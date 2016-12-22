СпецпроектыУспеть всё купить: Как не потеряться в торговом центре
Что купить и как развлечься в торговом центре
Первые торговые центры появились в США в конце 1940-х — начале 1950-х. Самые крупные из них — в Детройте, Сан-Диего и Нью-Йорке. Вместе с ними стал зарождаться соответствующий стиль и культура развлечений. Добирались в расположенные за городом моллы на автомобиле, почти всегда рядом с ними были огромные парковки. Планировалось, что посетитель проведет в огромной торговой галерее, где нет окон и останавливается время, целый день, пройдет по сотне магазинов, сможет перекусить в расположенной там же ресторанной зоне, а также предастся каким-то нехитрым развлечениям вроде боулинга или аттракционов.
В Россию американский формат торговых центров пришел в середине 1990-х, и до сих пор индустрия не сбавляет оборотов. Совместно с сетью торгово-развлекательных комплексов VEGAS мы разработали несколько полезных маршрутов по двум крупным российским моллам. Вместе с редактором моды SNC Игорем Андреевым и ресторанным критиком Анной Масловской рассказываем, как с пользой провести ленивый день январских каникул или не сбиться с курса, выбирая подарки в предновогодней суете.
Игорь Андреев
директор раздела «Стиль»
журнала SNC
ТРК VEGAS КАШИРСКОЕ ШОССЕ
Анна Масловская
ресторанный критик, создательница марки украшений anna.m.objects и шеф-редактор раздела "Еда" Афиша Daily
ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ
карта
Игорь Андреев
Обожаю выбирать подарки и тщательно подхожу к этому. Я стилист и всегда знаю, что точно понравится друзьям и близким, а что будет пылиться где-нибудь на полках или вообще, не дай бог, передарят. Даже в обычном супермаркете я могу провести минимум час: крутить в руках банки, изучать состав. Поиск одежды для меня — как увлекательный детектив: мне все время кажется, что от меня хотят что-то скрыть, и я должен отыскать ту самую вещь.
Подарки:
G-Star RAW
ТРК VEGAS, Каширское ш., 1-й этаж
Есть у меня один знакомый, у которого все джинсы в гардеробе только G-Star. Пытался приучить его к другим как мог, но дальше примерочных дело не продвинулось. Как раз для него я бы выбрал здесь теплую темно-синюю пуховую парку. Я был приятно удивлен, не ожидал, что так круто сядет даже на мой рост, 170 сантиметров. Еще запомнилась кепка с круглым козырьком, в стиле модных сегодня гопников и футбольных болельщиков. Но это рисковый вариант, подойдет не каждому.
Michael Kors
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., 1-Й ЭТАЖ
Сумка-шопер Michael Kors есть уже, кажется, у каждой модной москвички. Подкупает адекватное соотношение цены и качества. Правда, выбирая новогодний подарок, я бы все-таки присмотрелся к часовым новинкам бренда — как к женским, так и к мужским.
Calvin Klein Jeans
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., 1-Й ЭТАЖ
Лучший подарок мужчине — это трусы. Я серьезно: этого добра никогда не бывает много. Только не покупайте подделки в интернете — на трусах экономить не стоит. Тем более что недельный комплект CK стоит не баснословных денег.
Tous
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., 1-Й ЭТАЖ
Tous из тех магазинов, где тебе и пакетик красивый предложат, и приветливый персонал все покажет-расскажет и из-под земли достанет сережки, которые только что пришли и их не успели выложить на витрину. Стоит зайти за тонкими браслетами и золотыми кольцами — как минималистичными, так и с россыпью камней. Сам бы носил. Если среди ваших друзей есть любители безумных чехлов для телефона, то им точно понравится с фирменным мишкой Tous: громоздкий, но милый.
Converse
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., 2-Й ЭТАЖ
Лучшие кеды на свете. Видели совсем крохотные, для малышей? Представьте, как круто, когда рядом с 43-м папиным 27-й детский.
