Прогнозы футурологов стремительно сбываются на наших глазах: дополненная и виртуальная реальность, умная одежда, электронные помощники вроде Siri, самоуправляемые машины. С темпами развития научно-технического прогресса и до колоний на Марсе недалеко. Однако что вы знаете о достижениях этого самого прогресса? Вместе с системой умного дома Life Control «Мегафона» мы предлагаем угадать, существует описанная технология или нет. Маркер на упаковке продуктов, который определяет, свежая еда или нет. Есть такое? Есть конечно. Звучит правдоподобно, но, скорее всего, нет. Правильный ответ: Есть конечно. Комментарий: Такую упаковку придумали ученые из Университета Брунеля в Англии. Называется она Bump Mark. Как это работает? Этикетка на упаковке постоянно реагирует на состояние вашей еды. Все, что вам нужно сделать, — провести пальцем по поверхности этикетки. Если она гладкая, значит. все в порядке. Если шероховатая, то ваша еда уже испортилась, ее пора выбрасывать. Ученые создали устройство, которое позволяет читать мысли вашего пса. Нет такого. Если бы было, то мы бы уже давно знали. Есть. Правильный ответ: Нет такого. Если бы было, то мы бы уже давно знали. Комментарий: В 2013 году ученые из шведского города Мальмё запустили краудфандинговую кампанию: обещали к маю 2014-го сделать специальный ошейник, который читает мысли вашего пса. По их замыслу, устройство будет анализировать мысли животных, находить паттерны и переводить все на английский. Разумеется, на простейшем уровне: «я хочу есть», «ты где?», «я устал» и так далее. Крупные медиа сделали публикации. Шведы собрали 22 664 доллара. Но с мертвой точки дело так и не сдвинулось. Никакого ошейника нет. А есть ли ключи, которые позволят курьерам открыть вашу входную дверь, пока вас нет дома? Нет, мало того, что это абсурд, это еще и опасно. Есть, ничего абсурдного. Правильный ответ: Есть, ничего абсурдного. Комментарий: Вы, возможно, удивитесь, но есть. Именно так Amazon хочет доставлять товары покупателям, даже когда никого нет дома. Называется система Amazon Key. Представляет собой специальный замок и камеру наблюдения. Стоит это 249,99 доллара. У двери курьер будет сканировать смартфоном штрихкод посылки, чтобы получить разрешение войти. Система откроет дверь и включит камеру. Курьер доставит посылку и уйдет. Хозяева в режиме реального времени смогут все посмотреть на смартфоне. А если захотят, смогут заблокировать доступ в свой дом. Умный контейнер мусора, который сканирует выкидываемые продукты и добавляет их в шопинг-лист будущих покупок. Есть. Ерунда какая-то. Нет такого. Правильный ответ: Есть. Комментарий: Есть. Называется Eugene Smart Trash Scanner, стоит 90 долларов. Устройство сканирует штрихкоды. Все в режиме реального времени переносится в приложение на вашем смартфоне. А что дальше? Дальше вы можете добавить продукты в шопинг-лист. Для особо ленивых можно приобрести продукты онлайн. Правда, работает приложение, как вы, вероятно, уже догадались, в США. Искусственный интеллект, который будет говорить со мной, как в фильме «Она» Спайка Джонса. Вряд ли. Есть. Правильный ответ: Вряд ли. Комментарий: Правильный ответ — нет. В фантастической мелодраме герой Хоакина Феникса влюбляется в операционную систему «Саманта», основанную на искусственном интеллекте. Фильм получил «Золотой глобус» и «Оскар», а вот устройства такого пока нет. А есть ли фуд-гидратор, как в фильме «Назад в будущее»? Так, чтобы положить туда мини-пиццу, а через несколько секунд получить нормальное полноразмерное блюдо. Вроде обещали, но вряд ли придумали. Да, причем давно. Правильный ответ: Вроде обещали, но вряд ли придумали. Комментарий: Нет. Этот гаджет, к сожалению, пока не изобрели. Самошнурующиеся кроссовки вот есть. Ховерборд тоже есть. А вот фуд-гидратор ученые хоть и обещали, но пока не придумали. Как насчет обоев, вырабатывающих энергию с помощью фотосинтеза? Утка. Нет такого. Есть! Правильный ответ: Есть! Комментарий: Представьте себе, есть и такое. Изобрела такие обои команда ученых из Кембриджа. Делают их с помощью струйной печати. Вместо чернил — цианобактерии, благодаря которым и происходит фотосинтез. Обои одновременно могут быть солнечными батареями и биоаккумуляторами. Кусок обоев размером с айпэд способен питать диодную лампочку. А есть ли устройство управления гаджетами с помощью жестов? Хммм, вряд ли. Да, наверняка уже сделали такое. Правильный ответ: Да, наверняка уже сделали такое. Комментарий: Есть! Компания Bixi собрала на Kickstarter достаточно денег и сделала свой проект. Все просто: устройство позволяет управлять жестами планшетами, смартфонами и другими гаджетами. Это небольшой шестиугольный девайс, который отслеживает жесты. Ну хорошо. А есть ли датчик ухода за растениями? Проще простого. Конечно есть, причем довольно давно. Звучит правдоподобно, но вряд ли. Правильный ответ: Проще простого. Конечно есть, причем довольно давно. Комментарий: Конечно есть. Причем таких гаджетов для дома полно. Взять, например, датчик ухода за растениями Life Control. Гаджет измеряет и сообщает вам об уровне влажности почвы, освещенности растений и температуре. Так, например, всегда будет понятно, когда нужно полить растение и, скажем, выставить на солнце или убрать в тень. Управлять датчиком можно либо через приложение на смартфоне, либо через браузер на ноутбуке. Удобно, да? Система умного дома Life Control упрощает жизнь: свет в коридоре появляется сам, когда вы открываете дверь, а умная розетка включает обогреватель, если холодно. Хаб объединяет устройства в единую экосистему, управлять которой можно через приложение на смартфоне или на сайте. Умная лампа 1150 ₽ Купить Датчик ухода за растениями 2690 ₽ Купить Центр умного дома 4445 ₽ Купить Датчик движения 1550 ₽ Купить Фитнес-трекер 2590 ₽ Купить Геотрекер 4790 ₽ Купить Датчик качества воздуха 3390 ₽ Купить Умная розетка 1990 ₽ Купить Wi-fi камера 3990 ₽ Купить Датчик дыма 2390 ₽ Купить Датчик открытия и закрытия 1490 ₽ Купить Датчик протечки воды 2690 ₽ Купить Умная лампа 1150 ₽ Купить Центр умного дома 4445 ₽ Купить Датчик движения 1550 ₽ Купить Фитнес-трекер 2590 ₽ Купить Датчик ухода за растениями 2690 ₽ Купить Геотрекер 4790 ₽ Купить Датчик качества воздуха 3390 ₽ Купить Умная розетка 1990 ₽ Купить Wi-fi камера 3990 ₽ Купить Датчик дыма 2390 ₽ Купить Датчик открытия и закрытия 1490 ₽ Купить Датчик протечки воды 2690 ₽ Купить Материал подготовлен при поддержке
КомментарииПодписаться