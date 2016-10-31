СпецпроектыЛедниковый период: Что происходит в Москве на дорогах зимой и как к этому подготовиться
Эксперты — о том, как гололед влияет на дорожное движение и как себя вести на скользкой дороге
Температура воздуха на улице с каждым днем неумолимо становится все ниже, а это значит, что дороги покрываются тонкой коркой льда. По статистике, из-за неудовлетворительного условия дорожного полотна в Москве за период с января по октябрь 2016 года произошло 1728 ДТП. Совместно с Pirelli мы выяснили, в каких местах города чаще всего образуется гололед и как предотвратить аварийные ситуации.
Что происходит зимой на разных участках дороги
Никита Борисюк, доцент
кандидат технических наук, преподаватель МАДИ, автор учебного пособия «Зимнее содержание городских дорог»
Гололед на таких участках чаще всего образуется на въезде и выезде за счет разницы температур. Влажность и температура воздуха в тоннеле и снаружи могут быть разными, и за счет этого на границе возможно образование гололеда на поверхности дорожного покрытия.
Сергей Романчиков
директор школы повышения водительского мастерства «Экстрим Драйв»
Тоннели опасны не столько во время гололеда, сколько во время дождя: здесь сильно ощущается граница поверхности с разным сцеплением: внутри тоннеля асфальт будет сухой, снаружи — мокрый и скользкий. Тоннель также представляет опасность из-за смены светового потока — например, в яркий солнечный день при въезде и выезде из тоннеля нашим глазам требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к освещенности.
Никита Борисюк
Эстакады относят к искусственным дорожным сооружениям, поверхность которых при резком похолодании остывает быстрее. Поэтому ледяная корка будет образовываться на таких участках дорог интенсивнее, чем на других.
Сергей Романчиков
Съезд с эстакады — самый опасный участок, на котором может образоваться гололед. В этом случае за счет наклона и поворота коэффициент сцепления снижается в несколько раз. Но опасно не только это. Опасны последствия: при движении по скользкой поверхности ваш автомобиль может неконтролируемо вылететь на соседнюю полосу движения — например, прямо перед тяжелым грузовиком.
Никита Борисюк
На подобных участках дорог мы имеем дело с разницей температур — поверхность дорожного покрытия в таких местах имеет чуть более высокую температуру, за счет чего образование влаги увеличивается, а при резком похолодании она превращается в лед.
Сергей Романчиков
На ровной дороге, когда вы внезапно попадаете на участок с разной степенью скользкости, важно не допустить перехода автомобиля в занос. Это может произойти в двух случаях: когда на скользкий участок попадают только передние или задние колеса или только правые или левые. В первом случае при выходе передних колес на участок с более уверенным сцеплением задние начнут пробуксовывать, уводя автомобиль в занос. Во втором случае при торможении разные колеса будут иметь разную степень сцепления с дорогой, поэтому те, что окажутся на скользкой поверхности, будут уводить автомобиль в сторону.
Никита Борисюк
Образование гололеда на искусственных сооружениях одинаково — при резкой смене температур поверхность дорожного покрытия остывает быстрее. Соответственно, гололед здесь образуется раньше, чем на других участках дороги.
Сергей Романчиков
При движении в гору необходимо увеличить дистанцию, чтобы при возникновении опасности со стороны впереди идущего автомобиля иметь возможность сманеврировать. Это необходимо при остановке (например, в пробке). Дело в том, что впереди идущий автомобиль может не суметь тронуться на скользкой поверхности и покатиться вниз по склону. Если дистанция будет недостаточной, произойдет ДТП.
При движении с горы необходимо пользоваться общими правилами — держать дистанцию, сбросить скорость, внимательно следить за остальными участниками движения, а также не совершать резких маневров, учитывая уменьшение коэффициента сцепления.
Никита Борисюк
Гололед на набережных образуется в основном из-за влажного воздуха вблизи водоемов. Поэтому при резком похолодании конденсат на дороге быстро замерзает и образует корку льда.
