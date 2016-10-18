СпецпроектыКоты и ты: Как помочь брошенным животным
Что можно сделать, чтобы скрасить жизнь котам из приюта
Вместо того чтобы покупать породистых животных, горожане все чаще берут кошек и собак, от которых отказались предыдущие хозяева. В рамках совместного проекта с брендом Whiskas® и Pedigree® мы поговорили с сотрудниками кошачьего приюта и узнали, как помочь их питомцам и к чему готовиться, забирая их домой.
Мария Маленко
и Алёна Канаева
PR-директор и администратор
фонда «Муркоша»
Так выглядит день из жизни кошек в приюте «Муркоша»
Чем занимается приют
Приют «Муркоша» помогает бездомным кошкам и котятам. Мы спасаем животных, выхаживаем их, а потом отдаем в добрые руки. Мы не боимся брать инвалидов, стареньких и тяжело больных животных, мы лечим их в клиниках, а потом находим для них хозяев. Приют частный, существует силами и средствами его основателя Григория Доброго. Ведением дел в «Муркоше» занимается большая команда волонтеров и сотрудники, зарплаты которым выплачивает сам Григорий. Он сам, кстати, принимает активное участие в судьбе приюта – это не только руководитель, меценат, но и член команды, который всегда поддержит и поможет.
Наш приют работает уже более двух лет, и за это время мы нашли дом для более 2000 питомцев. Сейчас в «Муркоше» содержится более 500 кошек и котят. Каждого из наших подопечных мы любим как своего, потому очень трепетно и ответственно относимся к подбору новых хозяев для них.
В приют «Муркоша» животные попадают из разных неблагополучных мест. Например, команда волонтеров во время боевых действий в Донецке вывезла несколько десятков кошек в «Муркошу». Все они уже нашли дом. Еще мы спасаем котов из «усыпалок» — это заведения в России и ряде стран бывшего СССР, куда кошек и собак привозят с улицы на семь дней. Если за это время не появляется хозяин, питомцы обречены на смертельный укол. Спасаем также из так называемых «стихийников» из «бабкиных квартир»: например, старушка тяжело заболела или умерла, а у нее дома остался целый прайд кошек, которые не нужны наследникам. «Любящие хозяева», к сожалению, зачастую и сами сдают своих домашних животных в приют: по причине переезда, внезапно возникшей аллергии и так далее.
Как забрать кота домой
Надо зайти на сайт www.murkosha.ru или в наши соцсети, выбрать кота и приехать к нам знакомиться, либо можно приехать непосредственно в приют, который открыт 7 дней в неделю. У нас сложились определенные правила, согласно которым мы отдаем животных в добрые руки. Например, мы против вывоза кошек на дачу, если территория не огорожена. Забытые кошки дачников — больная тема для волонтера, таких животных очень много. Некоторые из таких кошек сейчас живут у нас в приюте, мы много работаем над тем, чтобы снова научить их доверять людям. Есть и некоторые другие правила, которые новый хозяин должен соблюдать, чтобы обеспечить животному долгую, безопасную, счастливую жизнь. Обо всём этом мы часто пишем на своих страничках в интернете, а также рассказываем лично потенциальным владельцам.
Чем можно помочь приюту
Помочь можно разными способами. Можно выбрать кота на нашем сайте и стать его опекуном: раз в месяц переводить на его счёт любую сумму или привозить ему корм, когтеточки, лотки, расчески, игрушки. Также в приюте всегда требуется помощь руками: приехать, убрать, погладить, покормить. И сотрудники, и сами животные будут вам безмерно благодарны. Нам часто требуются автоволонтеры, которые время от времени готовы помогать нам с перевозкой кошек по разным маршрутам (например, в клинику на стерилизацию и обратно). Кроме того, постоянно необходима помощь пиаром в интернете (это совсем несложно, мы с удовольствием научим вас этому), фотографией, написанием текстов объявлений для кошек. Ну а самая лучшая помощь, которую может оказать каждый — это, конечно же, взять одного из наших подопечных к себе домой, подарить ему долгожданный дом и свою любовь.
