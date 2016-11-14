СпецпроектыКалининград и окрестности: 15 интересных для посещения мест
Марсианские дюны, кинотеатр-легенда, набережная с видом и другие любимые места уроженцев города
При поддержке S7 Airlines мы подготовили серию иллюстрированных гидов, посвященных семи городам России: Санкт-Петербургу, Ростову-на-Дону, Нижнему Новгороду, Казани, Екатеринбургу, Калининграду и Сочи. Самые яркие представители каждого города, которые меняют его в лучшую сторону, проведут вас по своим любимым местам и расскажут, откуда они черпают новые идеи для созидания.
Герои Калининграда:
Артём Рыжков
программный директор российского фестиваля короткометражного кино «Короче», арт-директор кинотеатра «Заря»
Александр Исаев
руководитель оргкомитета Kaliningrad street food и творческого объединения «Среда»
Алёна Есипова
блогер, модель
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Вам надо приехать сюда, чтобы понять, что нас отличает. Мы молодой город. Конечно, говорят, что Калининграду уже больше семисот пятидесяти лет, но большинство горожан обосновались здесь всего семьдесят лет назад. К примеру, мои мама и папа родились здесь, а их родители — нет. В 1945-1946-х годах сюда съехались люди со всей страны и диалекты перемешались. Возможно, благодаря этому, по мнению местных жителей, у нас самый чистый русский язык в стране, безо всякого акцента. В общем, я рекомендую приезжать в Калининград в качестве теле- и радиоведущего, погружаться в среду и начинать говорить красиво.
Артём Рыжков
программный директор российского фестиваля короткометражного кино «Короче», арт-директор кинотеатра «Заря»
1 Граница
Граница для нас — это очередь на границу: стоишь, а вокруг лес, белки прыгают. Близость к Европе — одна из причин, почему мы не переезжаем в столицы. До Литвы шестьдесят километров, до Польши — тридцать. Можно сесть за руль и поужинать уже в Берлине.
2 Пляж «Янтарный»
«Янтарный» — это лучший в России, самый широкий экопляж; это пятизвездочный отель «Шлосс»; пляж со статусом blue flag. Море — это вам не Черное море: оно у нас настоящее, с характером и отсекает тех, кто приезжает на побережье ради отрывочного цвета и тепленькой водички. Наше — для тех, кто действительно любит само море.
3 Балтийская коса и Куршская коса
У нас две косы — Куршская и Балтийская. Балтийская — что-то вроде локации из фильма «Сталкер»: заброшенные немецкие аэродромы, дикость и отсутствие людей.
Куршская — более туристическая — это полоска земли шириной примерно от километра до трех: с одной стороны залив, c другой — море, а посередине марсианские дюны и «танцующий лес». Чудо со своим микроклиматом: идешь сквозь сосновый лес, дышишь, выходишь на пляж, а на пляже никого от горизонта до горизонта: только следы косуль, лосей и кабанов и, конечно, песок — он особенный, один из лучших в мире. Можно приехать к нам в июне, но даже в декабре твое тело то и дело будет оставлять за собой ручейки из песка на диванах и стульях —такое карманное напоминание о море и лете.
4 Кинотеатр «Заря»
Уникальный кинотеатр c восьмидесятилетней историей. Овальный зал, купол со звездами, акустика словно в концертном зале — он не раз получал всякие архитектурные «Оскары» в Лондоне и Нью-Йорке. Здесь состоялся первый показ «Титаника» в мире с участием самого Джеймса Кэмерона, сюда приезжали Майкл Фассбендер и Жан-Жак Анно. «Заря» —площадка фестиваля короткометражного кино «Короче» и фестиваля стран ЕС. Здесь есть памятник Вуди Аллену, макет которого выбирал сам Вуди: он хотел два памятника, потому что не мог выбрать из двух вариантов. Памятник здесь не случайно, ведь настоящее имя режиссера — Аллан Стюарт Кенигсберг. Наш город тоже когда-то так назывался.
