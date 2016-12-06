СпецпроектыБольшой брат: Игрушки Lego соревнуются со своими прототипами
Конструкторы Lego проходят испытания
Целую неделю мы собирали три больших конструктора Lego, после чего отдали их на испытания создателю канала «Топлес» Яну Лапоткову. Он протестировал собранные игрушки, а также поговорил с доцентом МАДИ Константином Мандровским, автогонщиком Азизом Атаевым и специалистом Volvo Александром Штином, чтобы узнать все о возможностях прототипов наших конструкторов: роторного экскаватора, погрузчика и болида для дрэг-рейсинга.
Ян Лапотков
Создатель канала «Топлес» на Youtube
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Испытываем гидравлическую систему погрузчика
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Как работает роторный эскаватор?
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Как правильно разгоняться на гоночном болиде?
Больше экспериментов с Lego Technic
Роторный экскаватор в своих 18 ковшах может переместить 14 тонн кубиков Lego в час. А на что способна игрушечная модель? Сможет ли самый большой конструктор Lego Technic переместить 120 литров кубиков – столько вмещается в один ковш роторного экскаватора.
Какой вес мог бы поднять игрушечный вертолет Lego, если бы был настоящим? Мы провели расчеты и выяснили.
Какая игрушка Lego Technic окажется быстрее: полицейская машина или гоночный болид? Мы проверили аэродинамические качества двух автомобилей.
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