Все мои дети активно пользуются интернетом: смотрят ютьюб-каналы, общаются в соцсетях с друзьями. Большинство книг, которые они сейчас читают, — в электронном виде. Я никогда не ставил технических ограничений, чтобы, например, ровно через час интернет автоматически отключался. Оставляю это на совести ребенка, он знает правила и соблюдает их. Мы с женой не контролируем контент, любой контроль тут — это вторжение в личную жизнь. Вместо этого мы обсуждаем с детьми разные аспекты общения в интернете, защиты личного пространства и данных. А также какие опасности существуют в виртуальном и реальном мире. С детьми нужно общаться, слушать их мнение и доверять. Например, мои дети могут сказать мне, что я могу выкладывать про них в фейсбуке, а что нет.

Мои дети могут сказать мне, что я могу выкладывать про них в фейсбуке, а что нет

Мои дети гордятся моей работой. Они играют и в World of Tanks Blitz, и Master of Orion. Они видят, что и дома я часто сажусь за компьютер: прочитать новости, интересные статьи, поиграть. И если запрещать им делать то же самое, дети просто этого не поймут. Я уже 25 лет постоянно перед монитором, проблем со зрением нет. Так что в истории про тотальный вред гаджетов здоровью я не верю, отключать их за час до сна не заставляю. Важен баланс и самоконтроль, нужно делать перерывы в использовании устройств и не забывать про реальную жизнь.