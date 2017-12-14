Прогнозы футурологов стремительно сбываются на наших глазах: дополненная и виртуальная реальность, умная одежда, электронные помощники вроде Siri, самоуправляемые машины. С темпами развития научно-технического прогресса и до колоний на Марсе недалеко. Однако что вы знаете о достижениях этого самого прогресса? Вместе с системой умного дома Life Control «Мегафона» мы предлагаем угадать, существует описанная технология или нет.