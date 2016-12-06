Целую неделю мы собирали три больших конструктора Lego, после чего отдали их на испытания создателю канала «Топлес» Яну Лапоткову. Он протестировал собранные игрушки, а также поговорил с доцентом МАДИ Константином Мандровским, автогонщиком Азизом Атаевым и специалистом Volvo Александром Штином, чтобы узнать все о возможностях прототипов наших конструкторов: роторного экскаватора, погрузчика и болида для дрэг-рейсинга.