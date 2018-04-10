У меня трое детей, старшим почти пять лет. Я регулярно провожу время вместе с детьми в интернете и объясняю им все, что связано с безопасностью. Лет в семь ребенку уже могут понадобиться гаджеты для учебы. Если школьник не пользуется соцсетями, то становится белой вороной — запрещать нельзя. Специальные программы родительского контроля
сильно упрощают задачу родителей, но и устанавливать их нужно сразу, как только ребенок выйдет в интернет — позже для него это будет странно, и его можно понять. По мере взросления можно позволять все больше, а со временем оставить только уведомления: «Ты заходишь на сайт со взрослым содержимым, ты точно этого хочешь?». Он, конечно, все равно найдет то, что хочет, но вы хотя бы будете в курсе. Такой контроль должен оставаться где-то до 16 лет.
Ребенок в любом случае найдет в интернете то, что хочет, но с программами родительского контроля вы хотя бы будете в курсе
Раньше интернет представлялся информационным каналом для связи, казалось, что все, что там происходит, приватно и следить за ребенком — то же самое, что подслушивать по телефону. Сейчас мы понимаем, что интернет — общее открытое пространство. Ребенок там должен быть в безопасности, но сжимать тиски неправильно. Нельзя читать личные сообщения — это тот самый прослушиваемый телефон, но важно знать, если он получает доступ к запрещенной информации. Причем запрещенной не по вашему мнению, а законодательно — секты, наркотики. Ребенка нужно научить принимать решения самостоятельно, понимать, что опасно, а что нет.
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