5 Арт-пространство «Квартира»
Это первое арт-пространство в городе и мое личное место силы. Я там родился — точнее, меня принесли туда прямо из роддома, там я учился ходить и читать, жил в этой квартире всю жизнь. Потом, когда книг, фильмов и пластинок стало так много, что мне перестало хватать места, я взял семью и переехал, а из своей квартиры сделал арт-пространство — кафе, где продается весь интерьер. Я написал об этом роман — 650 страниц, мою личную «Войну и мир» о войне с соседями и их собаками, о месте, где никого не нанимают на работу, потому что отношения хозяин–работник — кривые. Это такой портал внутрь Артема Рыжкова.
Артём Рыжков
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Калининград очень необычный, красивый и своеобразный город. Его история отражена в улицах чрезвычайно ярко. Здесь легко можно найти соседство архитектурных форм типовой советской архитектуры и баухауса, классического неоренессанса и модернизма и многих других. Они довольно легко уживаются друг с другом — так же как и люди разных национальностей, приехавшие в послевоенное время заселять бывшую Восточную Пруссию, без особых проблем находят здесь комфортную среду. По ощущениям, миграция людей не прекращается и по сей день — каждый, приезжающий сюда, открывает для себя Калининград заново. И каждый влюбляется в море, которое находится в 30 километрах от города, и в Куршскую косу, которая расположена чуть дальше и является уникальным природным созданием. И в Дом советов — он стоит в центре города закрытым уже тридцать лет (сразу после постройки), но за 200 рублей можно пройти внутрь и, забравшись на крышу, посмотреть на город с высоты птичьего полета. И в Музей мирового океана, который чудесным образом собрал вокруг себя и сумел сохранить уникальные суда и, расположившись на красивейшей набережной, сохранил морской дух города-порта.
Александр Исаев
руководитель оргкомитета Kaliningrad street food и творческого объединения «Среда»
6 район Амалиенау
Я люблю его и потому, что я здесь живу, и потому, что это место, где можно гулять, несмотря на время года или время суток. Этот район был активно застроен виллами в начале прошлого века и, по счастливому стечению обстоятельств, во время войны практически не пострадал. Здесь есть чудесное озеро «Хлебка» (официальное название — «Поплавок»), где можно отлично проводить время, кормя лебедей и уток или играя с детьми. Есть и прекрасный сквер российско-белорусской дружбы, на лавочках которого можно общаться, не спеша попивая напитки. Здесь можно обнаружить красивейшие особняки, не похожие друг на друга, многие из которых восстановили или продолжают восстанавливать по оригинальным проектам. И здесь, прогуливаясь по довольно тихим улочкам, невозможно потеряться.
7 Клуб «Дискотека Вагонка»
Наверное, «самый западный клуб страны» «уже не тот», но я все равно его люблю. Это место, где я проработал больше десяти лет как диджей и сделал кучу разных концертов. Это место «намоленное». Там совершенно потрясающая энергетика. Это клуб, который находится в бывшей немецкой кирхе и на сцене которого выступали сотни и сотни музыкальных и не только знаменитостей — начиная от The White Stripes и заканчивая «Ленинградом». Уверен, спроси у любого, кто там выступал, о «Вагонке», и у каждого будет своя история. А еще там есть комната администратора — если кому-то повезет там побывать, то историю «Вагонки» можно будет увидеть на стенах.
ул. Станочная, 12
8 Остров Канта
Это то самое место, где находится наш Кафедральный собор и могила Канта. Их обязательно стоит увидеть! И многие так и делают: Сергей Шнуров, например, в первый свой приезд в Калининград просил первым делом отвезти его на могилу Канта. Но люблю я остров за то, что в центре города можно проводить чудесные пикники с пледом, корзиной с сэндвичами и прекрасным видом на проплывающие по Преголе корабли, играя в фрисби или петанк, к примеру. Делать это можно еженедельно — и не надоедает ведь!
