Первые торговые центры появились в США в конце 1940-х — начале 1950-х. Самые крупные из них — в Детройте, Сан-Диего и Нью-Йорке. Вместе с ними стал зарождаться соответствующий стиль и культура развлечений. Добирались в расположенные за городом моллы на автомобиле, почти всегда рядом с ними были огромные парковки. Планировалось, что посетитель проведет в огромной торговой галерее, где нет окон и останавливается время, целый день, пройдет по сотне магазинов, сможет перекусить в расположенной там же ресторанной зоне, а также предастся каким-то нехитрым развлечениям вроде боулинга или аттракционов.

В Россию американский формат торговых центров пришел в середине 1990-х, и до сих пор индустрия не сбавляет оборотов. Совместно с сетью торгово-развлекательных комплексов VEGAS мы разработали несколько полезных маршрутов по двум крупным российским моллам. Вместе с редактором моды SNC Игорем Андреевым и ресторанным критиком Анной Масловской рассказываем, как с пользой провести ленивый день январских каникул или не сбиться с курса, выбирая подарки в предновогодней суете.