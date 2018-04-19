Апартаменты в новостройке в Москве за 4 миллиона рублей — как вам? Сложно представить, не правда ли? Конечная цена квадратного метра жилья складывается из многих факторов, про некоторые из них никто и не слышал. В этом тесте, который мы сделали вместе с комплексом апартаментов «Смольная, 44», вы можете проверить, насколько разбираетесь в московском квартирном ценообразовании.