Victoria’s Secret
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., 1-Й ЭТАЖ
Белье, косметички, ванильные рюкзачки и сладкие ароматы Victoria’s Secret — страсть одной моей подруги. Для любителей розового, доброго и сексуального.
Lacoste
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., 1-Й ЭТАЖ
Если летом в Lacoste сезон поло, то зимой — мягких пуловеров из шерсти, доступных во всех цветах радуги. А еще приятная находка: оказалось, у них очень крутые шапки. Раньше никогда их не замечал, но зимой тема стала актуальной.
Super Step
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., 1-Й ЭТАЖ
С зимней обувью вечная проблема: либо теплая, либо красивая. Совместить получается у немногих. Но здесь это делать почти научились. У ребят крутая закупка Nike, ASICS и многих других брендов. Даже надоевшие ботинки Timberland в таком окружении выглядят актуально.
«Республика»
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., 1-Й, 2-Й ЭТАЖ
В магазине сейчас невероятные скидки. Книги, альбомы по искусству и все, за чем принято ходить в «Республику», можно купить дешевле, а свечки и безделушки чуть ли не в два раза.
Cook House
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., 2-Й ЭТАЖ
Даже если вы не привыкли вечно торчать на кухне, зайти сюда определенно стоит. Хоть бы и за дизайнерскими бокалами. А рождественские наборы у них — просто загляденье.
Parfois
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., 1-Й ЭТАЖ
Много вместительных и удобных кошельков по приятной цене. С принтами животных — самое то. Но моя любимая вещь — небольшая сумка-рюкзак.
Media Markt
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., 2-Й ЭТАЖ
Я уже больше пяти лет живу без телевизора, и, надо сказать, особо не хотелось его покупать. Иногда смотрю рекламу у друзей и чувствую себя так, будто бы впервые прочитал Гарри Поттера и понял, что обсуждают люди вокруг. В Media Markt акция на телевизоры: думаю, может, стоит подкопить?
Развлечения и еда
Парк Happylon
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., -1-Й ЭТАЖ
Исключительно положительные эмоции, совсем как в детстве. Но я бы все-таки избегал часов пик — например, по вечерам и в выходные: наверняка здесь все забито детьми. Если захотите вдоволь покататься, лучше приходить в первой половине дня.
Dunkin’ Donuts
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., 1-Й ЭТАЖ
Из-за коварных акций и спецпредложений уйти отсюда без коробки-другой пончиков точно не получится. Уже давно планирую завязать с углеводами, но что делать, когда у Dunkin' Donuts классный новый вкус появляется чуть ли не каждую неделю. Идешь и пробуешь как миленький.
Zafferano
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., 2-Й ЭТАЖ
Место уютное и спокойное, можно плотно поесть или же ограничиться кофе с десертом. Самое крутое — черничный пирог, очень вкусный, а вся выручка от его продажи перечисляется детским домам.
«Эдоко»
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., 2-Й ЭТАЖ
Прекрасные роллы и согревающий чай. Блюда подают не на обычной деревянной дощечке, как почти везде, а в лодочках.
Контактный зоопарк «Зверюшки»
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., 2-Й ЭТАЖ, зона bazaar
На посещение зоопарка лучше отвести не меньше 30–50 минут, ведь всех обязательно хочется посмотреть, потрогать и покормить, а за десять минут этого точно не успеть. Здесь даже есть лемур. Настоящий лемур! Можете себе представить? Очень добродушный и приветливый. Прямо напротив — удав. Сотрудники вам его повесят на шею и сделают фото. Весело будет не только с детьми, можно и одному сходить.
«Баскин Роббинс»
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., 1-Й ЭТАЖ
Здесь как раз недавно появился новый вкус, придуманный вместе с «Абрау-Дюрсо» — отличный способ освежиться после изнуряющего душу и тело шопинга и подзарядиться на остаток дня.
Аллея славы VEGAS
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., 1-Й ЭТАЖ
Специально искать аллею не придется, рано или поздно вы сами наткнетесь на звезды с автографами знаменитостей. Останется только сделать фото со звездой Моби или Брэдли Купера.
