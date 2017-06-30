Часто мы проходим мимо ямы на дороге или сломанной скамейки в парке, думая, что ничего не можем сделать. Но так ли это? На самом деле участвовать в жизни города, помогая ему становиться лучше с каждым днем, очень просто. Совместно с порталом «Наш город» мы подготовили тест про некоторые городские нарушения и пути их устранения. Правильных ответов может быть один или несколько; посмотрим, как хорошо вы знаете структуру города.