Что нужно знать, забирая кота из приюта
1 Нужны ли прививки
Домашнему коту один раз в год необходимо делать комплексную прививку от вирусов и от бешенства, Даже если кот находится дома, где все чисто, он может заболеть: какую-то грязь можно принести на подошве ботинка и так заразить животное. Так что для того, чтобы его обезопасить, лучше ежегодно прививать кота и производить обработку от паразитов.
2 Как подготовить семью и дом
Обязательно необходимо убедиться, что все члены семьи не против питомца в доме. Квартира должна быть полностью безопасна для проживания кошки в ней (поставлены сетки на окна, спрятаны провода или предметы, которые могут поранить животное). Желательно заранее приобрести лоток, когтеточку, наполнитель, корм. О том, какой корм лучше купить для выбранного кота, мы расскажем непосредственно в приюте, мы кормим наших питомцев только достойными кормами премиум-класса и ориентируем на это будущих хозяев. Мы всегда на связи с хозяевами наших выпускников и регулярно консультируем их по вопросам ухода за животными, обратиться за консультацией к нам можно по прошествии любого времени после того, как вы взяли питомца.
3 Как общаться с котом первое время
Есть животные, которые сразу идут на контакт, а есть те, которым нужно дать время на адаптацию в новом месте. Не стоит переживать, если кот после переезда в новый дом не ведет себя уверенно, а немного боится — дайте ему немного времени для привыкания. Ни в коем случае не вытаскивайте питомца силой из переноски. В первые дни кот может выбрать себе какое-то укрытие (под диваном, под кроватью, под ванной) — ничего страшного, ведь ему нужно привыкнуть к новой обстановке. В таком случае лоток и миски с едой ставятся рядом, а когда кот немного освоится, можно будет перенести их в более удобное место.
4 К чему надо быть готовым
В первую очередь надо быть готовым к ответственности, ведь кошка – это живое существо со своими чувствами, эмоциями, переживаниями и другими особенностями. Надо быть готовым к тому, что это кот, у которого много шерсти, и она будет повсюду. Придется регулярно вычесывать кота и делать влажную уборку. И второй момент, который надо учитывать, — это когти: животные оставляют зацепки на обоях и мебели. Надо обязательно приобрести коту когтеточку. Если он что-то поцарапал, можно это место натереть апельсиновой коркой - коты не любят запах цитрусовых. А когти можно ежемесячно подстригать, только делать это нужно очень осторожно специальными щипчиками. Ну и чем больше вы будете с котом играть, тем меньше он будет драть когти.
Кроме того, есть вероятность, что после смены обстановки кот не сразу найдет лоток или будет петь песни по ночам – к этому нужно отнестись с пониманием, не кричать на него и ни в коем случае не применять силовое воздействие, кошки – это тонко чувствующие существа, они получают психологические травмы от таких вещей, которые не проходят очень долго.
Проявите немного терпения, заботы, посвятите животному время, чтобы оно не чувствовало себя одиноким, помните, что чаще всего поведенческие проблемы связаны с недостатком внимания хозяина.
5 Когда не стоит заводить кота
Ни в коем случае не следует брать животное в дом, если не все члены семьи на это согласны. Обязательно нужно проверить всех домочадцев на наличие аллергии. Если хозяева часто путешествуют, и не уверены, что найдется человек, которому можно доверить уход за питомцем на время своего отсутствия, необходимо так же хорошо подумать, если же речь идет об обычном отпуске раз в год – волноваться не стоит, можно попросить кормить питомца кого-то из знакомых, либо же воспользоваться услугами зоогостиниц. Если вы решили завести котенка, будьте готовы к тому, что в доме появится, по сути, маленький ребенок, за которым необходим глаз да глаз: кормление пять раз в день, обучение премудростям лотка. Также котята очень переживают, когда хозяина нет дома, им страшно - и это в дальнейшем может отразиться на характере животного. Так что перед тем, как брать в дом совсем юного котенка, надо реально оценить свои силы, возможно, стоит сделать выбор в пользу более взрослого животного.
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