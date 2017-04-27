Вскоре я поняла, что больше не могу заниматься наукой, которую выбрала. Пока обживалась, я решила, что надо бороться с депрессией. Во-первых, купила абонемент в спортзал на полгода. Во-вторых, я поняла, что могу с кем-то познакомиться. В Петербурге меня никто не знал, и я никого не знала, так что я загрузила Tinder. Я думала, что смогу встретить людей, с которыми можно просто поболтать, а если кто-то мне понравится, то у меня будет приключение с ограничением в полгода. Через месяц я познакомилась с очень симпатичным парнем. В итоге мы уже год вместе, регулярно ездим друг к другу в Москву и Питер.

Мой старт был апатичным и страшным, я переехала в Петербург, который многие считают депрессивным местом. А у меня все оказалось наоборот: сменила профессию, встретила человека, с которым я чувствую себя счастливой, и поняла, что не стоит бояться принимать решения. Любую ошибку можно исправить.