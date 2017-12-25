Технофобия, согласно словарю, — страх перед новыми технологиями и техническим прогрессом. Причем явление это берет начало отнюдь не в XX веке, как думают многие. Так, например, группа английских ткачей в 1675 году уничтожила машины, которыми их заменили на рабочих местах. К 1727-му порча стала явлением настолько распространенным, что парламент назначил за это наказание — смертную казнь. Вместе с банком «Открытие», который предлагает клиентам новую технологию перевода денег по фотографии, мы составили тест, чтобы выяснить, являетесь ли вы противником всего передового или нет.