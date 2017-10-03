Бег часто называют монотонным видом спорта. Но он может быть разнообразным, под любое настроение: медитативным, скоростным, познавательным, веселым, немного дерзким, расслабляющим, вдумчивым или на пределе возможностей. Сезон с окончанием лета не закрывается, бегать можно как осенью, так и зимой. Вместе с Nike мы придумали десять маршрутов с плейлистами, по которым нам самим хочется пробежать. Кроме того, рассказали о дружелюбных местах для бегунов с приложением NRC: можно оставить вещи, бесплатно выпить воды, зарядить телефон, подключиться к Wi-Fi или переодеться. Найти такие точки просто — они отмечены наклейками NRC. Воспользоваться любым сервисом можно бесплатно, просто показав часы или телефон с активной пробежкой в приложении Nike Running Club. А если хотите присоединиться к совместной пробежке с тренерами NRC, перейдите по ссылке.