Сергей Романчиков
На набережных высока вероятность заносов из-за гололеда. Если на скользкую поверхность попадают два колеса (только правые или только левые) необходимо тормозить предельно аккуратно, чтобы не допустить попадания автомобиля в занос, и не совершать резких маневров и перестроений. Если на скользкую поверхность попали все четыре колеса, то также не стоит совершать резких маневров, а постараться проехать этот участок максимально аккуратно и держать передние колеса прямо.
Кроме того, на карте мы отметили красным десять самых аварийных участков на московских дорогах. Статистика собрана на основе отметок водителей о дорожно-транспортных происшествиях в мобильных сервисах «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор».
Когда возникает гололед
Никита Борисюк
доцент, кандидат технических наук, преподаватель МАДИ, автор учебного пособия «Зимнее содержание городских дорог»
Все образования обледенения на дорожных поверхностях можно условно разделить на несколько групп. К первой относят замерзание воды на поверхности покрытия при понижении температуры воздуха до 0°С. При этом откуда вода — неважно: это может быть дождь, мокрый снег или талая вода.
Ко второй группе обычно относят обледенения на сухой поверхности покрытия. Когда температура поверхности становится ниже температуры, соответствующей точке образования росы, влага начинает конденсироваться и заполнять поры материала. Чем больше разница между температурой покрытия и температурой воздуха, а также чем дольше это продолжается, тем больше влаги превращается в лед. То же самое происходит, если температура поверхности ниже точки замерзания и теплый влажный воздух обдувает холодное покрытие. Обледенение также наступает при значительном изменении температуры воздуха (на 10—15°С) — из-за большой конденсации влаги.
К третьей группе можно отнести образование гололеда, когда на дорогу выпадают осадки и сразу замерзают.
Иногда обледенение возникает при выпадении ледяного дождя. При прохождении дождевых капель сквозь слой холодного воздуха они охлаждаются ниже 0°С, но превращаются в лед только непосредственно во время соприкосновения с поверхностью.
Последнюю группу составляют виды обледенения, возникающие при уплотнении слоя снега на дорожном покрытии.
И, хотя причины обледенения дороги бывают различны, в результате все равно получается тонкая пленка льда — управлять автомобилем в любом случае становится сложнее.
Чем опасен гололед
Сергей Романчиков
директор школы повышения водительского мастерства «Экстрим Драйв»
Основная характеристика, которая влияет на устойчивость автомобиля на дороге, — коэффициент сцепления. Его важно учитывать не только при торможении, но и при повороте. При гололеде эффективность сцепления в повороте снижается в несколько раз. А тормозной путь, наоборот, в несколько раз увеличивается.
Качественная зимняя резина в определенных ситуациях помогает водителю увереннее чувствовать сцепление с дорогой. Со сменой резины на зимнюю в холодное время года у среднестатистического водителя становится меньше нештатных и экстремальных ситуаций. Чем опасно ездить на летней резине зимой? Такая резина плохо восприимчива к низким температурам, поэтому при довольно сильных морозах сцепление с дорожным покрытием становится намного хуже.
Выбор типа покрышек — это индивидуальное решение каждого водителя. Но, если вы чувствуете себя недостаточно уверенно на дороге, необходимо своевременно перейти на зимнюю резину. Кроме того, нужно предельно внимательно относиться к остальным участникам движения: в потоке могут быть водители с разными типами резины, которые еще не перестроились под зимний стиль вождения.
Что касается привода автомобиля, то необходимо пользоваться базовыми правилами поведения в заносе: отпускать педаль газа при движении на автомобиле с задним приводом, нажимать на педаль газа — на переднеприводном автомобиле и держать педаль газа в одном в одном положении — на автомобиле с полным приводом. Важный момент здесь — если вы двигаетесь на переднеприводном автомобиле с автоматической трансмиссией, ни в коем случае нельзя допускать переключения передач в повороте. Поэтому, заходя в поворот, старайтесь ехать плавно и держать педаль газа в одном положении, чтобы в случае резкого попадания автомобиля на скользкую поверхность сократить вероятность заноса.
