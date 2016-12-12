СпецпроектыТри путеводителя по Корее на все случаи жизни
Куда сходить и что посмотреть: музеи ныряльщиц, беззвучные рейвы, императорские дворцы и выставки новейших технологий.
Южная Корея давно является одним из важных культурных центров и модной столицей Азии. А с тех пор как в 2014 году отменили визы для россиян, страна стала еще привлекательнее. Совместно с авиакомпанией Korean Air и Национальной организацией туризма Кореи мы подготовили путеводитель по тому, что делать, где есть и какими достопримечательностями любоваться в Корее.
Классический стиль
Пролетев девять часов в самолете, хочешь успеть посмотреть все главные туристические достопримечательности Кореи. В классическом путеводителе собраны самые важные места, обязательные для посещения.
Дворец Кёнбоккун
Дворец построен в 1394 году. Размах впечатляет: общая площадь — 410 тысяч квадратных метров. Его тронный зал и один из павильонов — в списке национальных сокровищ. И поверьте, смотреть есть на что: трон — ярко-алый и по виду скорее напоминает театральную сцену, а вокруг дворца раскинулись дивной красоты пруды. У входа в Кёнбоккун регулярно разыгрывают смену караула — так, как это каждый день делалось во времена династии Чосон (ее представители правили Кореей с XIV по XIX век).
Площадь Кванхвамун
Кванхвамун считается главной площадью Кореи. С нее открывается красивый вид на гору Пукхансан. Здесь же находятся главные памятниками архитектуры, как, например, дворец Кёнбоккун и ворота, построенные в 1395 году, в период правления династии Чосон. Рядом с воротами каждый час проходит смена караула. На площади находится Музей истории короля Сечжона, выставка в девяти различных зонах которого полностью посвящена правителю династии Чосон, автору корейского алфавита хангыль.
Фольклорная деревня Букчхон
Редкое место в Сеуле, где сохранилась старая, немодернизированная Корея: никаких небоскребов — зато традиционные дома ханок. В императорские времена тут селились аристократы и чиновничество. Пожалуй, одна из самых красивых частей города.
Национальный музей Кореи
Крупнейший исторический и художественный музей на территории страны. Самые интересные экспозиции посвящены истории Кореи. Вход бесплатный, аудиогида на русском нет, но можно послушать англоязычную версию.
Демилитаризованная зона
Здесь до сих пор проходят переговоры между представителями Северной и Южной Кореи. Главная достопримечательность — так называемый Дом свободы, из которого в бинокль можно посмотреть на Северную Корею. Сегодня демилитаризованная зона — это популярное туристическое место: смотровые вышки и тоннели, выкопанные пхеньянскими разведчиками, до сих пор на месте.
Башня Namsan Seoul Tower
Открыта в 1980 году. На третьем этаже башни — колодец желаний: туда бросают монетки те, кому хочется вечной любви.
Сеульская площадь
Сеульская площадь в районе Чонно находится непосредственно перед зданием мэрии, монументальным памятником архитектуры начала прошлого века. Знаковое место для многих корейцев. На площади собираются влюбленные пары, проходят многочисленные мероприятия — например, аутентичный фестиваль по закваске кимчи (национальное блюдо Кореи, которому в Сеуле посвящен музей), в мероприятии ежегодно участвуют более четырех тысяч человек. Здесь же на огромных экранах за успехами национальной команды по футболу следили на чемпионате мира в 2002 году.
Океанариум
Один из крупнейших океанариумов в стране расположен в торговом центре СОЕХ, но это вас пугать не должно. Идти туда стоит хотя бы ради гигантского тоннеля, где над вашими головами будут плавать акулы и скаты. Взрослый билет стоит 25000 вон – 1360 рублей.
Инсадон
Сеульский ответ московскому Арбату — широкая туристическая улица с огромным количеством сувенирных магазинов, каждый со своей изюминкой. Но главная ценность Инсадона — в расположенных здесь галереях: их около 100, и в них можно увидеть все, от фольклорного искусства до творчества подающих надежды художников.
