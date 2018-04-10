Некоторые владельцы международных технологических корпораций ограждают своих детей от собственных продуктов до определенного возраста. Вместе с «Лабораторией Касперского» мы узнали у работников российских IT-компаний, как свести к минимуму негативное влияние интернета, и сделать так, чтобы гаджеты шли ребенку только на пользу.

Алексей Герасимович
Senior R&D Manager в Wargaming
Наши дети получают информацию и обрабатывают ее иначе, чем это делали мы в их возрасте. Информации больше, нужно быстро находить и вычленять важное. Гаджеты в этом помогают.
Мой 11-летний сын стал играть на компьютере очень рано, но это были развивающие игры. Еще он пробует создавать свои игры, используя современные программы. Когда-то именно так и я пришел в профессию. Когда мы заметили, что интересы сына сузились, мы ввели правила. Последние года три у ребенка четкое ограничение: час в день в будни, в выходные три часа, но только после чтения и домашней работы, если останется время. Мы смогли ввести эту схему без скандалов, просто объяснив, почему это нужно. Сейчас сын прекрасно переключается на любую тему и может побежать играть во дворе с друзьями.
Все мои дети активно пользуются интернетом: смотрят ютьюб-каналы, общаются в соцсетях с друзьями. Большинство книг, которые они сейчас читают, — в электронном виде. Я никогда не ставил технических ограничений, чтобы, например, ровно через час интернет автоматически отключался. Оставляю это на совести ребенка, он знает правила и соблюдает их. Мы с женой не контролируем контент, любой контроль тут — это вторжение в личную жизнь. Вместо этого мы обсуждаем с детьми разные аспекты общения в интернете, защиты личного пространства и данных. А также какие опасности существуют в виртуальном и реальном мире. С детьми нужно общаться, слушать их мнение и доверять. Например, мои дети могут сказать мне, что я могу выкладывать про них в фейсбуке, а что нет.
Мои дети могут сказать мне, что я могу выкладывать про них в фейсбуке, а что нет
Мои дети гордятся моей работой. Они играют и в World of Tanks Blitz, и Master of Orion. Они видят, что и дома я часто сажусь за компьютер: прочитать новости, интересные статьи, поиграть. И если запрещать им делать то же самое, дети просто этого не поймут. Я уже 25 лет постоянно перед монитором, проблем со зрением нет. Так что в истории про тотальный вред гаджетов здоровью я не верю, отключать их за час до сна не заставляю. Важен баланс и самоконтроль, нужно делать перерывы в использовании устройств и не забывать про реальную жизнь.
Егор Хмелев
основатель и CTO в Sweatcoin
У меня компьютер — с дискетами и операционкой DOS — появился в пять лет. И за все время я не стал игроманом, у меня не село зрение. Поэтому как только у ребенка начнется сознательный возраст, то я позволю ему пользоваться планшетом — для игр или развивающих приложений. Никто же не ограничивает детей в электричестве. Интернет — это электричество нашего времени, он везде, и он нужен для полноценной жизни.
Ребенка важно научить базовым принципам безопасности. Например, что есть фишинговые сайты, которые могут заразить компьютер вирусом или украсть пароль. Что они это делают под разными предлогами и визуальными ухищрениями. Что пароли не стоит заводить в виде «123», а стоит создавать сложные пароли и хранить их в специальном приложении. Что стоит использовать двухфакторную авторизацию, где это возможно.
Книги я читаю, например, только на телефоне или планшете, поэтому будет странно заставлять ребенка читать бумажные
Нужны и правила пользования девайсами, но соблюдать их придется всей семьей. Если запрещаешь ребенку планшет за столом, то нельзя самому проверять мессенджеры, пока завтракаешь. Однозначно я буду ограничивать использование им девайсов перед сном, потому что это плохо влияет на крепкий и здоровый сон. Сам пытаюсь начать так делать, но пока не очень получается. Также нужно будет ограничивать количество времени, отведенного на интернет, чтобы ребенок занимался чем-то еще. Понятно, что в Сети можно научиться многому, но умение делать что-то своими руками сильно помогает в развитии. При этом книги я читаю, например, только на телефоне или планшете, поэтому будет странно заставлять ребенка читать бумажные.
Я буду рад, если мой ребенок будет пользоваться продуктами, которые я делаю. Не вижу здесь никаких рисков. Приложение Sweatcoin конвертирует шаги в виртуальную валюту, которую затем можно тратить в нашем магазине. Можно обменивать свэткоины на реальные деньги своим детям — таким образом, ребенку надо будет больше двигаться, чтобы заработать карманные деньги. Точно я не буду без согласия фолловить ребенка в соцсетях и комментировать каждую фотографию, потому что это просто нелепо выглядит. А посмотреть что-то вместе в интернете буду очень рад.
Антон Федчин
руководитель «Одноклассников»
У меня двое парней-близнецов 14 лет. С садика у моих детей появился кнопочный телефон, а айпэды уже к началу школы. Сейчас интернет нужен уже в младших классах. Я вводил только устные ограничения: «главное — давайте не больше часа, чтобы это не превращалось в хаос». Поскольку мои дети вечно чем-то заняты, ходят в разные кружки, то у них нет времени долго быть в интернете.
