезапно возникшей аллергии и так далее.

Как забрать кота домой

Надо зайти на сайт www.murkosha.ru или в наши соцсети, выбрать кота и приехать к нам знакомиться, либо можно приехать непосредственно в приют, который открыт 7 дней в неделю. У нас сложились определенные правила, согласно которым мы отдаем животных в добрые руки. Например, мы против вывоза кошек на дачу, если территория не огорожена. Забытые кошки дачников — больная тема для волонтера, таких животных очень много. Некоторые из таких кошек сейчас живут у нас в приюте, мы много работаем над тем, чтобы снова научить их доверять людям. Есть и некоторые другие правила, которые новый хозяин должен соблюдать, чтобы обеспечить животному долгую, безопасную, счастливую жизнь. Обо всём этом мы часто пишем на своих страничках в интернете, а также рассказываем лично потенциальным владельцам.

Чем можно помочь приюту

Помочь можно разными способами. Можно выбрать кота на нашем сайте и стать его опекуном: раз в месяц переводить на его счёт любую сумму или привозить ему корм, когтеточки, лотки, расчески, игрушки. Также в приюте всегда требуется помощь руками: приехать, убрать, погладить, покормить. И сотрудники, и сами животные будут вам безмерно благодарны. Нам часто требуются автоволонтеры, которые время от времени готовы помогать нам с перевозкой кошек по разным маршрутам (например, в клинику на стерилизацию и обратно). Кроме того, постоянно необходима помощь пиаром в интернете (это совсем несложно, мы с удовольствием научим вас этому), фотографией, написанием текстов объявлений для кошек. Ну а самая лучшая помощь, которую может оказать каждый — это, конечно же, взять одного из наших подопечных к себе домой, подарить ему долгожданный дом и свою любовь.