Пусан
Во всех смыслах город будущего — легко даст фору Гонконгу по количеству и красоте небоскребов. Если собрались в Пусан — обязательно доберитесь до деревни Камчхон, огромного скопления разноцветных домиков в горах. Домики стоят друг к другу настолько плотно, что функцию двора выполняют их крыши. Стоит также посмотреть на стоящий на краю скалы буддийский храм Хэдон Ёнгунса, позагорать на пляже Хэундэ и поужинать на рыбном рынке Чагальчхи
Аутентичный стиль
Корея — самобытная страна, которую каждый год посещают многочисленные туристы. В аутентичном гиде мы составили список того, что нужно посмотреть, чтобы проникнуться национальным колоритом.
Рынок Кванчжан
Один из символов Сеула. Рынок открыли в начале прошлого века, затем он был разрушен во время Корейской войны, а позднее восстановлен и расширен. В современном Кванчжане несколько десятков тысяч лавок, в которых работают более 100 тысяч человек. Здесь продают все: от одежды и обуви до еды. Но самое главное, конечно, маленькие киоски с национальной кухней. Для этого сюда приезжают гурманы со всего мира. Рекомендуем попробовать майак пимпаб, он же «наркотический» пимпаб — корейские роллы с пряным вкусом. Блюдо, как несложно догадаться, названо так за вызывающий привыкание вкус.
Дворец Чханддокун (и тайный сад в нем)
Единственный дворец, который сейчас выглядит точно так же, как и при династии Чосон: Кёнбоккун то разрушали японцы, то реставрировали местные, а Чхандоккун остался нетронутым. Внутри — секретный (ладно, условно секретный) сад: чтобы поискать его, придется потрудиться.
Темплстей
Темплстей — это когда обычные люди живут в храме вместе с монахами. Практика сродни жизни в индийском ашраме — только на этот раз речь о корейских буддистах. В Сеуле это можно сделать, к примеру, в храме Понынса. Что вас ждет? Будете вместе со всеми рано вставать, питаться вегетарианской монастырской едой, участвовать в чайной церемонии тадо, медитировать, изучать буддистские обычаи и познавать себя.
Намдэмун
Самый популярный (и, что уж говорить, старейший) рынок в городе. По цене все более чем демократично — у большинства работающих здесь магазинов и лавочек есть собственные фабрики, так что товар продают без наценок. Чаще всего иностранцы покупают женьшень — он здесь попадается в огромном количестве и любом агрегатном состоянии: целебная медовая настойка, свежие корни, кремы для лица. Между прилавками снуют продавцы еды. Если готовы рискнуть, купите у них не обычный хотдог, а местный фастфуд — к примеру, ттокпокки, рисовые клецки в настолько остром соусе, что от него легко могут заслезиться глаза.
Проживание в традиционном корейском доме
В Корее действует программа Hanok Stay, которая позволяет туристам за определенную плату пожить в аутентичном доме ханок. Не стоит опасаться, что вас поселят в бутафорские дома. Для проживания отбирают только прошедшие хитрую местную сертификацию (и самые благоустроенные) дома — так что дискомфорта не бойтесь.
Хайкинг в Национальном парке Букхасан
Ландшафт страны горный, равнины занимают только 30 % территории, поэтому тынсан, он же хайкинг, — излюбленный способ отдыха корейцев. А парк Пукхансан — самый популярный маршрут для турпоходов. Если физическая подготовка вам позволяет, надевайте кроссовки, берите рюкзак и смело отправляйтесь в горы. Идти туда имеет смысл минимум на день (за пару часов все посмотреть не получится) и с хорошим фотоаппаратом, чтобы снимать местную красоту не только на смартфон. Поход рекомендуем тщательно спланировать — иначе легко заблудиться. Но не проголодаетесь вы точно: в парке есть рестораны с национальной едой. Заядлые путешественники могут выделить один день и подняться на горный хребет Пукхансан, расположенный к северу от Сеула. С вершин гладких скал открывается лучший вид на город. Идеальное место для размышлений о бренности сущего.
