Качество и количество молока зависит от того, в каких условиях росли и живут коровы. Вместе с «Простоквашино» мы съездили на молочную ферму в Липецкую область и выяснили, где коровам живется лучше и другие любопытные факты.
Роман Панфилов, директор фермы «Вербиловское»
Животных мы не покупаем, разводим сами. На ферме «Вербиловское» 1 200 коров, содержатся они без привязи. До двух месяцев после рождения телята живут в комфортных загончиках. Животные находятся на расстоянии полуметра друг от друга: если один теленок вдруг заболеет, то другой не заразится от него.
Телята очень любопытны — общаются не только друг с другом, но и с фермерами. Это означает, что коровы хорошо себя чувствуют, не боятся людей. Мы относимся к животным с любовью.
Мы наблюдаем, как телята развиваются, сколько едят. Когда работник ухаживает за телятами, он постепенно привязывается к ним — и нередко дает имена. У коров хорошая память — они запоминают свои клички, лица фермеров.
Около пяти утра у нас чистят кормушки и насыпают новый корм. Потом каждые полтора часа специальная машина ровняет корм, который животные сдвинули с места. У них всегда есть доступ к нему, но коровы не переедают — знают, когда остановиться.
У наших животных сбалансированная диета из 10–15 кормов. Качество такой пищи стабильное, в то время как химический состав травы может сильно отличаться в зависимости от сезона. Важно, чтобы животные правильно питались — от этого зависит вкус и качество молока «Простоквашино».
Коровы требуют профессионального ухода, за ними наблюдают ветврачи. Дважды в год им подрезают копыта — без такого «коровьего педикюра» животные будут хромать.
Также важно сохранять комфортную для животных температуру — больше 20 градусов тепла могут привести к стрессу, поэтому в коровниках установлены автоматические вентиляторы.
Мы заботимся не только о физическом, но и психологическом здоровье телят, никогда не применяем к ним силу. Это, во-первых, негуманно, во-вторых, тоже стресс для коровы.
Всего в день корова ест семь-девять часов, примерно столько же времени она пережевывает корм и отдыхает. При этом спит она всего лишь 20 минут — так заложено природой. Три раза в сутки корова ходит на карусель, то есть на дойку.
Оборудование для дойки регулярно моется и дезинфицируется. После молоко охлаждается, а затем попадает на завод, где производятся продукты «Простоквашино».
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