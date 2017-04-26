СпецпроектыОжидание против реальности: Где отдыхают москвичи в пятницу вечером
10 неожиданных мест на карте города
Вы когда-нибудь задавались вопросом, где отдыхают москвичи в пятницу вечером? Чтобы узнать ответ, мы попросили «Яндекс.Такси» собрать для нас статистику поездок пользователей сервиса. Данные взяты по следующим категориям запросов: театр, концертный зал, клуб, кафе, музей, кинотеатр, ресторан. Результаты расставлены в порядке убывания: от наиболее популярного до наименее. Статистика собрана за четыре пятницы (по 7 апреля включительно) с 18:00 до 3:00.
ТРЦ «Авиапарк»
Безусловным лидером в статистике стал не какой-нибудь ночной клуб и даже не футбольный стадион, скажем, «Спартака» или новенькая арена ЦСКА, а «Авиапарк». Похоже, консюмеризм москвичей сильно уступает их тяге к развлечениям.
Бар «Луч»
Один из старейших баров в богемном дореволюционном здании бывшего электролампового завода. Много коктейлей (барная стойка — 30 метров), и неплохих, маленькое и симпатичное меню. Заведение открыл художник Евгений Митта, поэтому на стенах работы Виноградова, Дубосарского и других.
Ресторан Valenok
Помните гигантский валенок рядом с баром Motel на Цветном? Ресторан Аркадия Новикова, как несложно догадаться, рядом с ним, в кирпичном здании. Если соберетесь (предупреждаем: дорого!), рекомендуем борщ, пирожки и овощные закуски.
Метро «Парк культуры»
С большой долей вероятности под абстрактным метро «Парк культуры» следует понимать непосредственно парк Горького. Немудрено — в музее «Гараж», например, буквально недавно открылась Триеннале российского современного искусства.
Концертный зал «Известия Hall»
Здесь без сюрпризов — в концертном зале выступали и выступают популярные музыканты: от Луны до Натали Имбрульи. Неудивительно, что многие заказы в пятницу именно туда.
Buddha-Bar
Buddha-Bar в Москве — это большой зал, интерьер которого напоминает рестораны в китайских боевиках 1990-х; в центре зала — предсказуемо — громадная статуя Будды. Выступают в баре музыканты в жанре бурлеск и любители расслабляющих ритмов.
ТРЦ «Реутов Парк»
Другой оазис потребительства, на этот раз в чуть менее очевидном Реутове, тоже, оказывается, пользуется у москвичей популярностью. Понимаем: десятизальный кинотеатр, рестораны и магазины на любой вкус.
Клуб Icon
Один из последних бастионов уходящего в прошлое гламура 1990-х. Сразу оговоримся: рядом находится несколько популярных заведений, в том числе и бар «Стрелка», поэтому приходится частично ставить под сомнение чистоту статистики.
Отель Palmira Business Club
Мы, признаться, слегка удивлены, что отель Palmira Business Club попал в статистику, хоть он и не на первых местах. Можем только предположить, что москвичи решили отправиться в пятницу вечером в спа-центр.
BagaBar
Еще одно неочевидное место: круглосуточный индийский ресторан на Пятницкой. Цитата с официального сайта заведения: «Островок Индии c неподражаемым интерьером, где радуют глаз не только статуи Ганеши и Шивы, но и национальная атрибутика культуры».
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