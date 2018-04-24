СпецпроектыТест: Убийца планеты или защитник природы?
Узнайте, насколько вы ответственный потребитель
Пока вы читаете это предложение, человечество выкинет около 40 тонн вредных отходов — такова статистика. Данные впечатляющие, но знаний о том, что каждый из нас должен делать для сохранения природы, явно не хватает. Проверьте ваши знания в этом тесте, который мы сделали вместе с торговым центром АВИАПАРК. В ТЦ, кстати, сейчас проходит эконеделя: если раньше не получалось, можете наконец-то правильно избавиться от старых вещей и утилизировать их без вреда для природы (а это не так-то просто).
С 22 по 29 апреля в АВИАПАРКе проходит экологическая акция, приуроченная к Международному дню Земли.
Здесь принимают на переработку и утилизацию автомобильные покрышки, батарейки, старую одежду, полиэтиленовые пакеты, пластиковые крышки, капсулы кофе и мелкую бытовую технику. Отдав ненужное, участники акции получают подарки и бонусы от партнеров.
Все собранные вещи будут отправлены на экопереработку. Узнать, куда можно все отнести, здесь.
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