Еще важно понимать, что игры бывают разными. Например, мои сыновья еще в начальной школе подсели на Minecraft. Там можно просто бегать и стрелять, а можно конструировать разные вещи. Они снимали видео, осваивали основы дискретной математики, инженерии. Такие игры полезны. Мои сыновья сами видеоблогеры, они ходят на курсы по монтажу, смотрят, как делать музыку, строить кадр. Дети получают новую специальность благодаря гаджетам и интернету. На примере рекламы я учу их критически воспринимать информацию, показываю, где правильные слова, а где просто манипуляция. Я знаю, что скоро мои дети могут начать использовать Tinder и дейтинг-приложения, но у нас в их возрасте был ICQ, так что ничего страшного.
К детям надо применять те же самые правила, что и ко взрослым, и самому им следовать. Например, за столом нельзя доставать телефон — ты не можешь требовать этого от ребенка, если сам так не поступаешь во время встреч со своими друзьями. Почему все боятся момента, когда дети попадают в интернет — здесь контент по сравнению с телевидением или газетами никак не отобран. Поэтому я считаю, что надо решать вопрос, объясняя ребенку, что плохо, что хорошо.
Если ребенок смотрит видео с убийствами животных, это следствие не того, что он в интернете что-то нашел, а просто что-то не в порядке
Если он смотрит видео с убийствами животных, наверное, это следствие не того, что он в интернете что-то нашел, а просто что-то не в порядке. И с этим нужно отдельно разбираться. Это как и на улице — ваш ребенок все равно услышит мат и сам будет материться. Просто он должен понимать, когда это корректно, когда нет. То же самое и c контентом в интернете — надо детям показывать классных блогеров и интересные сайты, программы. В «Одноклассниках» возрастной ценз для регистрации минимальный — шесть лет. Мои дети тоже уже завели аккаунты в «ОК», но они активнее пользуются мессенджерами.
Мария Наместникова
эксперт по детской безопасности «Лаборатории Касперского»
У меня трое детей, старшим почти пять лет. Я регулярно провожу время вместе с детьми в интернете и объясняю им все, что связано с безопасностью. Лет в семь ребенку уже могут понадобиться гаджеты для учебы. Если школьник не пользуется соцсетями, то становится белой вороной — запрещать нельзя. Специальные программы родительского контроля сильно упрощают задачу родителей, но и устанавливать их нужно сразу, как только ребенок выйдет в интернет — позже для него это будет странно, и его можно понять. По мере взросления можно позволять все больше, а со временем оставить только уведомления: «Ты заходишь на сайт со взрослым содержимым, ты точно этого хочешь?». Он, конечно, все равно найдет то, что хочет, но вы хотя бы будете в курсе. Такой контроль должен оставаться где-то до 16 лет.
Ребенок в любом случае найдет в интернете то, что хочет, но с программами родительского контроля вы хотя бы будете в курсе
Раньше интернет представлялся информационным каналом для связи, казалось, что все, что там происходит, приватно и следить за ребенком — то же самое, что подслушивать по телефону. Сейчас мы понимаем, что интернет — общее открытое пространство. Ребенок там должен быть в безопасности, но сжимать тиски неправильно. Нельзя читать личные сообщения — это тот самый прослушиваемый телефон, но важно знать, если он получает доступ к запрещенной информации. Причем запрещенной не по вашему мнению, а законодательно — секты, наркотики. Ребенка нужно научить принимать решения самостоятельно, понимать, что опасно, а что нет.
9 советов от «Лаборатории Касперского»:
  • Расскажите своему ребенку об элементарных правилах интернет-безопасности: не переходить по сомнительным ссылкам даже от друзей, не вступать в переписку с незнакомцами, устанавливать сложные пароли и периодически обновлять их.
  • Обсудите с ребенком, что такое онлайн-груминг, сталкинг, секстинг, фишинг и разные виды интернет-угроз, с которыми он может столкнуться, если не будет аккуратен в интернете.
  • Когда ребенок только начнет познавать цифровой мир, используйте специальные программы родительского контроля. Они помогут понять, сколько времени он проводит в интернете, с их помощью можно регулировать установку программ на устройства детей и узнать, чем ребенок занимается в Сети. Как это работает, можно посмотреть здесь. При этом важно объяснить ребенку, что эта программа ставится не для того, чтобы постоянно контролировать его или следить за каждым его действием — это своего рода помощник в познании цифрового мира.
  • Приучите ребенка не указывать в интернете где он живет, находится в данный момент, куда едет и каким маршрутом ходит.
  • Разделяйте интересы вашего ребенка в интернете, смотрите вместе с ним видеоблоги, помогайте, если у него возникли проблемы с освоением новых ресурсов, играйте вместе в видеоигры. И сами не стесняйтесь, скажем, спрашивать у детей про новые приложения, в некоторых вещах они уже разбираются лучше вас.
  • Расскажите о тех преимуществах, которые ребенок может получить, грамотно тратя время в интернете: завести друзей-иностранцев для тренировки языка на специальных ресурсах или прослушать курс классных лекций по интересующей его теме.
  • Объясните ребенку, что время, проведенное в интернете, надо ограничивать и нельзя заменять онлайн-перепиской реальные встречи с друзьями и ужины с родными.
  • Договоритесь заранее о том, сколько часов в день и неделю ваш сын или дочь могут проводить с гаджетами.
  • Поясните, чем чрезмерное использование гаджетов вредит здоровью: использование планшета перед сном нарушает его качество, а значит, и выработку определенных гормонов (мелатонина), сидячий образ жизни плохо сказывается на осанке и иммунитете в целом.
Если у вас все же остались вопросы, всегда можно найти ответ на портале, посвященном вопросам детской безопасности в сети.
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