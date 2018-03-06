СпецпроектыКак не разориться на ремонте автомобиля
10 проблем, с которыми не обязательно справляться самому
«Владеть машиной в городе дорого и немодно», — твердит коллективное бессознательное. Современные сервисы — каршеринг, такси — будто бы подталкивают горожан к отказу от собственной машины. Но без нее вряд ли сорвешься среди ночи в Петербург или поедешь с друзьями в автопутешествие по Европе. Да и просто водить свою машину нравится очень многим. Плата за свободу — необходимость каждый год ездить на шиномонтаж, делать ТО, а в случае поломок терять время и деньги в сервисах. Но делать это самому сейчас не обязательно. Вместе с автоконсьержем Alfred мы выяснили, как автовладельцы могут решить свои самые главные проблемы. Любой вызов Alfred стоит 2 тысячи рублей, а с промокодом The Village вы получите скидку 50%.
Отвезти машину в сервис
Чтобы вы не мучились в ожидании на станции техобслуживания где-нибудь в промзоне, Alfred отвезет машину сам. На время транспортировки ее застрахуют от любых неприятностей на 5 миллионов рублей. После ремонта компания проверит качество работ и вернет автомобиль.
Пройти техобслуживание
Техническое обслуживание не самая приятная процедура. Нужно заранее купить запчасти или переплатить за них в автосервисе и снова потратить в ожидании уйму времени. Alfred отвезет машину на ТО вместо вас в том числе к официальному дилеру и закажет детали по ценам интернет-магазинов.
Поменять резину
В высокий сезон на смену резины придется записываться за неделю и платить намного больше. Возможно, придется провести полдня в тесной комнатке с засаленными диванами и телевизором, прикрученным к потолку. Лучше доверить машину автоконсьержу и заняться чем-то приятным.
Завести машину
Зимнее холодное утро, вы торопитесь на работу, садитесь за руль, а машина не заводится. Причины могут быть разными — от включенной лампочки в салоне до проблем с электрикой. Alfred быстро приедет и устранит проблему.
Сделать ремонт без переплат
Если проблема оказалась серьезной и решить ее на месте нельзя, Alfred отвезет автомобиль в автосервис. Туда, где делают ремонт без накруток и навязанных ненужных услуг. Компания работает с партнерами, которые не придумывают несуществующие проблемы. Ее сотрудник присутствует при диагностике и следит за качеством работы.
Вернуть автомобиль из аэропорта
Если хотите доехать до аэропорта на своей машине, но не хотите оставлять ее на парковке, водитель заберет ваш автомобиль и отвезет его обратно к дому. Можно сообщить дату возвращения в Москву, время прилета и номер рейса — водитель приедет за вами на вашей машине.
Помыть машину
Нет времени помыть машину, а пора бы — пишите в телеграм Alfred, и вам точно помогут. Там выберут мойку по вашему вкусу (например, найдут детейлинг-мойки), отвезут туда автомобиль и вернут в удобное время и место.
Купить запчасти после аварии
Машина попала в аварию, и хочется сэкономить на ремонте? В Alfred помогут найти подержанные детали для ремонта в хорошем состоянии. И установят их в хорошем автосервисе.
Сделать новые ключи
Уехали за город и потеряли ключи от машины? Ждать новый ключ от дилера придется минимум месяц. В Alfred сделают новые ключи за пару дней и вернут вас с автомобилем в Москву.
Перегнать машину в другой город
Вы решили переехать, но нет времени перегнать машину. Alfred застрахует и доставит автомобиль в любую точку мира. При этом услуга Alfred обойдется все в те же 2 тысячи рублей.
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