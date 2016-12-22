СпецпроектыЭксперимент: разыгрываем сцены из кино в настоящем такси
Сцены из известных фильмов в московском такси
Такси в кинематографе нередко становится местом действия. Но каким был бы сюжет, если бы все происходило в реальной жизни? Чтобы узнать это, в совместном проекте с «Яндекс.Такси» мы провели эксперимент: установили в машины камеры, повторили сцены из известных фильмов и посмотрели на реакцию водителей.
Все вызовы совершались в реальном времени. Водители не были заранее предупреждены о съемке и не были знакомы с пассажирами.
«Бриджит Джонс. Грани разумного», 2004
Не каждый пассажир готов прислушаться к советам водителя такси, но в нашем случае все ровно наоборот.
«Вспомнить всё», 1990
Очнувшись в московском такси в 2016 году, потерявший память герой узнает про интернет, навигаторы и памятник князю Владимиру.
«Дэдпул», 2016
Пассажир в красно-черном костюме супергероя рассуждает в такси о высоких материях.
«Секс по дружбе», 2011
Когда времени перед встречей почти нет, а навести красоту надо, сделать это можно там, где придется — в нашем случае в такси.
«Пятый элемент», 1997
Найти взаимопонимание с таксистом — не самая легкая задача, особенно если рассказывать про «большой бадабум» на языке гуманоидов.
«Час пик 3», 2007
Когда за дело берутся мастера погони, крики и стрельба — в порядке вещей.
«Яндекс.Такси» работает только с лицензированными автопарками и делает все, чтобы водители соблюдали внутренние стандарты компании. Перед тем как начать выполнять заказы, они сдают экзамен на знание нюансов и процедур сервиса, русского языка и города. Специалисты компании дистанционно проверяют состояние машины каждые три дня. Если автомобиль не соответствует требованиям, он блокируется. Сотрудники сервиса могут без предупреждения вызывать таксистов для проверки. Более того, в любой момент их может проинспектировать тайный пассажир.
На заказы, которые получает водитель, влияет его рейтинг, основанный на результатах экзаменов, оценках пассажиров, его пунктуальности и других показателях.
В Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Челябинске открыты центры обучения для водителей. Кроме того, на сайте driver.yandex.ru можно пройти обучение и тестовый экзамен.
2 600 000
проверок выполнено за год в 46 городах
1.5%
машин в месяц
отключаются от сервиса за нарушения
с 30 до 17%
уменьшилось количество нарушений
в 2016 году
26 000 000
фотографий проверено в рамках дистанционного контроля
5 минут — среднее
время подачи такси
Работа с лицензированными таксопарками
Более 100 000 000 успешных поездок
Оплата наличными или картой
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