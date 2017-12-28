Не надо: Новый год — это, как правило, шампанское, оливье, «Голубой огонек» и мишура. Поэтому и фотографии с домашних празднеств похожи как на подбор — вы за столом в центре всей этой приятной атрибутики. В кадр, помимо вашего лица, влезла рука (так, чтобы все понимали: это селфи), грязная тарелка и обрубленная елка на фоне. Не будьте этим человеком, если, конечно, вы не готовите арт-проект про современный китч.