Dragon Hill Spa
Главный спа-комплекс Сеула: семь этажей, работает 24 часа в сутки. Чтобы не попасть впросак, нужно знать несколько важных правил и национальных особенностей. Во-первых, ни в коем случае не разговаривайте в парных — это не принято. Вчерашнюю прогулку в Пукхансане можно обсудить и в другом месте. Во-вторых, не стоит недооценивать пар: специалисты рекомендуют принимать процедуры не более 15 минут. В оставшееся время можно посмотреть кино и прогуляться по громадному комплексу. В-третьих, приходите голодным: в промежутках между процедурами можно перекусить местной едой. В Dragon Hill, к примеру, продают традиционный рисовый напиток и копченые (да, вы не ослышались) яйца.
NANTA
Невербальный комедийный спектакль, который собирает полные залы в Сеуле с 1997 года — заметьте, столько живет не всякий бродвейский мюзикл. Сюжет прост: три повара готовят свадебный банкет, время поджимает, менеджер все портит — и отправляет на кухню работать некомпетентного племянника. Музыка создается кухонными принадлежностями: актеры стучат ножами, ложками, канистрами с водой и всем, что только попадается под руку. В зрителей летят очистки еды — так что лучше выбирать места подальше от сцены.
Чеджудо
Остров вулканического происхождения — отсюда и виды, достойные не только инстаграма о путешествиях, но и фильма BBC о природе. На острове расположен музей ныряльщиц. Это особая культура: годами женщины на Чеджудо ныряют на дно моря с минимумом снаряжения (маска, небольшой мяч для устойчивости, сумка, нож), чтобы собрать ракушки, мидий и морскую капусту. В музее — все, что вы хотели знать о жизни ныряльщиц: можно увидеть дома, в которых они живут, еду, которой они питаются, инструменты, которыми предназначено забивать всевозможных морских хищников.Если получать новые знания не тянет, рекомендуем просто побродить по пещерам — здесь это природное наследие, охраняемое ЮНЕСКО. Самая известная — Ссанъёнгуль, «пещера двух драконов», образовавшаяся после извержения островного вулкана. Потом можно прогуляться по пляжу Синъян — там природа сохранилась в почти нетронутом виде, что для пляжа, как вы понимаете, большая редкость.
Модный стиль
По своему размаху арт-рынок и шопинг в Корее не уступают главным европейским столицам. В модном гиде мы собрали все самое интересное для любителей искусства и шопинга.
Район Чхондамдон
Местный ответ нью-йоркской Пятой авеню и парижской рю де Фобур-Сент-Оноре: район для тех, кто хочет потратить много денег в люксовых бутиках. Но даже если на карточке ноль, просто прогуляться по Чхондамдону тоже есть смысл. Здание каждого магазина в Чхондамдоне — само по себе произведение искусства: Dior, к примеру, сделан в виде гигантского цветка. Люксовые бутики, впрочем, не единственная достопримечательность района, здесь находится еще и Мекка для любителей современного искусства. Обязательно стоит посетить галерею SongEun Art Space, в котором выставлялись Том Вессельман, братья Чепмен, а также многие местные художники.
«Тондэмун Дизайн Плаза»
ННа месте старого стадиона «Тондэмун» с легкой руки Захи Хадид возник гигантский комплекс; строительство его обошлось в 460 миллионов долларов. Общая площадь — 86 574 квадратных метра. В этом году в фотогеничном авангардном архитектурном комплексе собрались видные деятели мира моды и стритстайл-активисты: здесь обычно проходит Сеульская неделя моды. Есть смысл отдельно прийти сюда и ночью, возле здания загораются LED-цветы — тысячи белых роз.
Прогулка по ручью Чхонгечхон
Торжество сеульской урбанистики: с тех пор как власти решили отреставрировать ручей в 2005 году, район стал одной из главных достопримечательностей Сеула. Чхонгечхон тянется через весь центр города на 11 километров. Все очень фотогенично: панорама ручья с 22 мостами, волшебными фонтанами и подсветкой. Здесь проходит главный новогодний базар, фестивали и праздники, которые собирают туристов и местных жителей. В окрестностях ручья находятся главные достопримечательности города: дворец Токсугун, Сеульская площадь, Культурный центр имени короля Сечжона, улица Инсадон, дворцы Чхандоккун и Чхангёнгун, так что после прогулки вдоль Чхонгечхона можно посетить и их.
