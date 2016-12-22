Такси в кинематографе нередко становится местом действия. Но каким был бы сюжет, если бы все происходило в реальной жизни? Чтобы узнать это, в совместном проекте с «Яндекс.Такси» мы провели эксперимент: установили в машины камеры, повторили сцены из известных фильмов и посмотрели на реакцию водителей.

Все вызовы совершались в реальном времени. Водители не были заранее предупреждены о съемке и не были знакомы с пассажирами.

 

«Бриджит Джонс. Грани разумного», 2004

Не каждый пассажир готов прислушаться к советам водителя такси, но в нашем случае все ровно наоборот.

 

 
 
 
 

 

 

«Вспомнить всё», 1990

Очнувшись в московском такси в 2016 году, потерявший память герой узнает про интернет, навигаторы и памятник князю Владимиру.

 

 
 
 
 

 

 

 

«Дэдпул», 2016

Пассажир в красно-черном костюме супергероя рассуждает в такси о высоких материях.

 

 

 
 
 

 

 

«Секс по дружбе», 2011

Когда времени перед встречей почти нет, а навести красоту надо, сделать это можно там, где придется — в нашем случае в такси.

 

 
 
 
 

 

 

«Пятый элемент», 1997

Найти взаимопонимание с таксистом — не самая легкая задача, особенно если рассказывать про «большой бадабум» на языке гуманоидов.

 

 
 

 

 

«Час пик 3», 2007

Когда за дело берутся мастера погони, крики и стрельба — в порядке вещей.

 

 
 

 

 

Эксперимент: разыгрываем сцены из кино в настоящем такси. Изображение № 1.

 

«Яндекс.Такси» работает только с лицензированными автопарками и делает все, чтобы водители соблюдали внутренние стандарты компании. Перед тем как начать выполнять заказы, они сдают экзамен на знание нюансов и процедур сервиса, русского языка и города. Специалисты компании дистанционно проверяют состояние машины каждые три дня. Если автомобиль не соответствует требованиям, он блокируется. Сотрудники сервиса могут без предупреждения вызывать таксистов для проверки. Более того, в любой момент их может проинспектировать тайный пассажир.

На заказы, которые получает водитель, влияет его рейтинг, основанный на результатах экзаменов, оценках пассажиров, его пунктуальности и других показателях.

В Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Челябинске открыты центры обучения для водителей. Кроме того, на сайте driver.yandex.ru можно пройти обучение и тестовый экзамен.

 

 

2 600 000

проверок выполнено за год в 46 городах

1.5%

машин в месяц

отключаются от сервиса за нарушения

с 30 до 17%

уменьшилось количество нарушений

в 2016 году 

26 000 000

фотографий проверено в рамках дистанционного контроля

icon_1

icon_2

icon_3

icon_4

5 минут — среднее
время подачи такси

Работа с лицензированными таксопарками

Более 100 000 000 успешных поездок

Оплата наличными или картой

 

материал подготовлен при поддержке

Эксперимент: разыгрываем сцены из кино в настоящем такси. Изображение № 2.

 