Экспресс-маршрут
С мороза святое дело забежать в Dunkin’ Donuts и перехватить горячего кофе с пончиком, а может быть, и двумя. Если времени совсем мало и подарок нужен срочно, то лучше всего идти в «Республику». Тут и книжки, и альбомы, и гаджеты вроде фотоаппарата Instax. Параллельно можно посмотреть журналы для себя. Потом рвануть на карусель или в стрелялки поиграть, у меня нет ни PSP, ни Nintendo, так что это доступная альтернатива.
карта
Анна Масловская
Уже два года я создаю ювелирные украшения, поэтому вопросов, что подарить подругам, никогда не возникает. Для девочек у меня всегда есть сережки, кольца, цепочки и браслеты anna.m.objects. Каждый сезон я придумываю что-то новое, так что проблема решена. По магазинам я хожу только в поисках подарков для мужчин. Сегодня речь, видимо, будет в основном о них.
Магазины
Crocs
ТРК VEGAS Крокус Сити 2-й этаж
Любимая обувь поваров и врачей. Очень удобная, хоть многие и считают ее уродливой. Я тоже была в числе таких, но годы меня примирили. Среди моих друзей есть несколько поваров, так что пару кроксов я бы точно подарила.
Media Markt
ТРК VEGAS Крокус Сити, 4-й этаж
Портативная колонка — универсальный подарок, пригодится каждому, даже если у человека идеальная аудиосистема дома и в машине. Стоит недорого, места не занимает, ее легко зарядить от компьютера или розетки. Мне самой на прошлый день рождения подарили — я ей не нарадуюсь до сих пор.
Monki
ТРК VEGAS, КАШИРСКОЕ Ш., 1-Й ЭТАЖ
В Monki захожу регулярно. Вариантов для подарков тут много, причем с изображениями еды, поэтому, видимо, я и вспомнила об этом магазине. Чехлы для телефона и сумочка для мелочей со смешными хот-догами, зажимы для фотографий в виде популярных во всем мире блюд. Эти безделушки я могла бы подарить друзьям: поварам, рестораторам и просто увлеченным едой людям.
Adidas
ТРК VEGAS Крокус Сити 2-й этаж
В Adidas я захожу ради линии Stella McCartney. Я, признаться, не спортивный человек, но иногда и себе что-то покупаю. Зато моя мама буквально сходит по тренировкам с ума и в зале бывает почти каждый день. Очередная форма была бы для нее обалденным подарком. Я бы выбрала что-нибудь голубое, это один из ее любимых цветов.
Organic Shop
ТРК VEGAS Крокус Сити 2-й этаж
В Organic Shop я прихожу за Weleda. К созданию этой марки приложил руку Рудольф Штайнер, основоположник антропософии. Сначала я узнала о нем, а уже потом и о марке косметики. Заинтересовалась, решила попробовать и так и продолжила покупать ее продукты. Косметика создается с учетом принципов антропософской медицины и биодинамического земледелия. Хотелось бы верить, что эти продукты производятся максимально этичным способом.
re:Store
ТРК VEGAS Крокус Сити, 1-й этаж
Здесь я бы присмотрелась к чехлам для iPad. У меня нет своего, зато у многих друзей есть. Чехлы часто портятся, так что новый никогда не помешает. А этот, как мне кажется, еще и очень красивый.
РИВ ГОШ
ТРК VEGAS Крокус Сити, 1-й этаж
Здесь лучше выбирать подарки для самых близких, дарить помаду или аромат малознакомому человеку не очень прилично, как мне кажется. Если ты не профессиональный визажист, конечно, который знает, что подойдет другому, лучше него самого. Зато прекрасно знаю, какие цвета помады предпочитают мои подруги и мама с бабушкой, здесь я никогда не ошибусь в выборе. Да и средство точно пригодится — если не сейчас, то через полгода.
