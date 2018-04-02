По статистике Avito можно проследить различные тренды. В 2016 году на сайте продано 27 ферм для майнинга, а в 2017-м — уже 2 884.

Почему?

В упрощенном виде блокчейн — это распределенная база данных. Это, собственно, блоки информации, которые связаны между собой и хранятся в одном и том же виде на компьютерах участников. Поскольку все участники хранят одну и ту же информацию, ее нельзя изменить, удалить или переписать. Так, блокчейн выступает гарантом транзакции, явления, факта, которые произошли и были зафиксированы. Что это означает на практике и какие у блокчейна есть воплощения, кроме биткойна?

Умные контракты

Россиянин Виталик Бутерин в возрасте 20 лет совершил революцию, основав компанию Etherium и предложив к финансовой транзакции умный контракт. Он описывает ситуации «если случилось А, то последует В» — например, если деньги пришли, то товар будет немедленно отгружен. Контракт не требует третьего лица и исполняется сам по себе. Технология исключает случаи ошибок или мошенничества.

Электронный паспорт

Есть мнение, что электронный паспорт на основе блокчейна заменит все наши документы: паспорт, водительское удостоверение, карточки и даже пароль на компьютере. Энтузиасты блокчейна говорят, что у нас будет только один документ — этот самый блокчейн, который будет храниться на открытом ресурсе, а мы будем использовать его кусочки в зависимости от ситуации. Также на этом открытом ресурсе будут автоматически фиксироваться данные о рождении, бракосочетаниях и смерти людей.

Государственное управление и учреждения

Государственные реестры — то, где может особенно пригодиться блокчейн. Записи о покупке и продаже земли, недвижимости могут надежно храниться в блокчейне. Эта технология исключает коррупцию, потому что здесь отсутствует третье лицо, которое эти записи может подделать или удалить.

Интересные возможности открываются также для процедуры голосования и противодействия подтасованным выборам. С помощью блокчейна каждый проголосовавший гражданин может подтвердить, за кого он голосовал и что его голос был засчитан.