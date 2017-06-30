СпецпроектыДворник или глава управы: Кто и за что отвечает в Москве
Куда жаловаться, если не вывозят мусор, в подъезде нет света или не можете записаться в поликлинику
Часто мы проходим мимо ямы на дороге или сломанной скамейки в парке, думая, что ничего не можем сделать. Но так ли это? На самом деле участвовать в жизни города, помогая ему становиться лучше с каждым днем, очень просто. Совместно с порталом «Наш город» мы подготовили тест про некоторые городские нарушения и пути их устранения. Правильных ответов может быть один или несколько; посмотрим, как хорошо вы знаете структуру города.
Твой город — твой контроль.
В бюрократической машине большого города легко потеряться. Но теперь не нужно искать адреса и телефоны инстанций, стоять в очередях и собирать кипы бумаг. Достаточно иметь смартфон или ноутбук — портал «Наш город» все сделает за вас. За восемь рабочих дней с момента отправки сообщения вы получите подтверждение решения проблемы или конкретный срок ее устранения. А если по каким-то причинам она не решена должным образом, вы сможете одним кликом направить опровержение. Благодаря порталу уже более пяти лет каждый житель может контролировать состояние дворов, дорог и парков нашего города.
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