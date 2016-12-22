«Яндекс.Такси» работает только с лицензированными автопарками и делает все, чтобы водители соблюдали внутренние стандарты компании. Перед тем как начать выполнять заказы, они сдают экзамен на знание нюансов и процедур сервиса, русского языка и города. Специалисты компании дистанционно проверяют состояние машины каждые три дня. Если автомобиль не соответствует требованиям, он блокируется. Сотрудники сервиса могут без предупреждения вызывать таксистов для проверки. Более того, в любой момент их может проинспектировать тайный пассажир.

На заказы, которые получает водитель, влияет его рейтинг, основанный на результатах экзаменов, оценках пассажиров, его пунктуальности и других показателях.

В Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Челябинске открыты центры обучения для водителей. Кроме того, на сайте driver.yandex.ru можно пройти обучение и тестовый экзамен.