Накануне Нового года ленты соцсетей выглядят празднично-удручающе: бесконечная галерея одинаковых елок, огней, блесток и инсталляций. Меняются только декорации, содержание почти всегда неизменно. Вместе с OPPO мы отобрали самые популярные в Москве места для селфи и рассказываем, что делать, чтобы ваш кадр отличался от сотни других. И конечно, чего точно делать не надо ни при каких обстоятельствах.
Фотографии сделаны на смартфон OPPO F5 6GB.
Елка на Красной площади
Не надо: Вы когда-нибудь были у Пизанской башни, Лувра или, скажем, египетских пирамид. Классические туристические фотографии и есть ваше руководство к действию: встаньте впереди объекта и подставьте ладонь так, как будто ель у вас в руках. Желательно при этом еще и промахнуться.
Надо: И все же оставьте эти развлечения свадебным фотографам. А сами встаньте ближе к ели и снимите селфи снизу — с этого ракурса будет видно и вас, и нарядное дерево, простирающееся вверх.
Настройки камеры: SelfieTune — 1, глубина резкости — автоматическая, фильтр — естественный
Каток на ВДНХ
Не надо: Самый большой искусственный каток в мире, несмотря на свою заезженность во всех смыслах, достойное место для зарисовки на тему «зимние радости». Ваше guilty pleasure — ваше дело. Однако, что бы вы ни делали, избегайте популярного жанра «это я, а сзади каток, но его не видно».
Надо: Считается, что селфи лучше снимать сверху — так глаза кажутся больше, а лицо уже. Каток — точно тот случай, когда таким правилом стоит воспользоваться. Снимайте себя сверху под углом, чтобы и лед под ногами, и ваши сияющие глаза были видны.
Настройки камеры: SelfieTune — 3, глубина резкости — автоматическая, без фильтра
Олени у ГУМа
Не надо: Селфи с новогодними оленями, на которых видны только бока или края рогов животных, — напрасный труд.
Надо: Если уж встали возле оленя — делайте его полноценным участником фотосессии. Это не значит, что на искусственное животное надо забраться, можно просто снять c ним совместный портрет. Самоирония и естественность — новый черный, впрочем, уже не первый сезон.
Настройки камеры: SelfieTune — автоматический, глубина резкости — автоматическая, без фильтра
Новый год дома
Не надо: Новый год — это, как правило, шампанское, оливье, «Голубой огонек» и мишура. Поэтому и фотографии с домашних празднеств похожи как на подбор — вы за столом в центре всей этой приятной атрибутики. В кадр, помимо вашего лица, влезла рука (так, чтобы все понимали: это селфи), грязная тарелка и обрубленная елка на фоне. Не будьте этим человеком, если, конечно, вы не готовите арт-проект про современный китч.
Надо: Раз уж вы снимаетесь дома и есть время попозировать, подойдите к вопросу творчески. Например, обмотайтесь гирляндой с горящими огоньками и выключите свет.
Настройки камеры: SelfieTune — автоматический, глубина резкости — 1, без фильтра
Рождественская ярмарка
Не надо: Вы на рождественской ярмарке и делаете глоток глинтвейна с таким блаженством, как будто пьете амброзию. На лице неестественная улыбка, на фоне — Кремль, поэтому все вместе это выглядит как стоковая фотография или реклама ближайшего ларька.
Надо: Сзади вас ярмарка, и это само по себе красиво, поэтому вам осталось лишь не быть слишком серьезным — праздник все-таки, да и в руках у вас глинтвейн.
Настройки камеры: SelfieTune — 2, глубина резкости — автоматическая, без фильтра
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