В прошлом году вместе с Avito мы вспомнили главные события уходящего десятилетия. С тех пор появились десятки прогнозов о том, что будет в тренде в этом году. Поэтому мы попросили читателей The Village выбрать главные тенденции 2018-го и рассказали, что может пойти не так.

Тренды 2018: выбор читателей The Village

«Уродливая мода»
10%
Блокчейн
18%
FIFA 2018 в России
9%
Искусственный
интеллект
14%
Голосовые
технологии
11%
Ответственное
потребление
11%
Дополненная
реальность (AR)
8%
Тренд на всё
натуральное
12%
Стиль mid-century
modern в интерьере
3%
Космический туризм
Илона Маска
4%
Тренды 2018
1 из 5
Блокчейн
18%
По статистике Avito можно проследить различные тренды. В 2016 году на сайте продано 27 ферм для майнинга, а в 2017-м — уже 2 884.
тренды 2018
1/5
блокчейн
Почему?
В упрощенном виде блокчейн — это распределенная база данных. Это, собственно, блоки информации, которые связаны между собой и хранятся в одном и том же виде на компьютерах участников. Поскольку все участники хранят одну и ту же информацию, ее нельзя изменить, удалить или переписать. Так, блокчейн выступает гарантом транзакции, явления, факта, которые произошли и были зафиксированы. Что это означает на практике и какие у блокчейна есть воплощения, кроме биткойна?
Умные контракты
Россиянин Виталик Бутерин в возрасте 20 лет совершил революцию, основав компанию Etherium и предложив к финансовой транзакции умный контракт. Он описывает ситуации «если случилось А, то последует В» — например, если деньги пришли, то товар будет немедленно отгружен. Контракт не требует третьего лица и исполняется сам по себе. Технология исключает случаи ошибок или мошенничества.
Электронный паспорт
Есть мнение, что электронный паспорт на основе блокчейна заменит все наши документы: паспорт, водительское удостоверение, карточки и даже пароль на компьютере. Энтузиасты блокчейна говорят, что у нас будет только один документ — этот самый блокчейн, который будет храниться на открытом ресурсе, а мы будем использовать его кусочки в зависимости от ситуации. Также на этом открытом ресурсе будут автоматически фиксироваться данные о рождении, бракосочетаниях и смерти людей.
Государственное управление и учреждения
Государственные реестры — то, где может особенно пригодиться блокчейн. Записи о покупке и продаже земли, недвижимости могут надежно храниться в блокчейне. Эта технология исключает коррупцию, потому что здесь отсутствует третье лицо, которое эти записи может подделать или удалить.
Интересные возможности открываются также для процедуры голосования и противодействия подтасованным выборам. С помощью блокчейна каждый проголосовавший гражданин может подтвердить, за кого он голосовал и что его голос был засчитан.
Что может пойти не так?
Уже сейчас можно увидеть сложности, которые испытывает биткоин. О них рассказывает частный инвестор в ИИ-стартапы Антон Антич: «Сейчас бум ICO, все хотят выпустить свой токен и привязать его к стоимости компании вместо акций. Стартапы получают до 100 миллионов долларов в криптовалюте на стадии одной презентации. Создается пузырь, подобный тому, который был в 2000-х с доткомом. Цена биткоина росла до декабря прошлого года, а сейчас падает — этот график полностью повторяет типичный пузырь, от „тюльпановой лихорадки“ XVII века до дотком-бума. Помимо этого, обналичить биткоин сейчас сложно из-за громоздкости процедур на криптобиржах, которые гораздо неудобнее, чем у классических брокеров. Не стоит забывать и об ограниченной эмиссии биткоинов: всего их может быть 21 миллион, а сейчас выпущено уже 17 миллионов, майнить новые блоки становится сложнее.
Еще одна проблема — это гигантский файл биткоина, который постоянно растет, обычные пользователи скоро просто не смогут хранить весь файл. Это может привести к дополнительной централизации, что противоречит идее биткоина. В результате этого скорость транзакций медленная — семь в секунду, в то время как Visa процессирует 2 тысячи транзакций в секунду. Технология отстает от хайпа вокруг нее».
Среди других опасений — майнеры могут объединиться и контролировать биткоин, и он перестанет быть независимым, как задумывался (сейчас 80 % майнеров находятся в Китае); майнеры тратят такое количество электричества, которого бы хватило на освещение небольшого города, — и часто впустую.
Факты
1
Первая реальная покупка за биткоины была осуществлена в 2010 году. Тогда была куплена пицца за 10 тысяч биткоинов. Сейчас один биткоин стоит 480 тысяч рублей.
2
Университет Никосии на Кипре был первым, кто начал принимать биткоины к оплате.
3
Начиная с апреля 2017 года биткоин является узаконенным методом оплаты в Японии.
