Температура воздуха на улице с каждым днем неумолимо становится все ниже, а это значит, что дороги покрываются тонкой коркой льда. По статистике , из-за неудовлетворительного условия дорожного полотна в Москве за период с января по октябрь 2016 года произошло 1728 ДТП. Совместно с Pirelli мы выяснили, в каких местах города чаще всего образуется гололед и как предотвратить аварийные ситуации.

Что происходит зимой на разных участках дороги

Тоннели

Никита Борисюк, доцент

кандидат технических наук, преподаватель МАДИ, автор учебного пособия «Зимнее содержание городских дорог»

Гололед на таких участках чаще всего образуется на въезде и выезде за счет разницы температур. Влажность и температура воздуха в тоннеле и снаружи могут быть разными, и за счет этого на границе возможно образование гололеда на поверхности дорожного покрытия.

Сергей Романчиков

директор школы повышения водительского мастерства «Экстрим Драйв»

Тоннели опасны не столько во время гололеда, сколько во время дождя: здесь сильно ощущается граница поверхности с разным сцеплением: внутри тоннеля асфальт будет сухой, снаружи — мокрый и скользкий. Тоннель также представляет опасность из-за смены светового потока — например, в яркий солнечный день при въезде и выезде из тоннеля нашим глазам требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к освещенности.

Эстакады

Никита Борисюк

Эстакады относят к искусственным дорожным сооружениям, поверхность которых при резком похолодании остывает быстрее. Поэтому ледяная корка будет образовываться на таких участках дорог интенсивнее, чем на других.

Сергей Романчиков

Съезд с эстакады — самый опасный участок, на котором может образоваться гололед. В этом случае за счет наклона и поворота коэффициент сцепления снижается в несколько раз. Но опасно не только это. Опасны последствия: при движении по скользкой поверхности ваш автомобиль может неконтролируемо вылететь на соседнюю полосу движения — например, прямо перед тяжелым грузовиком.

Места пролегания теплотрасс

Никита Борисюк

На подобных участках дорог мы имеем дело с разницей температур — поверхность дорожного покрытия в таких местах имеет чуть более высокую температуру, за счет чего образование влаги увеличивается, а при резком похолодании она превращается в лед.

Сергей Романчиков

На ровной дороге, когда вы внезапно попадаете на участок с разной степенью скользкости, важно не допустить перехода автомобиля в занос. Это может произойти в двух случаях: когда на скользкий участок попадают только передние или задние колеса или только правые или левые. В первом случае при выходе передних колес на участок с более уверенным сцеплением задние начнут пробуксовывать, уводя автомобиль в занос. Во втором случае при торможении разные колеса будут иметь разную степень сцепления с дорогой, поэтому те, что окажутся на скользкой поверхности, будут уводить автомобиль в сторону.

Мосты

Никита Борисюк

Образование гололеда на искусственных сооружениях одинаково — при резкой смене температур поверхность дорожного покрытия остывает быстрее. Соответственно, гололед здесь образуется раньше, чем на других участках дороги.

Сергей Романчиков

При движении в гору необходимо увеличить дистанцию, чтобы при возникновении опасности со стороны впереди идущего автомобиля иметь возможность сманеврировать. Это необходимо при остановке (например, в пробке). Дело в том, что впереди идущий автомобиль может не суметь тронуться на скользкой поверхности и покатиться вниз по склону. Если дистанция будет недостаточной, произойдет ДТП.

При движении с горы необходимо пользоваться общими правилами — держать дистанцию, сбросить скорость, внимательно следить за остальными участниками движения, а также не совершать резких маневров, учитывая уменьшение коэффициента сцепления.

Набережные

Никита Борисюк

Гололед на набережных образуется в основном из-за влажного воздуха вблизи водоемов. Поэтому при резком похолодании конденсат на дороге быстро замерзает и образует корку льда.

Сергей Романчиков

На набережных высока вероятность заносов из-за гололеда. Если на скользкую поверхность попадают два колеса (только правые или только левые) необходимо тормозить предельно аккуратно, чтобы не допустить попадания автомобиля в занос, и не совершать резких маневров и перестроений. Если на скользкую поверхность попали все четыре колеса, то также не стоит совершать резких маневров, а постараться проехать этот участок максимально аккуратно и держать передние колеса прямо.

Кроме того, на карте мы отметили красным десять самых аварийных участков на московских дорогах. Статистика собрана на основе отметок водителей о дорожно-транспортных происшествиях в мобильных сервисах «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор».