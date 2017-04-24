Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался о том, чтобы попасть бесплатно на мероприятие или хотя бы сильно сэкономить. Совместно с проектом «Спасибо от Сбербанка. Впечатления» мы собрали несколько способов того, как это сделать. Это, впрочем, не все: мы также нашли человека, который вообще ни за что не любит платить, и попросили его поделиться советами.

Сходить в кино

Чтобы посмотреть, например, «Солярис» Тарковского или фильмы «Москва — Кассиопея» Ричарда Викторова, необязательно выкладывать 500 рублей. Эти и другие картины — скажем, в честь Дня космонавтики — показывают бесплатно многие московские кинотеатры. А 17 апреля в кинотеатре «Юность» со зрителями встретился Герой Советского Союза космонавт Александр Лавейкин.
Ряд московских фестивалей также открыт — например, фильмы из программы ММКФ показывают в парках и кинотеатрах города. Бесплатно документальное кино можно посмотреть на многих музейных площадках, в том числе в Московском музее современного искусства.

Где еще бесплатно смотреть кино

Киноклуб «ЗИЛ»

Встречи проходят два раза в месяц — по пятницам в 19:00, вход по регистрации. На них показывают классические картины, проводят лекции до и обсуждения со зрителями после.

«Мир искусства»

Небольшая киноплощадка, где можно посмотреть лучшие классические картины от Кубрика до Хичкока. Бесплатные показы проходят по средам.

Библиотека киноискусства имени С. М. Эйзенштейна

Здесь показывают советское и российское кино, перед сеансами лекции читают киноведы. Вход в библиотеку по читательским билетам.

Увидеть лучших российских писателей

Регулярные встречи с современными писателями проходят в книжном магазине «Москва» на Тверской, а также в рамках различных мероприятий: фестиваля фантастики «РосКон», фестиваля Non/fiction.

Где сэкономить на покупке книг

Магазин «Фаланстер»

Хоть мы секрета и не раскроем (хотя, возможно, и раскроем), магазин «Фаланстер» по-прежнему одно из немногих мест, где книги можно купить с большой скидкой. Кроме того, здесь продаются литературные, театральные и философские журналы. Обязательное место для библиофилов и сочувствующих.

Послушать академическую музыку

Академическая музыка давно стала популярной за пределами узкого круга выпускников музыкальных школ и консерватории. Некоторые концерты, например выступления оркестра дирижера Теодора Курентзиса, стоят не менее 8–10 тысяч рублей. Разумеется, хочется послушать Густава Малера с большой скидкой, а еще лучше — вообще не платить.
Бесплатные концерты популярных музыкантов регулярно проходят в «Доме на Знаменке» — зале Школы имени Гнесиных, в Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории, а также в рамках проекта «Музыкальные среды» во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино.

Как еще сэкономить на академической музыке

Абонементы Московской консерватории

Любители академической музыки знают, что прилично сэкономить можно, купив абонемент. Главное, сделать это вовремя. По абонементу, например, вы можете послушать Моцарта, Баха, а также музыку Византии и Древней Руси (вы ведь всегда этого хотели, верно?) с большой скидкой.

Бесплатно сходить в театр

Всемирный день театра в Москве отмечают мероприятием «Ночь театров», в котором каждый год участвуют около 60 площадок, на которых посетителей бесплатно проводят за кулисы, устраивают встречи с артистами и режиссерами, читки пьес и постановки. Среди ключевых площадок — «Современник», «Ленком», «Мастерская Фоменко» и электротеатр «Станиславский».
Бесплатные постановки также показывают каждую первую субботу сезона на сцене учебного театра ГИТИСа в Малом Кисловском переулке. Там свои спектакли представляют студенты главного театрального института страны.
На свои спектакли довольно часто приглашают студенты ВГИКа. Они проходят на «Новой сцене» ВГИКа на улице Вильгельма Пика (метро «Ботанический сад»).

Сходить в музей

Каждое третье воскресенье месяца музеи департамента культуры Москвы открыты для всех. Бесплатный вход предполагает и проводящаяся уже в девятый раз ежегодная акция «Ночь музеев», которая в этом году пройдет 20 мая.
Кроме того, большинство музеев открывают свободный вход в свой день рождения и Международный день музеев, 18 мая.

Как экономить и ходить на мероприятия бесплатно, рассказывает Константин Кайро, музыкант и преподаватель.

Я всю жизнь хожу на концерты и езжу на музыкальные фестивали. При моих аппетитах часто приходится выкручиваться. Каждый год я езжу на испанский фестиваль Primavera Sound. В прошлом году попал туда бесплатно по журналистской аккредитации. Написал в одно издание: «Что, если я получу аккредитацию от вас, напишу для вас статью и возьму интервью у какого-нибудь артиста?» Они согласились. Я отправил длинное письмо в пресс-службу фестиваля, рассказал, что хочу написать репортаж, объяснил, почему это важно для России и для них и почему это должен сделать именно я. В итоге они даже не попросили никакого подтверждения от издания.

Два года назад я собрался на фестиваль в голландском Утрехте. Тогда билет мне купила одна компания, взамен я должен был написать статью для их корпоративного журнала. Я съездил, взял интервью у канадского гаражного рок-музыканта Майкла Раулта и написал небольшой дневник фестиваля.

Константин Кайро

Год назад друг позвал меня на Xiu Xiu в Петербурге. Билетов не было за месяц до концерта. Я посмотрел, какая из российских групп играла с Xiu Xiu, когда они приезжали в прошлый раз. Нашел почту менеджера американцев, написал ему: «Привет, я Макс из Motorama, мы вместе играли два-три года назад, передавай привет ребятам. Я оказался в Петербурге, не мог бы ты вписать меня в гест-лист?» Он ответил: «Да, Максим, приходи». Отчасти мной двигал спортивный интерес, хотел узнать, сработает или нет. С тех пор я часто так делаю, когда приезжает иностранная группа, которая до этого уже была в России, работает безотказно.

Как-то раз я поехал на фестиваль Sideways в Хельсинки и должен был отработать свой билет волонтером. Тогда мне написала подруга: «Садись в маршрутку и приезжай, я устрою тебя волонтером на субботу за бесплатный день в пятницу. Я приехал и на всякий случай зарегистрировался под вымышленным именем и дал левый адрес. Получил билет, сходил на фестиваль. На следующий день утром пошел в скейт-парк, а после него поздновато было идти на волонтерскую работу, в итоге мы с другом просто пролезли под забором. На работу тогда вышли все, кроме меня.

В любом случае, цель во всех этих историях – попасть на концерт, несмотря на обстоятельства. Проявив немного смекалки и фантазии, вы можете попасть не только на концерт, на который проданы все билеты, но и на закрытое мероприятие.

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