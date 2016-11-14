6 район Амалиенау Я люблю его и потому, что я здесь живу, и потому, что это место, где можно гулять, несмотря на время года или время суток. Этот район был активно застроен виллами в начале прошлого века и, по счастливому стечению обстоятельств, во время войны практически не пострадал. Здесь есть чудесное озеро «Хлебка» (официальное название — «Поплавок»), где можно отлично проводить время, кормя лебедей и уток или играя с детьми. Есть и прекрасный сквер российско-белорусской дружбы, на лавочках которого можно общаться, не спеша попивая напитки. Здесь можно обнаружить красивейшие особняки, не похожие друг на друга, многие из которых восстановили или продолжают восстанавливать по оригинальным проектам. И здесь, прогуливаясь по довольно тихим улочкам, невозможно потеряться.

7 Клуб «Дискотека Вагонка» Наверное, «самый западный клуб страны» «уже не тот», но я все равно его люблю. Это место, где я проработал больше десяти лет как диджей и сделал кучу разных концертов. Это место «намоленное». Там совершенно потрясающая энергетика. Это клуб, который находится в бывшей немецкой кирхе и на сцене которого выступали сотни и сотни музыкальных и не только знаменитостей — начиная от The White Stripes и заканчивая «Ленинградом». Уверен, спроси у любого, кто там выступал, о «Вагонке», и у каждого будет своя история. А еще там есть комната администратора — если кому-то повезет там побывать, то историю «Вагонки» можно будет увидеть на стенах. ул. Станочная, 12

8 Остров Канта Это то самое место, где находится наш Кафедральный собор и могила Канта. Их обязательно стоит увидеть! И многие так и делают: Сергей Шнуров, например, в первый свой приезд в Калининград просил первым делом отвезти его на могилу Канта. Но люблю я остров за то, что в центре города можно проводить чудесные пикники с пледом, корзиной с сэндвичами и прекрасным видом на проплывающие по Преголе корабли, играя в фрисби или петанк, к примеру. Делать это можно еженедельно — и не надоедает ведь!

9 «Corner-pub» Некогда спортбар «Угловой», несколько лет назад перенесший ребрендинг, но по привычке называемый «Угловым», находится невдалеке от Ленпроспекта. В него вряд ли можно заглянуть случайно, просто проходя мимо, — туда нужно идти целенаправленно. Там часто собираются люди, которые хотят в хорошей компании посмотреть спортивные соревнования или просто пропустить кружку или рюмку-другую. Но самое главное в этом заведении — атмосфера, которая располагает к приятному общению и совместному времяпрепровождению. И ее создают люди, которые там работают. Очень дружественный подход абсолютно к любому гостю. А еще по понедельникам можно попасть на «ужин для друзей», когда шеф готовит что-то, чего точно нет в меню и что всегда абсолютно уникально. Так что в Калининграде всегда есть чем заняться в понедельник вечером.