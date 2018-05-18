СпецпроектыКвартирный вопрос: 6 арт-лофтов на «Бауманской»
Выберите жилье, которое отвечает вашему образу жизни
Если вы рассматриваете свою жизнь как объект искусства, свои мысли как концепции, свои действия как перформансы, а свой инстаграм как галерею, то и жилье вам нужно соответствующее. Вместе с лофт-проектом Kleinhouse мы выбрали шесть лофтов для тех, кто живет по арту.
Уютный метр
Для аскетичных и всегда находящихся в движении подойдут небольшие, но уютные лофты. Если вам не нужно много квадратных метров, но важно окружение, вам понравится небольшой лофт Kleinhouse от 17 до 29 метров. Купив его, вы получаете апартаменты, в лобби которых показывают умное кино и выставляются современные художники и знаменитые фотографы.
Метры простора
Если вы любите простор мысли, минимализм и понимаете, что вам нужно больше пространства, в Kleinhouse есть лофты площадью более 100 «квадратов» и потолком до 5,5 метра. Этот лофт в здании дореволюционной чайной фабрики с настоящими башенными часами и арт-объектами во дворе поможет вам реализовать любые интерьерные идеи. Если вам покажется этого мало, площадь можно увеличить, приобретя и объединив соседние лофты.
Личный сад на крыше
Из лофта с террасой открывается хороший вид на Басманный район и исторический центр Москвы. В Kleinhouse не просто террасы, а настоящие персональные социальные пространства. Вы сможете не только часами изучать звездное небо, но и наблюдать за жизнью Москвы, всматриваясь в лица людей и оценивая их в масштабе города.
Лофт с камином
Для тех, кому близка эстетика начала XX века, в Kleinhouse есть лофты с каминами. Сейчас нужно визуализировать: отреставрированное модернистское здание одного из известнейших архитекторов Романа Клейна, огромные окна, вид на ночной город с последнего этажа и уютное потрескивание костра. Если вам не чуждо прекрасное, этот проект создан именно для вас.
Двухуровневые лофты
Начнем по порядку: во-первых, двухуровневые лофты — это просто клево, во-вторых, пространство от 65 до 125 метров можно интерпретировать тысячей способов. Например, можете считать свой дом фрейдистской моделью личности. А можете просто сделать наверху комнату игровых автоматов или установить между этажами горку.
Лофты для бизнеса
Сегодня настоящее искусство производят не художники, а корпорации и работающие на них дизайнеры, и нам остается только переосмысливать мир потребления. А еще можно самому стать деталью этой машины. Если вам близок такой взгляд на мир, то в Kleinhouse как раз есть и коммерческие помещения. Площадь варьируется от 16 до 125 метров. Здесь с легкостью поместится как дизайн-студия, так и магазин крафтовых продуктов.
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