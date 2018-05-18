Начнем по порядку: во-первых, двухуровневые лофты — это просто клево, во-вторых, пространство от 65 до 125 метров можно интерпретировать тысячей способов. Например, можете считать свой дом фрейдистской моделью личности. А можете просто сделать наверху комнату игровых автоматов или установить между этажами горку.

Сегодня настоящее искусство производят не художники, а корпорации и работающие на них дизайнеры, и нам остается только переосмысливать мир потребления. А еще можно самому стать деталью этой машины. Если вам близок такой взгляд на мир, то в Kleinhouse как раз есть и коммерческие помещения. Площадь варьируется от 16 до 125 метров. Здесь с легкостью поместится как дизайн-студия, так и магазин крафтовых продуктов.