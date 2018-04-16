Сандуны

Первый поход в баню равноценен, наверно, только крещению — такие вещи остаются с тобой на всю жизнь, а после многое перестает пугать. По крайней мере в себе. В бане я была не раз, но перед походом все равно нервничаю: как себя вести, какое парадное полотенце взять из дома, кто будет бить меня веником, а главное — за что. Когда заходишь в женские разряды, первое, что бросается в глаза, — это советские вывески «Снять калоши» и «Касса». Повинуясь им всем, минуя гипсовую статую Венеры, я переодеваюсь и захожу в первый разряд (тот, что менее шикарный). Первое, что я чувствую, — это имперский дух, запах дуба и одиночество — оказывается, в баню люди ходят еще и общаться: женщины сидят группками и играют в домино. Иду в парилку с новым веником. Описывать процесс, думаю, излишне, но домой я вернулась новым человеком — как будто на экскурсию сходил и помылся заодно.