Классический стиль

Пролетев девять часов в самолете, хочешь успеть посмотреть все главные туристические достопримечательности Кореи. В классическом путеводителе собраны самые важные места, обязательные для посещения.

Дворец Кёнбоккун

Дворец построен в 1394 году. Размах впечатляет: общая площадь — 410 тысяч квадратных метров. Его тронный зал и один из павильонов — в списке национальных сокровищ. И поверьте, смотреть есть на что: трон — ярко-алый и по виду скорее напоминает театральную сцену, а вокруг дворца раскинулись дивной красоты пруды. У входа в Кёнбоккун регулярно разыгрывают смену караула — так, как это каждый день делалось во времена династии Чосон (ее представители правили Кореей с XIV по XIX век).