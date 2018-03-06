«Владеть машиной в городе дорого и немодно», — твердит коллективное бессознательное. Современные сервисы — каршеринг, такси — будто бы подталкивают горожан к отказу от собственной машины. Но без нее вряд ли сорвешься среди ночи в Петербург или поедешь с друзьями в автопутешествие по Европе. Да и просто водить свою машину нравится очень многим. Плата за свободу — необходимость каждый год ездить на шиномонтаж, делать ТО, а в случае поломок терять время и деньги в сервисах. Но делать это самому сейчас не обязательно. Вместе с автоконсьержем Alfred мы выяснили, как автовладельцы могут решить свои самые главные проблемы. Любой вызов Alfred стоит 2 тысячи рублей, а с промокодом The Village вы получите скидку 50%.