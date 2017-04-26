Вы когда-нибудь задавались вопросом, где отдыхают москвичи в пятницу вечером? Чтобы узнать ответ, мы попросили «Яндекс.Такси» собрать для нас статистику поездок пользователей сервиса. Данные взяты по следующим категориям запросов: театр, концертный зал, клуб, кафе, музей, кинотеатр, ресторан. Результаты расставлены в порядке убывания: от наиболее популярного до наименее. Статистика собрана за четыре пятницы (по 7 апреля включительно) с 18:00 до 3:00.