По статистике Avito можно проследить различные тренды. В 2016 году на сайте продано 27 ферм для майнинга, а в 2017-м — уже 2 884.
тренды 2018
1/5
блокчейн
Тренды 2018
2 из 5
Искусственный
интеллект
14%
Самообучающаяся нейросеть Avito помогает находить товары по фотографии и модерировать порядка 1,5 миллиона версий объявлений в день.
тренды 2018
2/5
искусственный интеллект
Почему?
Говорить об искусственном интеллекте в будущем времени не совсем верно, потому что он уже существует, и то, что стоит обсуждать сегодня, — это скорость изменений, которые он несет.
Позитивный баланс между личной жизнью и карьерой
Благодаря ИИ работа перестанет быть рутинной, останется больше времени на творчество и в целом на себя. А рабочий день сократится до шести часов. Согласно отчету Fujitsu, в 2025 году 50 % трудоспособных людей в западном мире будут фрилансерами. Навык, экспертиза и стоимость, которую человек может создать, станут важнее, чем его позиция в компании. Рынок труда станет гибким и открытым для диалога с работником. Эти изменения облегчат жизнь многим: матерям, которым нужно совмещать работу с заботой о детях; взрослым детям, которым нужно заботиться о стареющих родителях; людям, которые хотят просто радоваться жизни и иметь больше времени на хобби.
Персонализация взаимодействия с миром, wearable technology и интернет вещей
Мы уже привыкли к индивидуально подобранным рекомендациям книг, музыки и новостей. С развитием ИИ не только социальные сети, но также банки, поликлиники и даже кофемашины в офисе будут все про вас знать. Уже сегодня магазин Amazon Go не требует оплачивать покупки на кассе — система сканирования вас узнает и списывает деньги со счета онлайн. Технологии — либо в виде внешних миниатюрных устройств, либо внутренних чипов — будут делать мир комфортнее. Например, если устройство поймет, что вы заняты делом, оно ограничит количество входящих некритичных сообщений, чтобы вас не отвлекать.
Brain–machine interface (BMI), brain–brain interface и сингулярность
В марте 2017 года Илон Маск основал компанию Neuralink, которая создает интерфейс для высокоскоростной связи между человеком и компьютером. Следующий логичный шаг — это исключение компьютера как такового, сращение его с мозгом и приход сингулярности, когда биологический и цифровой разум станут одним целым.
Перспективы бесконечны: каждый человек обладает мгновенным доступом к любой информации — точнее, любой человек и есть вся эта информация. Каждый может создавать для себя любую виртуальную реальность, которая будет неотличима от реальной. Каждый силой мысли может вызывать цунами и такси. Вкратце — всемогущ.
Что может пойти не так?
По разным оценкам, от 30 до 50 % профессий к 2030 году исчезнут. Чтобы оставаться востребованными, людям придется постоянно переучиваться. Низкая занятость населения поднимет вопросы как экономического характера («на что жить?»), так и экзистенциального («а что делать со всей этой жизнью?»). Первый вопрос недавно в Давосе обсуждали технологи, политики и академики, возвращаясь к идее универсального базового дохода для всех и налога на роботов в пользу не занятых в производстве людей.
Часы или линза, которая знает о вас все, — это удобно. Но информацией могут воспользоваться и злоумышленники. Если робот-медбрат знает все о составе вашей крови и проблемах со здоровьем, об этом сможет узнать и хакер. Китай в 2020 году обещает запустить шкалу ранжирования своих граждан по благонадежности, основываясь на их цифровом и реальном поведении, где за каждое действие будет выставляться оценка. Рейтинг будет публичным, и на его основании будет понятно, дадут ли вам ипотеку, возьмут ли вашего ребенка в хорошую школу или согласится ли кто-то пойти с вами на свидание. Страшновато?
Главная угроза ИИ — это, конечно, обретение им осознанности и потеря контроля человека над тем, что он создал. О том, как обычный принтер, наделенный ИИ, способен убить человечество, можно прочесть в этом антиутопичном рассказе.
Факты
1
В 2016 году рассказ, составленный ИИ, прошел первый отборочный раунд японской литературной премии. Однако все слова для будущего произведения изначально были внесены человеком.
2
Японский робот-андроид Asimo — наиболее совершенное из действующих воплощений искусственного разума: он способен распознавать лица, жесты, звуки, включая речь, препятствия (например, ступеньки).
Самообучающаяся нейросеть Avito помогает находить товары по фотографии и модерировать порядка 1,5 миллиона версий объявлений в день.
тренды 2018
2/5
искусственный интеллект
Тренды 2018
3 из 5
Тренд на всё
натуральное
12%
На Avito продается много натуральных материалов и изделий ручной работы: начиная с украшений и заканчивая деревянной мебелью на заказ.
тренды 2018
3/5
тренд на всё натуральное
Почему?