При движении на скользкой дороге очень важно чувствовать сцепление автомобиля с поверхностью. Если же автомобиль теряет траекторию движения за счет плохого сцепления с дорогой, необходимо сократить угол поворота колес (постараться максимально их выпрямить) и снижать скорость до того момента, пока вы не почувствуете, как автомобиль цепляется за поверхность. При этом системы стабилизации, установленные на современных автомобилях, работают достаточно надежно и предотвращают большинство аварийных ситуаций на скользком покрытии. К сожалению, если системам стабилизации не удалось выйти из сложной ситуации на льду, водитель без специальной практической подготовки также вряд ли сможет из нее выйти.
Нештатных ситуаций на скользкой дороге существует огромное количество, каждая из которых требует детального разбора и отработки навыков на практике. Важно понимать, что никакие теоретические знания не заменят опыта поведения в той или иной ситуации, поэтому необходимо следовать тем правилам, которые призваны предупредить аварийные ситуации в гололед.
Правила зимнего вождения
Для того чтобы избежать аварии на скользкой дороге, необходимо:
Сергей Романчиков
Главная задача водителя на скользкой дороге — не попасть в аварию. Существует несколько общих рекомендаций при движении по скользкому покрытию. Соблюдать эти правила необходимо вне зависимости от типа резины.
Установите зимнюю резину.
Двигайтесь с низкой скоростью.
Держите большую дистанцию, чем в обычном режиме.
Внимательно следите за остальными участниками движения.
Не совершайте резких маневров.
Заранее обозначайте торможение и перестроение.
Аккуратнее тормозите.
Петр Шкуматов
координатор организации «Синие ведёрки» о гололеде и коммунальных службах
На моей памяти это происходит уже несколько лет подряд — в переходный осенне-зимний период коммунальные службы по ночам поливают городские улицы каким-то чистящим средством, а рано утром, около 5-6 утра, все это превращается в тонкую и очень скользкую корку льда. Причем водители не готовы к его появлению на дороге, так как погода сухая и без осадков, никаких предпосылок для образования гололеда нет, а самое главное, что на большинстве улиц асфальт сухой. Таким образом, возникают локальные участки с довольно сильным обледенением, приводящие к массовым и иногда серьезным ДТП. Водители наверняка помнят массовое ДТП на Северянинском мосту, когда столкнулись несколько десятков автомобилей. Виновниками происшествия тогда признали самих водителей. Сегодня то же самое произошло в самом центре Москвы, на площади Никитских ворот. Улицы снова ночью полили водой и пока не выглянуло солнце на дороге был лед, который мешал водителям нормально затормозить. Такой гололед опасен тем, что затормозить на нем можно только на шипованной резине, но большинство москвичей уже давно перешли на нешипованную зимнюю резину, которая не способна справиться с торможением на такой скользкой поверхностью. Сегодня, к счастью, удалось обойтись без жертв, но наблюдалось огромное количество мелких аварий.
Все это вызывает довольно много вопросов: зачем поливать улицы ночью в период, когда возможны заморозки, и что у этих людей вообще в голове? При этом угадать локально, где возможно образование такого гололеда после работы коммунальных служб, практически нельзя. Обезопасить себя можно несколькими способами. Первый, и наверное самый надежный, — это шипованная резина. Другое дело, что в условиях города в остальное время она может доставлять водителю неудобство. Если же вы пользуетесь нешипованной резиной, нужно быть предельно аккуратными и внимательными на дороге, понимать, что сейчас даже в сухую погоду возможно образование гололеда «благодаря» усилиям коммунальных служб. Следует избрать зимний стиль езды — не разгоняться, не тормозить резко, быть предельно аккуратными в местах с наиболее высокой вероятностью образования гололеда.
Объяснение этой абсурдной ситуации, на мой взгляд, очень простое — есть определенный план по поливу улиц и его необходимо выполнять, так как скорее всего это проплаченный госконтракт. А то, что это влечет за собой огромное количество ДТП и даже не дай бог человеческие жертвы, это никого не волнует. Но главный момент, что чиновники от ЖКХ не отвечают ни своими должностями, ни финансово за ДТП, произошедшие по их вине.
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