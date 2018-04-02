Показное потребление, которое призвано сообщить о статусе человека, уходит в прошлое. Миллениалы обращают внимание на то, насколько этичным было производство, каких ценностей придерживается бренд и как вписывается в их образ жизни.
Влиятельный журнал Time назвал концепцию sharing economy одной из десяти идей, которые изменят мир. Что же это значит и как изменит мир? А значит это, что вам больше не нужно покупать вещь, можно просто взять в аренду. И сервисов, которые устроены по такой системе, сотни и тысячи: каршеринг, аренда частного жилья и многое другое. Какая же польза от экономической модели, основанной на бартере? Вы снижаете негативное воздействие на окружающую среду за счет сокращения количества товаров, которые нужно произвести. Меньше товаров — меньше промышленного загрязнения. Повышается качество обслуживания за счет системы рейтингов. Снижается стоимость товаров — вам, например, не нужно покупать дрель, можно ее просто позаимствовать. В конце концов, люди получают доступ к товарам, которые иначе не смогли бы приобрести.
Потребительство в современном мире стало своего рода идеологией. Акт покупки для потребителя становится важнее, чем сам товар. Так как наше общество построено вокруг потребительства, один из лучших способов помочь собственному кошельку и сохранить окружающую среду — это покупать подержанные вещи. Площадки с частными объявлениями, барахолки, секонд-хенды дают вторую жизнь товарам с длительным сроком службы, которые могут принести пользу другому.
Зачем это все? Во-первых, б/у, как правило, дешевле на 30–70 %, что позволяет сэкономить деньги на другие, важные расходы. Во-вторых, согласно исследованию IVL, люди, которые покупали подержанные товары — а это все, от мебели до автомобилей, — загрязняли атмосферу на 12,5 миллиона тонн CO2 в год меньше — это примерно равно 1 100 полетам Airbus A380 вокруг света. Они не покупали новые вещи и не выбрасывали старые на свалку, тем самым внося свой вклад в сохранение окружающей среды.
Количество пластика, который не попадают в переработку, огромно. В нынешней экономике удобства люди привыкли приобретать запакованные в разовую упаковку товары. При этом содержащийся в пластике ВРА может угрожать здоровью человека. Поэтому многие страны ввели обязательную оплату за пластиковые пакеты в магазинах, а люди осознанно выбирают жизнь без пластика — как для сохранения планеты, так и ради собственного здоровья. Все больше брендов поддерживают идею переработки в повседневной жизни, расставляя в своих магазинах пункты приема использованной одежды, которую можно обменять на скидочные ваучеры, как, например, в H&M.
Некоторые критики говорят, что sharing economy преуспела, потому что в реальной экономике были проблемы. То есть люди просто-напросто пытаются заполнить дыры в своем бюджете творчески и во многих случаях становятся частью sharing economy, потому что недавно потеряли работу. Например, указывают критики, Uber повысил мобильность городов и дал возможность многим подработать. Но в то же время у таксистов ухудшились условия труда, зарплата стала меньше и нет социальных гарантий.
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