Люди все чаще отказываются от ненатуральной и животной еды — как по этическим, так и по социальным соображениям. Вегетарианское меню можно найти почти в любом ресторане, а социальные кампании, призывающие хотя бы к временному отказу от мяса, проводятся во многих странах — например, в Англии это называется Veganuary (Vegetarian January). Мы больше не догоняем мамонтов в мороз, а проводим восемь часов в день сидя в теплом офисе — мясо, возможно, не необходимость, как это считалось ранее.
Другая сторона вопроса — выброс углекислого газа. По многим данным, именно производство мясной и молочной продукции — главный виновник глобального потепления. В прошлом году Леонардо Ди Каприо спродюсировал фильм Cowspiracy, где подробно об этом рассказал.
Изменения отношения к питанию вполне реальны, о чем говорят тенденции обсуждений в твиттере. В 2017 году твитов про веганство или вегетарианство было на 200 % больше, чем в 2014-м.
Сахар тоже становится предметом все большего беспокойства. Многие страны уже сейчас вводят дополнительный налог на сахар, а многие бренды меняют формулы своих товаров.
Новый тренд получил название Clean Eating, и блогеры, которые пишут на эту тему, например Deliciously Ella, становятся настоящими звездами, которые выстраивают бизнес вокруг этой идеи.
Что может пойти не так?
К сожалению, манипуляции и мошенничество с идеей здорового питания и натуральной медицины не редки. Например, Роберт Янг, который продвигал алкаиновую диету, ожидает тюремного заключения за то, что взял оплату в 62 тысячи долларов якобы за лечение раковой пациентки обычной содой. В результате этого девушка умерла в возрасте 27 лет.
Многие обеспокоены той популярностью, которую набирает тенденция отказа от все большего количества еды. Много критики вызвала книга 17-летней балерины Саскии Грегсон-Уильямс, где она рассказывает о своей диете без молочных, мясных и злаковых продуктов. Доктора и родители опасаются, что это может влиять на психику девочек-подростков не лучшим образом и популяризировать постоянный отказ от еды, что не является здоровым отношением.
В целом идея о том, что правильная еда — это способ лечения болезней, не имеет стопроцентной поддержки среди докторов.
Факты
1
Интерес к веганскому и вегетарианскому образу жизни, согласно запросам в Google, за последние восемь лет вырос в пять раз.
2
Пять лет назад россиянка Наташа Боуз познакомила Англию с кефиром и ряженкой, которые теперь красуются в разделе «Тренды» в английских газетах.
На Avito продается много натуральных материалов и изделий ручной работы: начиная с украшений и заканчивая деревянной мебелью на заказ.
тренды 2018
3/5
тренд на всё натуральное
Тренды 2018
4 из 5
Ответственное
потребление
11%
Avito продлевает жизнь вещей и делает мир чище. За год на сайте проданы миллионы подержанных товаров.
тренды 2018
4/5
ответственное потребление
Почему?
Показное потребление, которое призвано сообщить о статусе человека, уходит в прошлое. Миллениалы обращают внимание на то, насколько этичным было производство, каких ценностей придерживается бренд и как вписывается в их образ жизни.
Sharing economy
Влиятельный журнал Time назвал концепцию sharing economy одной из десяти идей, которые изменят мир. Что же это значит и как изменит мир? А значит это, что вам больше не нужно покупать вещь, можно просто взять в аренду. И сервисов, которые устроены по такой системе, сотни и тысячи: каршеринг, аренда частного жилья и многое другое. Какая же польза от экономической модели, основанной на бартере? Вы снижаете негативное воздействие на окружающую среду за счет сокращения количества товаров, которые нужно произвести. Меньше товаров — меньше промышленного загрязнения. Повышается качество обслуживания за счет системы рейтингов. Снижается стоимость товаров — вам, например, не нужно покупать дрель, можно ее просто позаимствовать. В конце концов, люди получают доступ к товарам, которые иначе не смогли бы приобрести.
Вторичное использование
Потребительство в современном мире стало своего рода идеологией. Акт покупки для потребителя становится важнее, чем сам товар. Так как наше общество построено вокруг потребительства, один из лучших способов помочь собственному кошельку и сохранить окружающую среду — это покупать подержанные вещи. Площадки с частными объявлениями, барахолки, секонд-хенды дают вторую жизнь товарам с длительным сроком службы, которые могут принести пользу другому.
Зачем это все? Во-первых, б/у, как правило, дешевле на 30–70 %, что позволяет сэкономить деньги на другие, важные расходы. Во-вторых, согласно исследованию IVL, люди, которые покупали подержанные товары — а это все, от мебели до автомобилей, — загрязняли атмосферу на 12,5 миллиона тонн CO2 в год меньше — это примерно равно 1 100 полетам Airbus A380 вокруг света. Они не покупали новые вещи и не выбрасывали старые на свалку, тем самым внося свой вклад в сохранение окружающей среды.
