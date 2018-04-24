С 22 по 29 апреля в АВИАПАРКе проходит экологическая акция, приуроченная к Международному дню Земли.

Здесь принимают на переработку и утилизацию автомобильные покрышки, батарейки, старую одежду, полиэтиленовые пакеты, пластиковые крышки, капсулы кофе и мелкую бытовую технику. Отдав ненужное, участники акции получают подарки и бонусы от партнеров.

Все собранные вещи будут отправлены на экопереработку. Узнать, куда можно все отнести, здесь.