Арт-галерея «Лиум»
Галерея расположена на горе Намсан. Один сектор отведен под корейское традиционное искусство: буддийское искусство, керамика, картины, каллиграфия. Другой — под корейское искусство начиная с 1910 года и зарубежное с середины XX века: тут выставляют в том числе и работы Фрэнсиса Бэкона.
Шопинг во всех видах
Торговый квартал Мёндон и туристическая зона «Тондэмун Фэшн Таун» — царство шопинга: там есть и моллы, и рынки. Этот же район считается самым популярным местом для свиданий. Более демократичный вариант — подземные торговые центры: там товары гораздо дешевле, чем в крупных универмагах. Но рекомендуем заранее готовить наличные — карты часто не принимают. Тем же, кому скорее интересны местные корейские дизайнеры, надо в район Хондэ — там находится университет искусств Хоник и собирается вся примодненная молодежь Сеула. Более привычный вариант — классический шопинг в районе нового делового центра: к примеру, на улице Родео-драйв.
Итэвон
Самый «некорейский» район города. Большинство жителей Итэвона — иностранцы. Здесь практически нет крупных торговых центров, зато много модных баров, клубов, барахолок, магазинов одежды. Цены значительно ниже, чем в других районах Сеула.
Музеи и тематические залы новых технологий
Самый яркий пример — Samsung D’light, выставка достижений IT-хозяйства прямо в здании Samsung Electronics. Три этажа хайтека — и поверьте, представлены тут не только смартфоны. А у LG есть LG Science Hall — зал, цель существования которого — двигать науку в массы. Даже если наука вас интересует не сильно, посмотреть советуем — интерьеры LG Science Hall напоминают декорации к «Космической одиссее» Стэнли Кубрика.
Дискотеки без звука
Модная в Сеуле история. Смотрели Помните фильм «Лобстер» Йоргоса Лантимоса? Там под техно танцевали строго в наушниках, у каждого — своя музыка. Корейцы делают так же. Каждый месяц в парке района Хондэ устраивают беззвучные вечеринки. Вот только выглядят они не так мрачно, как в «Лобстере» — толпа перекидывается воздушными шарами, а атмосфера, скорее, как на правильном рейве.
Сондо
Мини-город, считающийся особой экономической зоной. Здесь есть все: дивной красоты архитектура (чего только стоит выставочный комплекс Tri-bowl — постройка в виде трех гигантских золотых мисок), магазины, Центральный парк. В ручьях парка, к слову, течет только морская вода. А ездить по Сондо можно на водном такси.
ММСА — Национальный музей современного искусства
Да, по размерам это не Тейт Модерн, но коллекция у ММСА на самом деле достойная: здесь есть работы Энди Уорхола, Йозефа Бойса, а также именитых корейских художников вроде Пак Су Гына. И специальный зал Korean Air — авиакомпания каждый год делает с музеем по совместному проекту-выставке. В этот раз, к примеру, позвали китайцев Yingyang Group — они превратили в современное искусство традиционную каллиграфию. Расположен музей тоже крайне интересно — именно здесь в период Чосон находились различные ведомства: занимающиеся астрономией, королевской генеалогией, слежением за правильным и точным исполнением королевской воли.
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Если вы собираетесь в Корею, лететь стоит с комфортом. Это не тот рейс, на котором легко перетерпеть неудобства. От Москвы до Сеула — 6 600 километров, что значит девять часов на самолете. Korean Air осуществляет полеты на новейшем лайнере А330. Даже между креслами эконом-класса — шаг в почти метр: вытянуть ноги получится — а это, когда речь о многочасовом перелете, важно. С едой тоже полный порядок: минимум три варианта питания (а если на заказ — так и все 20). Экономить на перелетах не стоит — но и разориться на них с Korean Air вряд ли выйдет. Можно копить мили альянса SkyTeam и получать бонусные билеты.Начать путешествие
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