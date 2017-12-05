Животных мы не покупаем, разводим сами. На ферме «Вербиловское» 1 200 коров, содержатся они без привязи. До двух месяцев после рождения телята живут в комфортных загончиках. Животные находятся на расстоянии полуметра друг от друга: если один теленок вдруг заболеет, то другой не заразится от него.