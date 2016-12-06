Целую неделю мы собирали три больших конструктора Lego, после чего отдали их на испытания создателю канала «Топлес» Яну Лапоткову. Он протестировал собранные игрушки, а также поговорил с доцентом МАДИ Константином Мандровским, автогонщиком Азизом Атаевым и специалистом Volvo Александром Штином, чтобы узнать все о возможностях прототипов наших конструкторов: роторного экскаватора, погрузчика и болида для дрэг-рейсинга.

Большой брат: Игрушки Lego соревнуются со своими прототипами. Изображение № 1.

Ян Лапотков

Создатель канала «Топлес» на Youtube

 

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Испытываем гидравлическую систему погрузчика

   

 

 

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Как работает роторный эскаватор?

   

 

 

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Как правильно разгоняться на гоночном болиде?

   

 

 

Больше экспериментов с Lego Technic

   

Роторный экскаватор в своих 18 ковшах может переместить 14 тонн кубиков Lego в час. А на что способна игрушечная модель? Сможет ли самый большой конструктор Lego Technic переместить 120 литров кубиков – столько вмещается в один ковш роторного экскаватора.

Какой вес мог бы поднять игрушечный вертолет Lego, если бы был настоящим? Мы провели расчеты и выяснили.

Какая игрушка Lego Technic окажется быстрее: полицейская машина или гоночный болид? Мы проверили аэродинамические качества двух автомобилей.

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Большой брат: Игрушки Lego соревнуются со своими прототипами. Изображение № 2.