Переработка
Количество пластика, который не попадают в переработку, огромно. В нынешней экономике удобства люди привыкли приобретать запакованные в разовую упаковку товары. При этом содержащийся в пластике ВРА может угрожать здоровью человека. Поэтому многие страны ввели обязательную оплату за пластиковые пакеты в магазинах, а люди осознанно выбирают жизнь без пластика — как для сохранения планеты, так и ради собственного здоровья. Все больше брендов поддерживают идею переработки в повседневной жизни, расставляя в своих магазинах пункты приема использованной одежды, которую можно обменять на скидочные ваучеры, как, например, в H&M.
Что может пойти не так?
Некоторые критики говорят, что sharing economy преуспела, потому что в реальной экономике были проблемы. То есть люди просто-напросто пытаются заполнить дыры в своем бюджете творчески и во многих случаях становятся частью sharing economy, потому что недавно потеряли работу. Например, указывают критики, Uber повысил мобильность городов и дал возможность многим подработать. Но в то же время у таксистов ухудшились условия труда, зарплата стала меньше и нет социальных гарантий.
Факты
1
Яхтсвумен Эллен Макартур, которая установила мировой рекорд в одиночном кругосветном плавании в 2005 году, увидев количество пластика в Мировом океане, основала фонд, который развивает концепцию круговой экономики.
2
Для того, чтобы произвести одну футболку, требуется 2 700 литров воды, а для производства одного килограмма мяса — 16 тысяч.
3
Каждый час мы выбрасываем 25 миллионов пластиковых бутылок.
Avito продлевает жизнь вещей и делает мир чище. За год на сайте проданы миллионы подержанных товаров.
тренды 2018
4/5
ответственное потребление
Тренды 2018
5 из 5
Голосовые
технологии
11%
Если вы хотите разобраться в том, как работают голосовые помощники, — подберите себе репетитора по программированию на Avito.
тренды 2018
5/5
голосовые технологии
Почему?
По мнению издания Wired, уже в течение 2018-го технологии распознавания голоса полностью изменят подход к созданию устройств и приложений. В цифровом мире голос станет основным интерфейсом, с которым мы взаимодействуем с окружающим миром. Если понаблюдать за детьми, это становится очевидным: они не тратят время на текст, а отдают поисковые команды голосом.
В ближайшие месяцы мы, вероятно, увидим, как все больше устройств взаимодействуют с людьми так же естественно, как люди взаимодействуют друг с другом. Голосом мы будем управлять машиной, домом и даже производством. Это сделает технологии в нашей жизни еще естественнее и незаметнее. Мы будем общаться с вещами, как с людьми.
Развитие голосовых сервисов связано с технологиями анализа эмоционального состояния человека. Если базовое распознавание эмоций компьютером — это сегодняшняя реальность, то завтрашняя реальность — это распознавание, например, сарказма или раздраженности. Поэтому, когда робот будет принимать ваше заявление на ипотеку, постарайтесь не нервничать.
Что может пойти не так?
Постоянное присутствие в жизни устройства, которое все время слушает, может быть серьезным вмешательством в частную жизнь. Сейчас для того, чтобы активировать слушание, нужно произнести команду вроде «Окей, Google». Но разработчики постоянно стремятся упростить процесс, скоро и эта функция может измениться. Это означает, что устройство постоянно будет слушать и собирать информацию о нас и нашей жизни, что делает его привлекательным для хакеров.
Если вопрос безопасности довольно глобальный, то и на бытовом уровне от умных устройств можно ожидать сюрпризов — домашняя аптечка вполне может уточнить при гостях: «Закончились таблетки от похмелья, заказать новые?»
Некоторые исследователи озабочены судьбой текста. Уже сейчас многие получают информацию посредством видео. Если соединить эту тенденцию с развитием речевых технологий, то вопрос необходимости текста становится не таким однозначным.
Чем больше устройство разговаривает и понимает нас, тем больше мы склонны гуманизировать его и наделять человеческими чертами. Ситуация, показанная в фильме «Она», когда главный герой влюбляется в искусственный интеллект, вполне возможно, уже близко. И это вызывают целую серию вопросов о сущности человека и его отношениях с ИИ.
Факты
1
Социальный робот Джибо создан специально для того, чтобы рассказывать детям истории или поддержать разговор со взрослым, если ему одиноко.
2
Сегодня 10 миллионов человек используют Alexa и 41 миллион — Siri.
3
Cortana от Microsoft работает в офисе: она планирует встречи, записывает то, что на них случилось, бронирует самолеты и гостиницы, принимает заказы на кофе.
Если вы хотите разобраться в том, как работают голосовые помощники, — подберите себе репетитора по программированию на Avito.
тренды 2018
5/5
голосовые технологии
Материал подготовлен при поддержке