Год назад друг позвал меня на Xiu Xiu в Петербурге. Билетов не было за месяц до концерта. Я посмотрел, какая из российских групп играла с Xiu Xiu, когда они приезжали в прошлый раз. Нашел почту менеджера американцев, написал ему: «Привет, я Макс из Motorama, мы вместе играли два-три года назад, передавай привет ребятам. Я оказался в Петербурге, не мог бы ты вписать меня в гест-лист?» Он ответил: «Да, Максим, приходи». Отчасти мной двигал спортивный интерес, хотел узнать, сработает или нет. С тех пор я часто так делаю, когда приезжает иностранная группа, которая до этого уже была в России, работает безотказно.

Как-то раз я поехал на фестиваль Sideways в Хельсинки и должен был отработать свой билет волонтером. Тогда мне написала подруга: «Садись в маршрутку и приезжай, я устрою тебя волонтером на субботу за бесплатный день в пятницу. Я приехал и на всякий случай зарегистрировался под вымышленным именем и дал левый адрес. Получил билет, сходил на фестиваль. На следующий день утром пошел в скейт-парк, а после него поздновато было идти на волонтерскую работу, в итоге мы с другом просто пролезли под забором. На работу тогда вышли все, кроме меня.

В любом случае, цель во всех этих историях – попасть на концерт, несмотря на обстоятельства. Проявив немного смекалки и фантазии, вы можете попасть не только на концерт, на который проданы все билеты, но и на закрытое мероприятие.