9 «Corner-pub»
Некогда спортбар «Угловой», несколько лет назад перенесший ребрендинг, но по привычке называемый «Угловым», находится невдалеке от Ленпроспекта. В него вряд ли можно заглянуть случайно, просто проходя мимо, — туда нужно идти целенаправленно. Там часто собираются люди, которые хотят в хорошей компании посмотреть спортивные соревнования или просто пропустить кружку или рюмку-другую. Но самое главное в этом заведении — атмосфера, которая располагает к приятному общению и совместному времяпрепровождению. И ее создают люди, которые там работают. Очень дружественный подход абсолютно к любому гостю. А еще по понедельникам можно попасть на «ужин для друзей», когда шеф готовит что-то, чего точно нет в меню и что всегда абсолютно уникально. Так что в Калининграде всегда есть чем заняться в понедельник вечером.
10 Правая набережная в районе «Bravo Italia»
Это не самое очевидное место в городе и добираться сюда пешком или на общественном транспорте не очень близко и удобно, но зато вид, который открывается на порт в любое время суток и года, просто невероятен. Фотографии порта можно делать постоянно — в них всегда будет что-то особенное, неповторимое. И даже если ты не любитель фотографий, стоит сюда заглядывать, чтобы просто помедитировать на порт.
Правая наб., 9
Александр Исаев
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Калининград — уникальный город; здесь явно есть на что посмотреть, у каждого уголка существует своя история. Помимо того, что он находится в самой западной области нашей страны, он сочетает в себе старые здания, особняки средневековой Европы и торговые центры уже современной архитектуры. Весной и летом Калининград особенно хорош: весной одно удовольствие кататься по городу на велосипедах и устраивать мини-пикники, а летом, конечно же, ездить к морю. Оно невероятно успокаивает, там забываешь обо всем, мозг отдыхает, а легкие наполняются чистым воздухом.
Алёна Есипова
блогер, модель
11 Музей янтаря
Единственный в России Музей янтаря, который был открыт в 1979 году. Находится он в центре Калининграда в крепостной башне середины XIX века. Там собраны красивейшие украшения и предметы быта из янтаря. Особую ценность представляют уникальные произведения европейских мастеров XVII века.
пл. Маршала Василевского, 1
12 Рыбная деревня
Представляет собой квартал, застроенный зданиями в немецком стиле — стилизация под архитектуру довоенного Кенигсберга. Здесь есть гостиницы, рестораны, сувенирные лавки и ювелирные магазины, а с башни «Маяк» открывается панорама на город. Если захочется передохнуть, можно зайти в одну из местных кофеен, они все очень уютные. Когда приезжаю домой в теплое время года, всегда катаюсь там на велосипеде, а поздним вечером гуляю.
Ул. Октябрьская 8
13 Бар Ельцин
Бар находится в здании завода на Гаражной. С моста сразу видна брутальная, ржавая вывеска из жести. Спускаясь по ступенькам, попадаешь в довольно просторный городской бар. Грубое дерево, бетон, высокие столы и стулья, барная стойка, дартс, шестнадцать сортов крафтового пива, вкуснейшие бургеры и закуски.
Гаражная 2-2а
14 Бар «Улицы»
Еще одно новое местечко — бар с калининградским видом из окон и петербургским духом, его открыли калининградцы и петербуржцы. Находится напротив областного здания правительства. Напитки покрепче, блюда попроще. Официантов нет. Центр коммуникации — барная стойка. Заходят туда все: можно встретить как местного модника, так и водителя из правительства.
просп. Мира, д. 13
15 Зеленоградский променад
Свежий воздух, морской бриз, различные кафешки и рестораны. Отличное место для прогулок вдоль побережья. Для отдыха предусмотрены комфортные двойные скамейки, с которых открывается невероятно живописный вид. В ночное время набережная подсвечивается фонарями, которые создают волшебную атмосферу.
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