Развлечения и еда
Контактный зоопарк «Белый кенгуру»
ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ, 3-Й ЭТАЖ
Это что-то невероятное! Я обожаю животных, природу, и этого мне очень не хватает в Москве. Хотя мне повезло: я живу около зоопарка, каждый день из окна вижу зубров, а когда тепло, еще и слонов. Я постоянно слышу голоса животных, и это примиряет с московской асфальтово-газовой действительностью. Возможность сходить в зоопарк, пообщаться с животными и даже их потрогать — это очень круто, мощная антистрессовая программа, лучше спа. Единственное, я переживаю, не пугает ли животных, когда столько людей хотят их потискать. Но в зоопарке уверяют, что нет.
Кинотеатр «Каро Vegas 22»
ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ, 1-Й ЭТАЖ
Я обожаю смотреть фильмы и дома, и в кинотеатрах. У меня даже появляется что-то вроде ломки, когда я не бываю в кинотеатре пару месяцев. Дело не только в попкорне и сопутствующих ритуалах. Я не знаю точно, в чем магия, но она точно есть. В VEGAS — а ехать сюда далеко — можно провести целый день, и кинотеатр — обязательный пункт моей программы.
Боулинг
ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ, 1-Й ЭТАЖ
Странная штука, что-то из детства, и вроде бы давно уже не модно, но сейчас ведь как раз можно все немодное. Я не фанат боулинга, но это командная игра, и в этом ее большой плюс. Здорово не просто разговаривать с друзьями, а делать что-то вместе.
Nobu
ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ, 1-Й ЭТАЖ
Nobu (международная ресторанная сеть, совладелец которой — Роберт Де Ниро. — Прим. ред.) — это всегда стабильное качество, хотя все, безусловно, зависит от шефа. В разных странах разные шефы. В Москве все процессы сейчас курирует Дэмиен Дювио, и часто он бывает именно в Nobu в «Вегасе». Сегодня мы его как раз там встретили. Это еще раз доказывает, что этот Nobu — не какой-то второстепенный проект на отшибе Москвы. Это ресторан, о котором заботятся, за которым присматривают, где все сделано по тем же стандартам качества.
Krispy Kreme
ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ, 1-Й ЭТАЖ
Здесь я всегда выбираю именно оригинальный пончик. Он так и называется — Original. Всем советую брать только его, потому что остальные уж слишком сладкие. Этот тоже, но он хотя бы без начинки и сверху только глазурь. Я обычно покупаю целую коробку, и это беспроигрышный вариант для любой вечеринки: их много, не нужно резать, каждый просто берет по пончику.
Cinnabon
ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ, 1-Й ЭТАЖ
Эти булочки с корицей я давно перестала есть регулярно. Но время от времени случается. Когда устал после похода по магазинам, хочется всплеска радости, и эта сладкая бомба из калорий — как раз идеально подходит.
Starbucks
ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ, 1-Й ЭТАЖ
В Starbucks я всегда беру мятный чай, не кофе. Это самый лучший продукт там, на мой взгляд. Просто мята и вода. Очень бодрит — то, что нужно в торговом центре.
Каток
ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ, 1-Й ЭТАЖ
Каждый год я пытаюсь научиться классно кататься на коньках. Пока безуспешно, но попыток не оставляю. Этот каток — еще одна возможность попрактиковаться.
Экспресс-маршрут
Забежать в Organic Shop, там всегда можно найти полезный подарок для каждого. Потом в Starbucks за бодрящим мятным чаем. И последний пункт — конечно, кино, ради фильмов я готова специально отправиться в торговый центр.
В преддверии Нового года VEGAS проводит конкурс и дарит призы
– Сфотографируйте свои ноги в любимом месте торгово-развлекательного центра
– Опубликуйте в открытом аккаунте в Instagram с 22 декабря до 23 января
– Отметьте геолокацию и хэштег #ятаквижувегас, а также подпишитесь на аккаунт @vegasmall.
Авторы десяти самых креативных фотографий получат призы: сертификаты в рестораны Эдоко, Zafferano, билеты в Крокус Сити Океанариум, Vegas City Hall, кино, каток зоопарк, сертификат на запись песни в студии музыкального ресторана «У Dяdи Макса», картинг и другие развлечения в VEGAS Крокус Сити и VEGAS Каширское шоссе.
Победителя определит жюри VEGAS с 23 до 27 января.
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